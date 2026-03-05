Vì sao muốn đi World Cup, tuyển Việt Nam chỉ nên hòa tuyển Đài Bắc Trung Hoa ở giải châu Á?

BÀN THẮNG QUÝ NHƯ VÀNG Ở PHÚT 90+4

Vào tối qua (4/3), tuyển nữ Việt Nam khởi đầu thuận lợi tại Asian Cup 2027 khi giành thắng lợi 2-1 trước Ấn Độ. Bàn thắng quý giá ở phút 90+4 của Ngân Thị Vạn Sự không chỉ giúp mang về 3 điểm, mà quan trọng hơn còn giúp tuyển Việt Nam giành quyền tự quyết trong mục tiêu giành vé dự World Cup 2027.

Sau lượt trận đầu tiên tại bảng C, tuyển Việt Nam tạm đứng thứ hai. Đứng đầu bảng là tuyển Nhật Bản, đội đã đánh bại tuyển Đài Bắc Trung Hoa 2-0 trước đó.

Ở lượt trận tiếp theo vào ngày 7/3 tới, thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ chạm trán Đài Bắc Trung Hoa. Đây được xem là trận đấu quyết định tấm vé vào tứ kết. Tuy nhiên với cách phân loại nhánh đấu vòng loại trực tiếp tại Asian Cup 2026, một trận hòa ở lượt trận thứ hai sẽ giúp tuyển Việt Nam có lợi thế hơn so với việc giành chiến thắng.

Vì sao lại có chuyện lạ lùng như vậy?

Cục diện bảng C sau lượt trận đầu tiên.

CƠ HỘI ĐI WORLD CUP VỚI TUYỂN VIỆT NAM KHÓ DỄ RA SAO?

Theo phân bổ từ FIFA, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) sẽ có 6 suất trực tiếp và 2 suất dự vòng play-off liên lục địa World Cup 2027. 4 đội vào bán kết Asian Cup 2026 sẽ có vé, trong khi đó 4 đội thua ở tứ kết tiếp tục được chia 2 cặp thi đấu loại trực tiếp. Tại đây, 2 đội thắng sẽ đoạt 2 tấm vé trực tiếp còn lại, còn 2 đội thua dự vòng play-off liên lục địa.

Ban tổ chức Asian Cup 2026 chia cặp đội thua tứ kết 1 gặp đội thua tứ kết 3 (cặp 1), đội thua tứ kết 2 gặp đội thua tứ kết 4 (cặp 2). Điều này khiến dư luận tranh cãi bởi cặp 1 nhiều khả năng sẽ là sự góp mặt của hai đội xếp thứ 3 xuất sắt nhất tại vòng bảng, còn cặp hai rất có thể là trở thành cuộc đấu của hai đội nhì bảng.

Vạn Sự và đồng đội được kỳ vọng sẽ có lần thứ hai liên tiếp giành vé dự World Cup. Tuy nhiên mục tiêu này không dễ thực hiện.

Nếu xếp nhì bảng C, tuyển Việt Nam sẽ gặp đội nhất bảng B (Trung Quốc hoặc Triều Tiên) tại trận tứ kết 2. Trong trường hợp thua trận, đội quân của HLV Mai Đức Chung sẽ phải gặp đội thua trận thứ 4 - cặp đấu của đội nhì bảng A và nhì bảng B. Khi ấy, đối thủ của tuyển Việt Nam nhiều khả năng sẽ là 1 trong 4 đội Australia, Hàn Quốc (bảng A), Trung Quốc, Triều Tiên (bảng B). Đây đều là những đội bóng mạnh tại châu lục, rất khó để tuyển Việt Nam tạo nên được bất ngờ.

Trong khi đó nếu xếp thứ 3 tại bảng C, tuyển Việt Nam sẽ gặp đội nhất bảng A tại trận tứ kết 1. Nếu thất bại, đội tiếp tục gặp đội thua ở trận tứ kết 3 (đội nhất bảng C gặp đội thứ ba bảng A hoặc B). Khi ấy, đối thủ tại trận tranh vé World Cup của tuyển Việt Nam rất có thể chỉ là 1 trong 4 đội Philippines, Iran (bảng A), Uzbekistan, Bangladesh (bảng B). Nhánh đấu này rõ ràng dễ thở hơn rất nhiều.

Bởi vậy, việc xếp thứ 3 tại bảng C sẽ có lợi hơn so với việc đứng nhì bảng chung cuộc. Để đạt được điều này, tuyển Việt Nam cần một trận hòa trước Đài Bắc Trung Hoa ở lượt trận thứ hai, qua đó thuận lợi toan tính ở lượt cuối.

Cách phân loại nhánh đấu của AFC khiến tuyển Việt Nam phải toan tính kỹ ngay từ vòng bảng.

LỊCH THI ĐẤU THUẬN LỢI CHO TUYỂN VIỆT NAM

Lợi thế lớn cho tuyển Việt Nam là việc trận gặp Đài Bắc Trung Hoa sẽ diễn ra vào ngày 7/3, thời điểm hai bảng A và B đã diễn ra xong lượt trận thứ hai. Khi ấy, HLV Mai Đức Chung và các học trò đã nắm được cục diện cuộc đua của các đội xếp thứ 3.

Nếu Philippines, Iran (bảng A) và Uzbekistan, Bangladesh (bảng B) tiếp tục thua ở lượt hai, họ vẫn sẽ có 0 điểm. Đây là điều khó tránh bởi Australia, Hàn Quốc (bảng A) và Triều Tiên, Trung Quốc (bảng B) đều có sức mạnh vượt trội. Đến lượt cuối, các đội nhóm dưới sẽ gặp trực tiếp nhau để cạnh tranh vị trí thứ 3. Khi ấy đội xếp thứ 3 tại hai bảng đấu này sẽ chỉ có tối đa 3 điểm sau 3 lượt trận.

Trong khi đó, tuyển Việt Nam nếu hòa Đài Bắc Trung Hoa ở lượt hai sẽ có 4 điểm, chắc chắn giành vé vào tứ kết sớm 1 lượt đấu. Đến lượt cuối, Đài Bắc Trung Hoa (1 điểm) bắt buộc phải thắng Ấn Độ mới có vé đi tiếp. Khi ấy, đội bóng này cũng sẽ có 4 điểm. Trong khi đó, tuyển Việt Nam nếu thua Nhật Bản từ 3 bàn trở lên sẽ rơi xuống vị trí thứ 3, do bằng điểm Đài Bắc Trung Hoa nhưng hiệu số bàn thắng kém hơn.

Nếu kịch bản trên xảy ra, thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ vào tứ kết với tư cách 1 trong 2 đội xếp thứ 3 có thành tích xuất sắc nhất. Và khi ấy, cơ hội đến World Cup 2027 sẽ rộng mở hơn.

Tất nhiên, đó mới chỉ là những tính toán trên lý thuyết, và biến số hoàn toàn có thể xảy ra. Nhưng với việc được thi đấu sau hai bảng A, B, tuyển Việt Nam đang nắm trong tay lợi thế lớn để toan tính!