Vì sao Messi đi bộ?

Ở tuổi 39, Messi không còn chạy mà cả đội chạy vì Messi.

Lionel Messi không còn dựa vào tốc độ để đánh bại các hậu vệ. Anh hạ gục họ bằng cách đứng chính xác tại nơi mà sự sợ hãi về anh đã tạo ra khoảng trống.

Ở tuổi 39, Lionel Messi không còn là chàng trai trẻ chạy nhanh như gió năm nào. Anh đã ngừng chạy, và trớ trêu thay, đó chính là lý do khiến không hậu vệ nào trên thế giới có thể ngăn cản anh.

Người ta không còn thấy Messi bứt tốc để vượt qua đối thủ. Thay vào đó, anh hạ gục họ bằng cách đứng yên. Đứng đúng nơi mà nỗi sợ hãi về cái tên Messi đã tự động tạo ra một khoảng trống mênh mông cho anh.

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Tại World Cup 2026, các con số thống kê gây sốc: Messi là cầu thủ di chuyển ít nhất trong số hơn 600 cái tên ra sân. Tính ở vòng bảng, Messi đã di chuyển 17.23 km tại World Cup lần này, 6.95 km mỗi 90 phút, một trong những con số thấp nhất trong số 618 cầu thủ đá chính có hơn 90 phút thi đấu ở vòng bảng. Gần hai phần ba quãng đường đó, 10.64 km, là đi bộ. Mbappe đã di chuyển gấp đôi tổng quãng đường của Messi nhưng vẫn dành chưa đến một nửa thời gian đó để đi bộ. Con số của Haaland thậm chí còn thấp hơn. Hai người đàn ông theo đuổi danh hiệu Chiếc giày vàng cùng anh đã phải chạy để ghi bàn, phải bứt tốc, phải đuổi theo. Messi chỉ đi bộ, như thể chẳng có gì đáng lo ngại, và vẫn đạt hiệu suất ghi bàn mỗi 37 phút.

Tại sao một cầu thủ "đi bộ" lại là ác mộng của mọi hàng phòng ngự?

Bí mật nằm ở sự làm chủ. Khi Messi đứng yên, anh đang quan sát. Anh không cần chạy vì anh đã biết bóng sẽ đến đâu. Khi đối thủ lao vào, bóng đã rời chân anh từ lâu để đến một vị trí thuận lợi hơn. Đó không phải là bóng đá nữa, đó là phép thuật. Như Joao Pedro, một cầu thủ từng đối đầu với Messi, đã thốt lên: "Thật khó giải thích. Anh ấy không cao, không trông có vẻ mạnh mẽ, nhưng anh ấy cứ đứng đó, giữ bóng và cả đội bóng chạy vì anh ấy. Nếu anh ấy có bóng gần vòng cấm, bạn chắc chắn gặp rắc rối".

Thực tế, Messi không luôn "đi bộ". Những năm 20 tuổi, anh là một cầu thủ chạy cánh bùng nổ. Nhưng khi thời gian trôi qua, anh hiểu rằng tốc độ là thứ hữu hạn. Dưới sự dẫn dắt của Pep Guardiola, anh học cách đọc trận đấu thay vì dùng sức. Sau này, khi những người đồng đội ăn ý như Xavi hay Iniesta rời đi, anh lùi sâu hơn, học cách kiến tạo và điều khiển nhịp độ như một nhạc trưởng.

Messi và Mbappe

Messi ở tuổi 39 không phải đang suy tàn, mà là sự cô đọng của tinh hoa.

Với các đối thủ, Messi là một bài toán không có lời giải. Nếu bạn dâng cao để áp sát, anh sẽ chuyền bóng vào khoảng trống sau lưng bạn. Nếu bạn lùi lại, anh sẽ có thời gian để tung ra những đường chuyền quyết định. Dù là Brazil, Tây Ban Nha hay Pháp, mọi kế hoạch phòng ngự đều đổ vỡ trước sự "đi bộ" đầy nguy hiểm của anh.

Hai mươi năm trước, Messi ghi bàn thắng đầu tiên tại World Cup. Hai mươi năm sau, anh vẫn ở đó, vẫn ghi hat-trick vào lưới những thủ môn vốn là con trai của những huyền thoại đã cùng thời với anh.

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Như thần tượng thuở nhỏ của Messi – Pablo Aimar từng nói: "Messi cuối cùng luôn là Messi xuất sắc nhất". Không cần chạy nhanh, không cần gồng mình, Messi vẫn đứng đó, biến sân cỏ thành sân khấu của riêng mình. Bởi vì, khi bạn đã đạt đến đẳng cấp của Messi, việc "đi bộ" cũng đủ để khiến cả thế giới phải ngả mũ.

Nguồn: Times of India