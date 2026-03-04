Cựu tiền đạo tuyển Việt Nam và HAGL qua đời

Cựu tuyển thủ Nguyễn Minh Nghĩa vừa qua đột ngột qua đời tại quê nhà Đồng Tháp, hưởng dương 49 tuổi.

Ngày còn thi đấu, Nguyễn Minh Nghĩa bắt đầu nổi danh cùng đội bóng quê hương Đồng Tháp, sau đó được lên đội dự tuyển quốc gia vào năm 1998. Đến SEA Games 2001, chân sút này có mặt trong danh sách dự giải. Anh ghi 1 bàn thắng khi U23 Việt Nam đánh bại U23 Brunei 5-1 ở trận ra quân.

Tiền đạo Nguyễn Minh Nghĩa khi được gọi lên đội dự tuyển Việt Nam năm 1998.

Tới năm 2002, Nguyễn Minh Nghĩa được HLV Calisto trao cơ hội tại đội tuyển Việt Nam và góp mặt trong đội hình chuẩn bị cho AFF Cup 2002. Tuy nhiên sau đó sự nghiệp của anh gặp trắc trở bởi chấn thương dai dẳng ở chân.

Đến năm 2006, tiền đạo này đầu quân cho HAGL và để lại nhiều dấu ấn. Trong trận đầu tiên của giai đoạn 2, Minh Nghĩa đã trở thành người hùng của đội HAGL khi ghi bàn thắng quyết định thắng lợi 3-2 trước Đà Nẵng ở những phút đá bù giờ. Đến trận đấu với SLNA vào ngày 14/5/2006, Minh Nghĩa lập hattrick chỉ trong vòng 7 phút, giúp đội nhà thắng 3-0. Những đóng góp của anh giúp HAGL kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 4 năm đó.

Sự ra đi đột ngột của cựu tuyển thủ Nguyễn Minh Nghĩa khiến đồng đội cũ không khỏi bàng hoàng. Được biết, anh từ trần sau một cơn đột quỵ.

Xin được gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia quyến cựu tiền đạo Nguyễn Minh Nghĩa!