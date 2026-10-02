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Vì sao Hải Phòng đề xuất giảm phí ô tô trên cao tốc Hà Nội- Hải Phòng?

Nguyễn Hoàn
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Theo đánh giá của lực lượng chức năng TP Hải Phòng, tài xế xe tải nặng, container có thể đi vào đường tránh, né trạm thu phí nên chọn hướng di chuyển trên quốc lộ 5 thay vì cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.

UBND thành phố Hải Phòng vừa có văn bản đề nghị Bộ Xây dựng chỉ đạo nghiên cứu phương án khuyến khích xe rơ-moóc, sơ mi rơ-moóc sử dụng cao tốc Hà Nội - Hải Phòng nhằm giảm áp lực giao thông trên quốc lộ 5 và trục quốc lộ 10 - Nguyễn Trường Tộ - Bùi Viện.

Công an TP Hải Phòng cũng có văn bản đề xuất Cục Đường bộ - Bộ Xây dựng, Tổng Công ty phát triển và Đầu tư tài chính Việt Nam (VIDIFI) xem xét, nghiên cứu phương án giảm giá vé để khuyến khích xe rơ – moóc, sơ mi rơ – moóc sử dụng cao tốc Hà Nội – Hải Phòng.

Theo đánh giá của lực lượng CSGT Hải Phòng, tỷ lệ tai nạn giao thông liên quan đến xe tải trọng lớn, ô tô đầu kéo chở container còn chiếm tỷ lệ cao. Trong 8 tháng đầu năm, thành phố xảy ra 539 vụ tai nạn khiến 281 người chết, 339 người bị thương.

Riêng tai nạn liên quan xe tải, trong 8 tháng đầu năm xảy ra 162 vụ khiến 103 người chết và 68 người bị thương.

Hải Phòng đề xuất giảm phí ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng để giảm ùn tắc giao thông - Ảnh 1.

Mỗi ngày, có gần 14.500 xe tải di chuyển trên quốc lộ 5.

Qua khảo sát, khu vực cuối đường quốc lộ 5 và cao tốc Hà Nội – Hải Phòng tập trung 52 cảng biển lớn, hiện đại và hàng chục cảng thủy nội địa. Hàng ngày có hàng nghìn xe container ra vào cảng để xuất nhập hàng hóa.

Mặc dù nút giao kết nối cao tốc Hà Nội – Hải Phòng đến các cảng biển thuận lợi hơn nhưng đa số xe tải đều lưu thông trên quốc lộ 5 gây ùn tắc, tai nạn trên tuyến đường Lê Thánh Tông, Chùa Vẽ - Đình Vũ, Mạc Thái Tổ và trung tâm thành phố.

Chỉ 6% xe tải, xe công đi trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Theo thống kê, phương tiện loại 4, loại 5 (xe tải lớn và container) trong 6 tháng đầu năm tại trạm thu phí cao tốc Hà Nội – Hải Phòng (Km94+189) chỉ chiếm 6% tổng lưu lượng ô tô qua trạm. Bình quân từ thứ 2 đến thứ 7 có khoảng gần 1.000 xe tải loại 4, loại 5. Ngày chủ nhật, chỉ có khoảng 550 xe tải loại 4, loại 5 lưu thông.

Trong đó, trên tuyến quốc lộ 10 - Nguyễn Trường Tộ - Bùi Viện mỗi ngày có khoảng 5.000 xe rơ-moóc, sơ mi rơ-moóc.

Trục đường quốc lộ 5, bình quân có hơn 35.000 xe ô tô/ngày, trong đó có gần 14.500 xe rơ-moóc, sơ mi rơ-moóc, vượt quá lưu lượng thiết kế và thường xuyên xảy ra ùn tắc.

Hải Phòng đề xuất giảm phí ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng để giảm ùn tắc giao thông - Ảnh 2.

Xe tải nặng, container đi vào cao tốc Hà Nội - Hải Phòng chỉ chiếm 6% tổng lưu lượng ô tô trên tuyến.

Đại diện lãnh đạo Phòng CSGT – Công an Hải Phòng cho biết, qua khảo sát một trong những nguyên nhân là do chi phí cao dẫn đến xe tải nặng, xe container chọn hướng di chuyển trên quốc lộ 5.

Trong khi đó, khu vực nút giao quốc lộ 5 – Như Quỳnh (Hưng Yên), nhiều xe tải có thể di chuyển vào các đường nhánh để tránh trạm thu phí. Đây cũng là một trong những nguyên nhân, xe tải nặng đang chọn hướng quốc lộ 5 thay vì cao tốc.

Tags

cao tốc Hà Nội – Hải Phòng

quốc lộ 5

Container

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