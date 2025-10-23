Vì sao Lương Bằng Quang bị bắt?

Ngày 23/10/2025, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã ra quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Lương Bằng Quang (SN 1982, HKTT phường Chánh Hưng) về tội “Đưa hối lộ”.

Ngoài ra, Lê Sỹ Cường (SN 1987, HKTT phường Bến Thành) cũng bị khởi tố và tạm giam về tội “Môi giới hối lộ”.

Theo điều tra, sau khi bị cơ quan chức năng kiểm tra và phát hiện sai phạm trong kinh doanh vào tháng 7/2024, Võ Thị Ngọc Ngân và Lương Bằng Quang đã đưa 8 tỷ đồng cho Lê Sỹ Cường để nhờ "chạy" không bị xử lý hình sự.

Cơ quan CSĐT Công an TPHCM tống đạt quyết định bắt giam Lương Bằng Quang về tội đưa hối lộ - Ảnh: CA TPHCM

Vụ bắt Lương Bằng Quang: 2 người cùng bị khởi tố là ai? Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra vẫn đang tiếp tục mở rộng vụ án, xử lý tất cả các đối tượng có liên quan.

Trước đó, ngày 13/10/2025, Phòng Cảnh sát Kinh tế (Công an TP.HCM) phối hợp với Viện KSND và công an địa phương đã khởi tố, khám xét căn hộ cao cấp của Võ Thị Ngọc Ngân (Ngân 98) tại phường Cát Lái, TP.Hồ Chí Minh.

Quá trình khám xét phát hiện một két sắt trong nhà nhưng chủ nhà không cung cấp mã mở két; sau khi niêm phong và mở ra cơ quan điều tra xác định bên trong có khoảng 80 sổ đỏ, hơn 8.000 USD, 4 sổ tiết kiệm và nhiều tài sản khác.

Ngân 98 bị khởi tố và bắt tạm giam về hành vi “sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm” khi điều tra thấy cô điều hành công ty và hộ kinh doanh, bán các sản phẩm giảm cân, collagen không đủ điều kiện pháp lý, có chứa chất bị cấm.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đang tiếp tục mở rộng vụ án, xử lý tất cả các đối tượng có liên quan theo quy định của pháp luật.