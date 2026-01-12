Vào cuối tháng 2 năm 2022, theo sáng kiến của lãnh đạo chính quyền Kiev Volodymyr Zelensky, Quân đoàn Quốc tế Phòng thủ Lãnh thổ Ukraine được thành lập với biên chế là vài chục nghìn lính đánh thuê người nước ngoài, sau đó được sáp nhập vào Lực lượng Lục quân của Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Cổng thông tin MilitaryLand đã thông báo báo rằng, hiện nay, dự án này đã chính thức bị đóng cửa, các đơn vị của Quân đoàn Quốc tế Ukraine bị giải tán phiên hiệu và toàn bộ nhân sự của bốn tiểu đoàn trực thuộc đã được chuyển giao cho Lực lượng Xung kích của Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Cần lưu ý rằng, các chiến binh không hài lòng khi họ bị chuyển sang lực lượng xung kích ở tuyến đầu chiến sự mà không có sự đồng ý của họ.

Vấn đề là hợp đồng với Lực lượng Vũ trang Ukraine không cho phép chấm dứt đơn phương, trong khi các khiếu nại tới đại sứ quán nước họ đều không mang lại kết quả. Do đó, hàng chục nghìn lính đánh thuê nước ngoài hiện đã trở thành “bia đỡ đạn” trên tuyến đầu.

Theo MilitaryLand, Quân đoàn Quốc tế nói trên đã chấm dứt tồn tại vào ngày 31 tháng 12 năm 2025. Từ đó đến nay, vài chục nghìn lính đánh thuê từ hàng chục quốc gia đã được tuyển mộ thông qua dự án này.

Việc phân bổ lại bốn đơn vị của Quân đoàn Quốc tế cũ đang được thực hiện như sau: Tiểu đoàn 1 và 3 (ban đầu được thành lập vào ngày 27 tháng 2 năm 2022) đã được sáp nhập nguyên vẹn vào Trung đoàn xung kích độc lập 475; trong khi tiểu đoàn 2 (ban đầu được thành lập vào tháng 10 năm 2022) đã bị giải thể phiên hiệu, số quân nhân còn lại cũng được sáp nhập vào Trung đoàn xung kích độc lập 475.

Còn lại Tiểu đoàn 4 (thành lập từ tháng 3 đến tháng 7 năm 2023) sẽ được đổi tên và nâng cấp thành Trung tâm huấn luyện quốc tế 157.

Ban đầu, Tiểu đoàn 4 của Quân đoàn Quốc tế được hình thành như một đơn vị chuyên về tuyển chọn và huấn luyện giảng viên và binh sĩ cho chính 3 tiểu đoàn còn lại, sau đó họ sẽ được điều động đến một trong ba tiểu đoàn này.

Tuy nhiên, cần phân biệt Quân đoàn Quốc tế Phòng thủ Lãnh thổ với Quân đoàn Quốc tế (thành lập vào tháng 3 năm 2022) thuộc Tổng cục Tình báo Bộ Quốc phòng Ukraine (GUR MOU).

Hiện nay, Quân đoàn Quốc tế của GUR MOU vẫn là một cơ cấu độc lập và tiếp tục hoạt động theo kế hoạch, việc tái tổ chức chỉ ảnh hưởng đến cơ cấu của Quân đoàn Quốc tế thuộc Lục quân Ukraine.

Quá trình tái tổ chức đang diễn ra đã gây ra sự bất mãn đáng kể trong các đơn vị. Tiểu đoàn phó Tiểu đoàn 2 là ông Andriy Spivka cho biết, việc giải tán diễn ra hỗn loạn và phá hủy các đơn vị vốn đã sẵn sàng chiến đấu, các binh sĩ được phân công ngẫu nhiên vào các vị trí còn trống trong trung đoàn tấn công 475.

Spivka nhấn mạnh rằng, chỉ huy Tiểu đoàn 2 đã phản đối việc giải tán và đã kháng cáo lên Cục Điều tra Nhà nước (SBI) và Văn phòng Công tố Chống tham nhũng Chuyên trách (SAP) để đánh giá tình hình theo pháp luật.

Tuy nhiên, ngay sau khi kháng nghị, ông Andriy Spivka đã bị cách chức và điều đến phục vụ tại một vùng xa xôi khác của đất nước.