Tuyển Việt Nam thắng nghẹt thở bù giờ, HLV Mai Đức Chung khen hết lời: “Tôi biết kiểu gì cũng có bàn”

“Trận này hai đội ngang sức ngang tài nhau. Chúng tôi may mắn hơn và có được chiến thắng. Đây sẽ là động lực cho đội tuyển nữ Việt Nam ở chặng đường tiếp theo”, HLV Mai Đức Chung nói sau khi tuyển Việt Nam vượt qua Ấn Độ với tỉ số 2-1 vào tối nay (4/3).

Niềm vui vỡ òa của các tuyển thủ Việt Nam khi Vạn Sự ghi bàn thắng quyết định ở phút 90+4.

Trước đối thủ bị đánh giá thấp hơn, đội quân của HLV Mai Đức Chung cho thấy sự vượt trội về đẳng cấp khi sớm làm chủ thế trận. Phút 30, Vạn Sự mở tỉ số trận đấu, giúp tuyển Việt Nam có lợi thế dẫn bàn sau hiệp 1.

Tuy nhiên ngay đầu hiệp 2, tuyển Ấn Độ gây bất ngờ khi có bàn gỡ hòa 1-1. Trong những phút tiếp theo, tuyển Việt Nam nỗ lực dồn ép để tìm kiếm chiến thắng. Tuy nhiên cũng phải tới phút 90+4, Vạn Sự mới cụ thể hóa được cơ hội để ghi bàn thắng quyết định, ấn định thắng lợi 2-1 cho tuyển Việt Nam.

HLV Mai Đức Chung tin tưởng các học trò sẽ vượt qua cửa ải mang tên Ấn Độ.

Kết quả này giúp thầy trò HLV Mai Đức Chung xếp nhì bảng C sau lượt trận đầu tiên. Trước đó, tuyển Nhật Bản đã vượt qua tuyển Đài Bắc Trung Hoa 2-0 ở trận đá sớm.

“Bất lợi cho chúng tôi là sau giai đoạn nghỉ Tết, các cầu thủ chỉ tập luyện thay vì thi đấu, cọ xát. Do đó cảm giác thực chiến trong trận mở màn chưa thực sự tốt.

Khi bị Ấn Độ gỡ hoà, tuyển Việt Nam không nao núng. Sự cổ vũ, động viên của người hâm mộ Việt Nam trên khán đài tiếp thêm tinh thần để đội cố gắng, hướng tới bàn thắng tiếp theo.

Tôi cũng cần phải nhấn mạnh rằng đội tuyển nữ Việt Nam đã kiểm soát bóng tốt hơn so với Ấn Độ. Vấn đề là đội không ghi được nhiều bàn thôi. Về phía Ấn Độ, họ chủ yếu chơi bóng dài nhiều hơn là phối hợp ngắn nên các cầu thủ Việt Nam cũng bắt bài được.

Tuyển Việt Nam tự tin mạnh dạn chơi và tôi cũng đã nghĩ các học trò của mình sẽ có thêm bàn thắng. Sau cùng, ở phút bù giờ, đội tuyển nữ Việt Nam đã thắng chung cuộc 2-1”, HLV Mai Đức Chung chia sẻ.

Tuyển nữ Việt Nam hướng tới mục tiêu lần thứ hai liên tiếp giành vé tới World Cup.

Trong khi đó, tiền vệ Ngân Thị Vạn Sự bày tỏ niềm vui khi lập cú đúp mang về thắng lợi cho tuyển nữ Việt Nam:

“Chúng tôi đã thi đấu bằng 200% sức lực. Ban huấn luyện cũng đã đưa ra đấu pháp hợp lý để toàn đội có kết quả tốt. Khi bàn thua không may xảy đến, tuyển Việt Nam tự động viên nhau rằng thời gian còn nhiều, phải nỗ lực hơn. Chúng tôi đã cố gắng hết sức để có 3 điểm. Toàn đội cũng sẽ rút kinh nghiệm từ bàn thua để củng cố cho trận đấu tiếp theo”.

Theo lịch, tuyển Việt Nam sẽ lần lượt chạm trán Đài Bắc Trung Hoa (7/3) và Nhật Bản (10/3) trong 2 trận đấu còn lại của bảng C.