Vì sao Mỹ ngừng phóng tên lửa Tomahawk đánh Iran?

Theo bài viết trên tờ báo Nga “Reporter”, các nhà phân tích quân sự theo dõi sát sao các hoạt động của Quân đội Mỹ trong chiến dịch không kích chống lại Iran đã ghi nhận một chi tiết cực kỳ đáng chú ý là chỉ sau hai ngày xung đột, Mỹ đã ngừng sử dụng tên lửa hành trình Tomahawk.

Theo giới chuyên gia quân sự, trong 2 ngày đầu tấn công Iran, Mỹ đã sử dụng tới 200 quả đạn tên lửa thuộc dòng Tomahawk thế hệ mới nhất là Block V, cụ thể là phiên bản Tomahawk Block Va (Maritime Strike Tomahawk - MST).

Các chuyên gia tin rằng, việc Quân đội Mỹ ngừng sử dụng Tomahawk để tấn công các mục tiêu ở Cộng hòa Hồi giáo Iran có thể được giải thích bởi một số nguyên nhân sau:

Thứ nhất là kho vũ khí có hạn: Mặc dù Quân đội Mỹ đã sản xuất khoảng 9.000 tên lửa Tomahawk kể từ năm 1983, nhưng Washington đã sử dụng những vũ khí này trong hầu hết mọi cuộc xung đột, dẫn đến sự suy giảm đáng kể số lượng tên lửa trong kho dự trữ của Lầu Năm Góc.

Hơn nữa, tên lửa Tomahawk là một loại đạn khá đắt tiền (từ 1,5 - 2,5 triệu USD/quả, tùy theo phiên bản), khiến việc sử dụng bừa bãi loại tên lửa này trở nên không thực tế và quá tốn kém.

Thứ hai là sự đối phó hiệu quả của Iran: Việc Mỹ ngừng sử dụng tên lửa Tomahawk cũng xuất phát từ phản ứng nhanh nhạy của Iran.

Tên lửa Tomahawk hiệu quả khi cần phá hủy mục tiêu cố định có vị trí được xác nhận bằng thông tin tình báo. Tuy nhiên, sau các cuộc tấn công ban đầu của liên quân, Iran đã phân tán toàn bộ các bệ phóng và các cơ sở quân sự, khiến Tomahawk trở thành vô dụng.

Trước đây, lực lượng Houthi ở Yemen cũng đã sử dụng chiến thuật phân tán vũ khí, trang bị tương tự khá thành công trong cuộc xung đột với Mỹ.

Thứ ba là lo ngại xung đột với Iran sẽ kéo dài: Chính quyền Washington nhận thức rõ rằng, cuộc xung đột với Iran có thể kéo dài; đồng nghĩa với việc Lầu Năm Góc cần phải dự trữ một lượng tên lửa Tomahawk nhất định cho các giai đoạn tiếp theo của chiến dịch quân sự.

Tuy nhiên, số lượng Tomahawk dự trữ là bao nhiêu thì ngay cả Tổng thống Donald Trump, người trực tiếp ban lệnh tiến hành cuộc chiến chống Iran, cũng không thể biết vào thời điểm này.