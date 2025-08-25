Vì sao Mỹ cấp giáo nhưng không cho Ukraine được phép đâm?

Dưới chính quyền mới, Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ đã đưa ra một quy trình phê duyệt cấp cao mới cho việc sử dụng vũ khí tầm xa được cung cấp cho Ukraine chống lại các mục tiêu sâu trong lãnh thổ Nga, tờ Wall Street Journal (WSJ) của Mỹ đưa tin, trích dẫn các nguồn tin giấu tên.

Quy trình này được xây dựng bởi Thứ trưởng Quốc phòng Elbridge Colby, áp dụng đối với việc phê duyệt thực hiện các cuộc tấn công liên quan đến tên lửa đạn đạo chiến thuật ATACMS, cũng như tên lửa hành trình Storm Shadow của Anh-Pháp, vì chúng nhận được dữ liệu mục tiêu từ Hoa Kỳ.

Thứ trưởng Elbridge Colby được biết đến với việc coi cuộc đối đầu với Trung Quốc tại chiến trường Thái Bình Dương là một nhiệm vụ quan trọng đến mức “có thể hy sinh các cam kết quân sự của Hoa Kỳ ở các khu vực khác trên thế giới”.

Hai nguồn tin từ Mỹ và một nguồn tin từ Anh đã xác nhận với tờ báo rằng, quy trình này cũng liên quan đến việc tạm ngừng cung cấp vũ khí cho Ukraine vào đầu tháng 7 vừa qua.

Bài báo lưu ý rằng, quy trình này chưa được công bố rộng rãi và cũng tiết lộ thêm là chỉ có Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth mới có thể đích thân phê duyệt các cuộc tấn công như vậy.

Điều đặc biệt đáng lưu ý là nhà lãnh đạo Lầu Năm Góc chính là người không mấy hài lòng với những tham vọng và yêu cầu của chính quyền Kiev.

Tờ WSJ nhấn mạnh rằng, chính sách này trên thực tế đã bác bỏ quyết định của chính quyền tiền nhiệm Joe Biden, cho phép Ukraine sử dụng các vũ khí tầm xa của Mỹ để tấn công lãnh thổ Nga.

Thông tin của Wall Street Journal được tung ra trong bối cảnh hồi đầu tuần Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã viết trên mạng xã hội rằng, Ukraine không thể giành chiến thắng trong cuộc chiến với Nga mà chỉ giới hạn ở các hành động phòng thủ.

Tuy nhiên, nguồn tin của WSJ cho biết, bài phát biểu của ông Trump không dẫn đến bất kỳ hậu quả thực tế nào và điều này đã làm dấy lên câu hỏi là “tại sao Lầu Năm Góc lại ngăn chặn Lực lượng Vũ trang Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga trong nhiều tháng qua?”.

Tờ WSJ thậm chí còn có câu trả lời riêng của mình, đó là do ông Trump còn hy vọng vào việc sẽ đạt được một thỏa thuận ngừng bắn trong cuộc hội đàm sắp tới với Tổng thống Nga Vladimir Putin, nên chưa muốn Kiev vội vã sử dụng chúng khiến những hy vọng hòa bình vốn đã mong manh bị cắt đứt hoàn toàn.

Thực tế là chính quyền Trump đã phê duyệt việc bán 3.350 Tên lửa Tấn công Tầm xa (Extended-Range Attack Munition - ERAM) cho Kiev và số tên lửa này sẽ được Lực lượng Vũ trang Ukraine sử dụng trong sáu tuần nữa nếu cuộc hội đàm tiếp theo giữa Mỹ và Nga không đạt được một thỏa thuận ngừng bắn.

Tờ Wall Street Journal trích dẫn các nguồn tin cho biết, tên lửa ERAM có tầm bắn từ 150 đến 280 dặm (241-450 km) và sẽ cần sự chấp thuận của Lầu Năm Góc để sử dụng chúng.

Tờ WSJ nhấn mạnh, lô hàng vũ khí có tổng giá trị 850 triệu dollars cũng bao gồm “các mặt hàng khác” và phần lớn chi phí mua sắm sẽ do các đồng minh châu Âu của Kiev chi trả.

Nói một cách đơn giản, Washington đang chờ đợi kết quả của tiến trình hòa bình và trong khi đó, họ vẫn bắt các đồng minh châu Âu bỏ ra số tiền cực lớn để mua sắm vũ khí cho Ukraine.

Nếu Nga và Mỹ đạt được một thỏa thuận ngừng bắn thì số vũ khí này sẽ không được sử dụng nhưng Washington vẫn có thể tiếp tục bán chúng cho Kiev để làm công cụ răn đe đối với Moscow, ngược lại, nếu đàm phán tan vỡ thì Lực lượng Vũ trang Ukraine cũng sẽ tiếp tục phải mua thêm để duy trì cuộc chiến với Nga.

Như vậy, lệnh cấm sử dụng vũ khí Mỹ tấn công sâu trong lãnh thổ Nga có hiệu lực đến khi nào tùy thuộc vào kết quả cuộc đàm phán sắp tới giữa ông Trump và ông Putin, nhưng một điều người ta chắc chắn rằng, dù kết quả có như thế nào thì Washington vẫn sẽ là kẻ hưởng lợi lớn nhất.