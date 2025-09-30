Sáng nay, Hà Nội mưa to đến rất to . Theo thống kê của Đài Khí tượng thuỷ văn Bắc Bộ, lượng mưa từ 7h đến 13h ngày 30/9 phổ biến 50-100mm, có nơi lượng mưa quan trắc được lớn hơn như Kim Anh 229,8mm; Định Công 161,2mm; Phú Thượng 140,6mm; Sóc Sơn 138mm; Đông Anh 123,4mm; Đại Thanh 118,3mm...

Ảnh hưởng của hội tụ gió đông nam phát triển lên đến 5.000m, từ chiều tối nay đến sáng mai 1/10, TP Hà Nội tiếp tục hứng mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, lượng mưa dự báo phổ biến 40-150mm.

Đặc biệt, trong 3-6 giờ tới, mưa vừa, mưa to tiếp tục bao trùm Hà Nội và các vùng lân cận, tổng lượng mưa tích lũ phổ biến trong khoảng 40-80mm.

Cảnh báo mưa ở Hà Nội từ chiều tối nay đến sáng mai 1/10. (Nguồn: Đài Khí tượng thuỷ văn Bắc Bộ)

Đợt mưa sẽ gây ngập úng cục bộ cho nhiều tuyến phố, độ sâu ngập lớn nhất phổ biến 0,2-0,6m, có nơi ngập sâu hơn. Thời gian ngập khoảng 2-4 giờ, có nơi ngập lâu hơn, đề phòng ngập úng một số vùng trũng thấp khu vực ngoại thành. Ngoài ra cần đề phòng sạt lở đất ở một số xã, phường ở Ba Vì, Sơn Tây...

Từ trưa chiều ngày đầu tiên của tháng 10/2025, Hà Nội có mưa, mưa rào và dông. Từ 2/10, mưa rào và dông còn xảy ra và nơi ở khu vực này.

"Trong cơn dông có thể kèm theo các hiện tượng lốc, sét và gió giật mạnh làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông và cơ sở hạ tầng.

Mưa vừa, mưa to đến rất to trong thời gian ngắn làm quá tải hệ thống thoát nước đô thị, gây ra ngập úng trong các khu dân cư, khu đô thị và những vùng trũng thấp, ách tắc gioa thông do ngập úng đường và giảm tầm nhìn khi lái xe, gây ra trơn trượt và tai nan giao thông.

Mưa với cường độ lớn trong thời gian ngắn có thể gây sạt lở ở vùng núi, nơi có địa hình dốc", Đài Khí tượng thuỷ văn Bắc Bộ cho biết.

Các điểm nguy cơ ngập ở Hà Nội trong những giờ tới. (Nguồn: Đài Khí tượng thuỷ văn Bắc Bộ)

Dự báo thời tiết các khu vực khác ở miền Bắc, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, từ chiều tối 30/9 đến sáng 1/10, các tỉnh Lai Châu, Lào Cai và phía Bắc của tỉnh Tuyên Quang duy trì hình thái thời tiết mưa to đến rất to và dông với lượng mưa phổ biến 50-100mm, có nơi trên 170mm.

Các nơi khác ở Bắc Bộ và Thanh Hóa mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa dao động 20-50mm, có nơi mưa rất to trên 100mm. Nguy cơ mưa cường suất lớn, lượng mưa vượt 100mm chỉ trong 3 giờ.

Từ chiều 1/10, mưa lớn ở các khu vực này giảm dần.

Trước đó, chiều tối 30/9, ông Mai Văn Khiêm - Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, sau khi bão số 10 Bualoi di chuyển sang khu vực Thượng Lào và không còn khả năng ảnh hưởng trực tiếp đất liền nước ta, nhưng hoàn lưu sau bão vẫn có thể tiếp tục gây tác động mạnh đến thời tiết nước ta. Hệ quả có thể gây ra mưa lớn trên nhiều khu vực.

Nhiều khả năng sau 30/9, nguy cơ về mưa lớn sẽ giảm dần.

Đến thời điểm hiện tại, độ ẩm đất trên các khu vực vùng núi Bắc Bộ, trung du Bắc Bộ đã bão hoà, ngấm nước rất nhiều, nguy cơ sạt lở đất ở khu vực đồi núi, lũ quét trên sông suối rất cao.

Nguy cơ lũ quét, sạt lở có thể còn kéo dài 2-3 ngày nữa.

Ngoài ra, với lượng mưa lớn, trên nhiều hệ thống sông có thể xuất hiện lũ, đỉnh lũ có thể lên báo động (BĐ)2, BĐ3, một số nơi vượt BĐ3. Nguy cơ lụt sâu diện rộng ở ven sông cũng như hạ lưu các sông, đặc biệt ở Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hoá. tác động về nguy cơ lũ và ngập lụt trong 1-2 ngày tới.



