Vì sao Hyundai Creta thắng giải Xe gia đình dưới 600 triệu tại CCA 2026?

Với gia đình trẻ lần đầu mua ô tô, Hyundai Creta cho thấy một chiếc xe đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng hàng ngày và phù hợp với khả năng tài chính.

Khoảng 600 triệu đồng mang đến nhiều lựa chọn trên thị trường ô tô Việt Nam. Nhưng với gia đình trẻ mua chiếc xe đầu tiên, giá bán chỉ là một phần của bài toán. Không gian, trang bị, độ dễ lái, an toàn và chi phí sử dụng lâu dài đều là những yếu tố cần cân nhắc.

Hyundai Creta đạt giải Xe gia đình 2026 - Hạng dưới 600 triệu đồng. Ảnh: BTC

Không đứng đầu từng bảng điểm, Hyunda Creta vẫn thắng chung cuộc

Tại Car Choice Awards 2026, Hyundai Creta giành chiến thắng ở hạng mục Xe gia đình 2026 - Hạng dưới 600 triệu đồng. Đây là hạng mục hướng tới các gia đình trẻ, gia đình quy mô nhỏ và người lần đầu mua ô tô, với những tiêu chí tập trung vào tính thực dụng, sự thuận tiện và khả năng tài chính.

Đáng chú ý, Creta không dẫn đầu tuyệt đối ở cả 2 phần chấm điểm. Mẫu xe đạt 3,4 điểm từ Hội đồng Thẩm định chuyên môn (HĐTĐCM) và 4 điểm từ bình chọn cộng đồng. Khi kết hợp theo tỷ trọng 70% điểm HĐTĐCM và 30% điểm cộng đồng, Creta đạt 3,58 điểm chung cuộc, cao nhất hạng mục.

Hyundai Creta nhận được điểm tổng 3,58 điểm tại CCA 2026. Ảnh: Hyundai

Kết quả này cho thấy lợi thế của Creta không đến từ một yếu tố riêng lẻ. Thay vào đó, mẫu xe tạo được sự cân bằng giữa những tiêu chí quan trọng với người dùng gia đình, từ giá bán, không gian, trang bị đến khả năng vận hành và công nghệ an toàn.

Điều này cũng khá gần với cách nhiều gia đình trẻ chọn chiếc ô tô đầu tiên. Thay vì tìm một mẫu xe nổi bật nhất ở một thông số, họ thường cần một lựa chọn dễ sử dụng, phù hợp ngân sách và đáp ứng tốt nhiều nhu cầu trong quá trình sở hữu. Đó cũng là nền tảng để lý giải vì sao Creta được đánh giá cao tại CCA 2026.

“Nếu nhìn vào doanh số thực tế, có thể thấy Creta đang đạt kết quả rất tốt trong tầm giá 600 triệu đồng. Điều đó đến từ giá trị nội tại của sản phẩm, khả năng đáp ứng nhu cầu sử dụng của gia đình và đặc biệt là chính sách giá khá hợp lý”, anh Lê Hùng - thành viên HĐTĐCM CCA 2026 - nhận định.

Điều gì giúp Creta chinh phục gia đình Việt?

Ở mức giá khởi điểm 599 triệu đồng, Hyundai Creta nằm đúng trong khoảng ngân sách mà nhiều gia đình trẻ cân nhắc. Dòng xe hiện có 4 phiên bản, giá niêm yết từ 599 đến 715 triệu đồng, tạo khoảng lựa chọn tương đối rộng tùy nhu cầu trang bị.

Về kích thước, Creta dài 4.330 mm, rộng 1.790 mm, cao 1.660 mm và có chiều dài cơ sở 2.610 mm. Kích thước này đủ gọn để xoay xở trong đô thị nhưng vẫn duy trì không gian cần thiết cho một mẫu SUV cỡ B. Khoảng sáng gầm 200 mm cũng phù hợp với điều kiện đường sá đa dạng tại Việt Nam.

Hyundai Creta ghi điểm nhờ giá bán hợp lý, nhiều trang bị tiện nghi. Ảnh: Hyundai

Cả 4 phiên bản sử dụng động cơ Smartstream 1.5L cho công suất 115 mã lực và mô-men xoắn cực đại 144 Nm, kết hợp hộp số vô cấp và hệ dẫn động cầu trước. Đây không phải cấu hình thiên về sức mạnh, nhưng phù hợp với nhu cầu đi lại hàng ngày khi ưu tiên sự êm ái và dễ làm quen.

Creta cũng tập trung vào những trang bị thường xuyên được sử dụng. Ngay từ bản Tiêu chuẩn, xe đã có camera lùi, cảm biến hỗ trợ đỗ xe phía sau, phanh tay điện tử, Auto Hold, cảm biến áp suất lốp và cửa gió điều hòa cho hàng ghế sau.

Ở các phiên bản cao hơn, xe được bổ sung màn hình kỹ thuật số 10,25 inch, màn hình giải trí 10,25 inch, ghế trước làm mát, hệ thống âm thanh Bose 8 loa và camera 360 độ. Hai phiên bản Cao cấp và N Line có thêm các công nghệ hỗ trợ lái như kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ tránh va chạm phía trước, cảnh báo điểm mù và hỗ trợ giữ làn đường.

Cách phân chia trang bị theo phiên bản giúp người mua dễ chọn xe theo ngân sách hơn. Người chỉ cần một phương tiện cơ bản cho gia đình có thể bắt đầu từ bản thấp, trong khi những khách hàng ưu tiên tiện nghi và công nghệ an toàn có thêm lựa chọn ở các phiên bản cao hơn.

Sức mua trên thị trường cũng phần nào phản ánh mức độ đón nhận của Creta. Sau 8 tháng đầu năm 2026, mẫu xe đạt doanh số cộng dồn 6.000 chiếc, cao nhất trong danh mục xe du lịch Hyundai tại Việt Nam trong cùng giai đoạn.

Với nhóm khách hàng trẻ mua ô tô lần đầu, Creta không phải lựa chọn gây ấn tượng bằng một lợi thế duy nhất. Thay vào đó, mẫu xe ghi điểm ở sựtoàn diện, kết hợp giữa giá bán, không gian, trang bị và nhu cầu sử dụng hàng ngày. Và kết quả tại CCA 2026 cũng phần nào phản ánh được góc nhìn thực tế của gia đình Việt với Hyundai Creta.