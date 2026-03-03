Trung Quốc khẳng định ủng hộ Iran bảo vệ chủ quyền

Trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Iran Abbas Araghchi ngày 2/3, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị nhấn mạnh Trung Quốc coi trọng tình hữu nghị truyền thống với Iran, đồng thời ủng hộ Iran bảo vệ chủ quyền, an ninh, toàn vẹn lãnh thổ và phẩm giá quốc gia, cũng như ủng hộ Iran duy trì các quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của mình, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết trong thông cáo ngày 2/3.

Trao đổi với ông Vương Nghị, ông Araghchi đã thông tin về tình hình mới nhất tại khu vực và nhấn mạnh rằng Iran không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải tự vệ bằng mọi giá, trong bối cảnh Mỹ tiến hành tấn công giữa lúc đàm phán giữa hai bên có tiến triển tích cực.

Ngoại trưởng Iran đánh giá cao việc Trung Quốc công khai bày tỏ quan điểm công bằng, chính trực, đồng thời hy vọng nước này tiếp tục đóng vai trò tích cực trong việc ngăn chặn leo thang căng thẳng tại khu vực.

Đáp lại, ông Vương Nghị tái khẳng định lập trường nguyên tắc của Trung Quốc đối với tình hình hiện tại ở Iran.

Ông cho biết Trung Quốc đã hối thúc Mỹ và Israel chấm dứt ngay lập tức các hoạt động quân sự, tránh để căng thẳng leo thang hơn nữa và ngăn chặn xung đột lan rộng ra khắp khu vực Trung Đông.

Ông Vương Nghị nhấn mạnh, trong bối cảnh tình hình nghiêm trọng và phức tạp hiện nay, Trung Quốc tin tưởng Iran có khả năng duy trì ổn định quốc gia và xã hội, đồng thời mong muốn phía Iran lưu tâm đến những quan ngại hợp lý của các nước láng giềng, cũng như đảm bảo an toàn cho công dân và các cơ sở của Trung Quốc tại Iran.

Ngoại trưởng Araghchi khẳng định phía Iran sẽ nỗ lực hết sức để đảm bảo an toàn cho nhân sự và các cơ sở của Trung Quốc.