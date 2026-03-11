Khi chuẩn bị hành lý đi du lịch hay các chuyến bay dài, nhiều người thường tập trung vào quần áo, đồ dùng cá nhân hoặc thiết bị điện tử. Tuy nhiên, theo khuyến nghị của các chuyên gia y tế, có một vật dụng nhỏ bé nhưng rất hữu ích mà hành khách nên mang theo trong hành lý xách tay, đó là quả bóng tennis.

Thoạt nhìn, quả bóng tennis có vẻ không phải là món đồ cần thiết khi di chuyển bằng máy bay. Tuy nhiên, các chuyên gia cho biết nó có thể đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ sức khỏe của hành khách, đặc biệt trên các chuyến bay kéo dài nhiều giờ.

Quả bóng tennis trong hành lý xách tay có thể giúp hành khách giảm đau nhức. (Ảnh: GettyImages)

Theo các chuyên gia y tế, ngồi lâu trong không gian hẹp trên máy bay có thể khiến cơ thể dễ bị cứng khớp, đau nhức hoặc giảm lưu thông máu. Việc mang theo một quả bóng tennis có thể giúp giảm bớt những tình trạng này thông qua các động tác massage đơn giản ngay tại chỗ ngồi.

Hành khách có thể dùng quả bóng tennis để nhẹ nhàng ấn và lăn dọc theo đùi, bắp chân hoặc thậm chí vùng vai trong suốt chuyến bay. Những động tác nhỏ này giúp kích thích tuần hoàn máu, đồng thời làm giảm cảm giác căng cơ sau nhiều giờ ngồi yên.

Với những người thường xuyên cảm thấy mệt mỏi hoặc đau nhức sau khi xuống máy bay, mẹo nhỏ này có thể mang lại hiệu quả đáng kể. Đáng chú ý, một quả bóng tennis có kích thước nhỏ gọn, hầu như không chiếm diện tích trong hành lý xách tay, nên rất tiện mang theo.

Chia sẻ với Metro , chuyên gia nắn xương Tracy Hannigan (Anh) cho biết bà luôn khuyên hành khách mang theo một quả bóng tennis khi bay. Theo bà, đây là một công cụ hỗ trợ đơn giản nhưng hữu ích: “Một quả bóng tennis nhỏ và nhẹ có thể giúp bạn tạo áp lực nhẹ nhàng lên những điểm trên cơ thể mà bạn khó có thể tự với tới" .

Bên cạnh việc sử dụng bóng tennis, chuyên gia này cũng khuyến nghị hành khách nên thực hiện một số động tác giãn cơ trong chuyến bay để hạn chế tình trạng căng cứng cơ thể.

Ví dụ, với những người thường bị cứng cổ, Tracy Hannigan khuyên nên thực hiện các động tác kéo giãn nhẹ nhàng. Một trong những cách đơn giản là quay cằm về phía nách và dùng tay ấn nhẹ để kéo giãn phần cổ ở phía đối diện. Động tác này giúp giảm căng cơ cổ sau thời gian dài ngồi cố định.

Ngoài ra, hành khách cũng có thể giãn cơ lưng dưới ngay tại ghế ngồi. Cách thực hiện là bắt chéo chân, sau đó nghiêng người về phía trước giống như đang cố gắng đưa khuỷu tay chạm xuống bàn chân đang bắt chéo. Động tác này có thể giúp phần lưng dưới được thư giãn phần nào trong không gian hạn chế của khoang máy bay.

Một mẹo khác được Tracy Hannigan chia sẻ là đặt quả bóng tennis vào giữa một chiếc khăn tay rồi cuộn lại giống hình “xúc xích”. Khi đó, quả bóng sẽ dễ cố định hơn. Việc này giúp người dùng dễ dàng định vị và tạo lực ấn chính xác vào vị trí cần massage.

Bên cạnh các lời khuyên về sức khỏe, những người làm việc trong ngành hàng không cũng đưa ra nhiều mẹo hữu ích cho hành khách.

Cách sắp xếp hành lý hợp lý có thể giúp hành khách có chuyến bay thoải mái và an toàn hơn. (Ảnh: GettyImages)

Cher, một nữ tiếp viên hàng không đã có 5 năm kinh nghiệm làm việc trên các chuyến bay, khuyến nghị hành khách nên để các vật dụng quan trọng trong hành lý xách tay thay vì vali ký gửi. Thậm chí, cô cho rằng những món đồ thiết yếu nhất nên được đặt trong túi cá nhân để dưới chân.

Theo Cher, việc hành khách nhầm lẫn hoặc vô tình lấy nhầm hành lý xách tay không phải là chuyện hiếm gặp. “Tôi đã chứng kiến điều này hàng chục lần", cô nói.

Vì vậy, cô khuyên mọi người nên chuẩn bị sẵn những vật dụng không thể thiếu như đồ lót, bàn chải đánh răng, đồ dùng vệ sinh cá nhân hoặc bất cứ thứ gì cần dùng trong vài ngày, phòng trường hợp hành lý bị thất lạc hoặc chậm trễ.

Nữ tiếp viên cũng nhấn mạnh rằng trong ngành hàng không, chuẩn bị cho những tình huống xấu nhất luôn là nguyên tắc quan trọng.

“Túi của tiếp viên hàng không thường được đánh dấu rất kỹ bằng các thẻ riêng để chúng tôi dễ nhận ra. Tôi khuyên hành khách cũng nên làm điều gì đó tương tự với hành lý của mình để tránh bị nhầm lẫn", Cher cho biết.

Từ một quả bóng tennis nhỏ cho đến cách sắp xếp hành lý hợp lý, những mẹo đơn giản này có thể giúp hành khách có chuyến bay thoải mái và an toàn hơn.