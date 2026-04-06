Theo báo cáo truyền thông, trong nỗ lực cứu hộ đầy rủi ro, quân đội Mỹ triển khai một số máy bay vận tải đặc nhiệm tại sân bay dã chiến trên sa mạc ở Iran để giải cứu phi công Mỹ thứ hai mất tích trên lãnh thổ địch. Tuy nhiên tình hình nhanh chóng trở nên phức tạp, khi ít nhất một, có thể là hai máy bay trong số này, không còn khả năng hoạt động sau khi hạ cánh do trục trặc kỹ thuật hoặc do bị sa lầy trong địa hình cát mềm của sa mạc.

Khi lực lượng Iran tiến sát, quân đội Mỹ buộc phải điều thêm máy bay để hoàn thành nhiệm vụ giải cứu. Một quan chức tình báo khu vực nói với hãng tin AP rằng quân đội Mỹ cho nổ hai máy bay vận tải mà họ buộc phải bỏ lại do sự cố.

Hình ảnh được cho là hiện trường máy bay Mỹ bị phá huỷ.

Tờ New York Times đưa tin trong chiến dịch giải cứu phi công, 2 máy bay vận tải quân sự chở phi công và các biệt kích Mỹ đã bị kẹt lại tại một đường băng dã chiến do quân đội Mỹ thiết lập ở khu vực hẻo lánh của Iran.

Quân đội Mỹ đã điều 3 máy bay khác vào Iran để đưa quân nhân và binh sĩ ra ngoài. Sau đó, họ đã cho nổ tung các máy bay vận tải này.

Các máy bay bị phá hủy để tránh nguy cơ thiết bị nhạy cảm rơi vào tay Iran - một quy trình tiêu chuẩn trong khi thực hiện nhiệm vụ rủi ro cao trên lãnh thổ đối phương. Quân đội Mỹ cũng tuân theo quy trình tương tự ở Abbottabad trong nhiệm vụ tiêu diệt Osama bin Laden.

Những chiếc máy bay này được trang bị công nghệ tối mật, bao gồm hệ thống liên lạc, dẫn đường và tác chiến đặc biệt tiên tiến. Việc bảo vệ chúng được ưu tiên hơn chi phí tài chính do mất mát thiết bị.

“Chiến dịch giải cứu phi công tại Iran cơ bản tiêu tốn 300 triệu USD, vì chúng tôi phải loại bỏ 2 chiếc C-130 và 4 chiếc MH-6 Little Bird. Không quân Mỹ phải sử dụng nhiều bom để cho nổ tung tất cả máy bay bỏ lại tại đường băng. Iran cũng bắn hạ 2 chiếc MQ-9 tham gia chiến dịch giải cứu”, quan chức bộ quốc phòng Mỹ cho hay.

Video mảnh vỡ máy bay Mỹ do Iran đăng tải.

Hôm 5/4, truyền thông nhà nước Iran cũng chia sẻ hình ảnh và video về mảnh vỡ cháy đen của chiếc máy bay vận tải cánh cố định, nằm rải rác trên vùng sa mạc bằng phẳng ở tỉnh Isfahan. Chiếc máy bay này dường như thuộc loại Lockheed Martin C-130 - có khả năng là biến thể MC-130J Commando II, trị giá hơn 100 triệu USD, thường được sử dụng để đưa và rút quân vào lãnh thổ địch trong chiến dịch đặc biệt.

Tàn tích của một số loại trực thăng, có thể là Boeing MH-6 Little Bird, cũng được nhìn thấy trong đống đổ nát. "Các vật thể bay của kẻ thù bị phá hủy và Mỹ một lần nữa phải chịu thất bại nhục nhã", Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRCG) tuyên bố.

Hôm 3/4, máy bay chiến đấu F-15E Strike Eagle hai động cơ, hai chỗ ngồi của Mỹ bị bắn rơi trên bầu trời phía tây nam Iran. Phi công được cứu sống ngay sau khi máy bay bị trúng đạn, trong khi cuộc tìm kiếm sĩ quan phụ trách hệ thống vũ khí kéo dài suốt hai ngày.

Vụ việc tiếp tục cho thấy mức độ căng thẳng Mỹ - Iran, một điểm nóng đáng chú ý của thời sự quốc tế .