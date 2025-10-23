HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Vì sao Lương Bằng Quang bị bắt?

Trang Anh |

Công an đã ra quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Lương Bằng Quang về tội “Đưa hối lộ”.

Ngày 23/10/2025, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã ra quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Lương Bằng Quang (SN 1982, HKTT phường Chánh Hưng) về tội “Đưa hối lộ”.

Ngoài ra, Lê Sỹ Cường (SN 1987, HKTT phường Bến Thành) cũng bị khởi tố và tạm giam về tội “Môi giới hối lộ”.

Theo điều tra, sau khi bị cơ quan chức năng kiểm tra và phát hiện sai phạm trong kinh doanh vào tháng 7/2024, Võ Thị Ngọc Ngân và Lương Bằng Quang đã đưa 8 tỷ đồng cho Lê Sỹ Cường để nhờ "chạy" không bị xử lý hình sự.

Vì sao Lương Bằng Quang bị bắt?- Ảnh 1.

Cơ quan CSĐT Công an TPHCM tống đạt quyết định bắt giam Lương Bằng Quang về tội đưa hối lộ - Ảnh: CA TPHCM

Vụ bắt Lương Bằng Quang: 2 người cùng bị khởi tố là ai?Vụ bắt Lương Bằng Quang: 2 người cùng bị khởi tố là ai?

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra vẫn đang tiếp tục mở rộng vụ án, xử lý tất cả các đối tượng có liên quan.

Trước đó, ngày 13/10/2025, Phòng Cảnh sát Kinh tế (Công an TP.HCM) phối hợp với Viện KSND và công an địa phương đã khởi tố, khám xét căn hộ cao cấp của Võ Thị Ngọc Ngân (Ngân 98) tại phường Cát Lái, TP.Hồ Chí Minh.

Quá trình khám xét phát hiện một két sắt trong nhà nhưng chủ nhà không cung cấp mã mở két; sau khi niêm phong và mở ra cơ quan điều tra xác định bên trong có khoảng 80 sổ đỏ, hơn 8.000 USD, 4 sổ tiết kiệm và nhiều tài sản khác.

Ngân 98 bị khởi tố và bắt tạm giam về hành vi “sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm” khi điều tra thấy cô điều hành công ty và hộ kinh doanh, bán các sản phẩm giảm cân, collagen không đủ điều kiện pháp lý, có chứa chất bị cấm.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đang tiếp tục mở rộng vụ án, xử lý tất cả các đối tượng có liên quan theo quy định của pháp luật.

Truy nã đặc biệt Lại Thị Hồng Điệp
Vụ buôn lậu hơn 546 kg vàng: Hé lộ chủ nhân số vàng trị giá hơn 1.208 tỉ đồngVụ buôn lậu hơn 546 kg vàng: Hé lộ chủ nhân số vàng trị giá hơn 1.208 tỉ đồng

Số vàng sau khi qua biên giới được giao cho các đối tượng tẩy xóa dấu vết xuất xứ, ghi chép giao dịch và mang ra Hà Nội tiêu thụ.

Tags

báo công an

tin hình sự

Tin nóng trong ngày

Công an TPHCM

Tin ngắn

báo mới

Lương Bằng Quang

bắt lương bằng quang

Công an  TP. HCM

Lê Sỹ Cường

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại