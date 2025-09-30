Mưa lớn kéo dài khiến đất “no” nước, làm gia tăng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất trong những giờ tới tại các tỉnh Sơn La, Phú Thọ, Lào Cai, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Thanh Hóa và Nghệ An.

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất được nâng lên cấp 3 đối với các tỉnh Cao Bằng, Lào Cai, Phú Thọ, Tuyên Quang; trong khi các tỉnh Thái Nguyên, Thanh Hóa ở mức cấp 2.

Bản đồ nguy cơ lũ quét, sạt lở đất đá trên các khu vực. (Nguồn: NCHMF)

Bản đồ nguy cơ lũ quét, sạt lở đất đá trên các khu vực của cơ quan khí tượng thể hiện, nhiều nơi cảnh báo đỏ (cảnh báo mức cao) và cảnh báo tím (cảnh báo mức rất cao).

Trong 24 giờ qua (từ 13h ngày 29/9 đến 13h ngày 30/9), các tỉnh Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An mưa to, có nơi mưa rất to như với lượng mưa quan trắc được tương đối lớn như Ngọc Chiến (Sơn La) 118mm; Việt Hồng (Lào Cai) 323mm; Thu Tà (Tuyên Quang) 234mm; Mỹ Lương (Phú Thọ) 326mm; Hoàng Nông (Thái Nguyên) 292mm; Tri Phương (Cao Bằng) 290mm; Quốc Khánh1 (Lạng Sơn) 146mm; đèo Hạ My (Bắc Ninh) 227mm; Đồng Tâm (Quảng Ninh) 139mm; Thành Hưng (Thanh Hóa) 327mm; Na Ngoi (Nghệ An) 116mm...

Mô hình độ ẩm đất cho thấy, một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Trong 3-6 giờ tới, các tỉnh trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến ở Cao Bằng từ 30-60mm, có nơi trên 100mm; Thái Nguyên, Phú Thọ và Bắc Ninh 40-80mm, có nơi trên 160mm; các tỉnh khác ở Bắc Bộ 20-50mm, có nơi trên 80mm; Nghệ An 5-15mm, có nơi trên 40mm.

Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại gần 800 xã/phường. Phú Thọ và Tuyên Quang có trên 100 xã, phường nằm trong vùng cảnh báo loại hình thiên tai này.

Tỉnh Xã, phường Sơn La Kim Bon, Mường Bang, Mường Cơi, Ngọc Chiến, Suối Tọ, Tà Xùa, Tân Phong, Vân Hồ, Bắc Yên, Bình Thuận, Chiềng Hặc, Chiềng Hoa, Chiềng Khương, Chiềng La, Chiềng Lao, Chiềng Mai, Chiềng Mung, Chiềng Sại, Chiềng Sơn, Chiềng Sung, Co Mạ, Đoàn Kết, Gia Phù, Long Hẹ, Lóng Phiêng, Mai Sơn, Muổi Nọi, Mường Bú, Mường Chanh, Mường É, Mường Khiêng, Mường La, Mường Lạn, Mường Sại, Nậm Lầu, Nậm Ty, phường Chiềng An, phường Chiềng Cơi, phường Chiềng Sinh, phường Mộc Châu, phường Mộc Sơn, phường Thảo Nguyên, phường Tô Hiệu, phường Vân Sơn, Pắc Ngà, Phiêng Pằn, Phù Yên, Quỳnh Nhai, Song Khủa, Tà Hộc, Tạ Khoa, Tân Yên, Thuận Châu, Tô Múa, Tường Hạ, Xím Vàng, Xuân Nha, Yên Châu Phú Thọ An Bình, An Nghĩa, Bản Nguyên, Bằng Luân, Bình Nguyên, Bình Xuyên, Cẩm Khê, Cao Dương, Chân Mộng, Chí Tiên, Đan Thượng, Đào Xá, Đoan Hùng, Đồng Lương, Đông Thành, Dũng Tiến, Hạ Hòa, Hiền Lương, Hoàng An, Hoàng Cương, Hợp Kim, Hùng Việt, Hy Cương, Kim Bôi, Lạc Lương, Lạc Thủy, Lâm Thao, Liên Minh, Liên Sơn, Lương Sơn, Mường Động, Nật Sơn, Ngọc Sơn, Nhân Nghĩa, phường Âu Cơ, phường Kỳ Sơn, phường Việt Trì, Phú Khê, Phùng Nguyên, Quảng Yên, Quy Đức, Sơn Đông, Sơn Lương, Tam Dương, Tam Dương Bắc, Tam Nông, Tân Lạc, Tân Mai, Tây Cốc, Thanh Ba, Thanh Sơn, Thanh Thủy, Thịnh Minh, Thổ Tang, Thọ Văn, Thượng Long, Tiên Lương, Toàn Thắng, Trạm Thản, Trung Sơn, Tu Vũ, Vân Bán, Văn Lang, Vạn Xuân, Vĩnh Chân, Vĩnh Hưng, Vĩnh Thành, Võ Miếu, Xuân Lãng, Xuân Viên, Yên Kỳ, Yên Lập, Yên Phú, Yên Sơn, Yên Thủy, Yên Trị, Bao La, Bình Phú, Bình Tuyền, Cao Phong, Cao Sơn, Chí Đám, Cự Đồng, Đà Bắc, Đại Đình, Đại Đồng, Dân Chủ, Đạo Trù, Hải Lựu, Hiền Quan, Hội Thịnh, Hợp Lý, Hương Cần, Khả Cửu, Lạc Sơn, Lai Đồng, Lập Thạch, Liên Hòa, Long Cốc, Mai Châu, Mai Hạ, Minh Đài, Minh Hòa, Mường Bi, Mường Hoa, Mường Thàng, Mường Vang, Nguyệt Đức, phường Hòa Bình, phường Nông Trang, phường Phong Châu, phường Phú Thọ, phường Tân Hòa, phường Thanh Miếu, phường Thống Nhất, phường Vân Phú, phường Vĩnh Phúc, phường Vĩnh Yên, Pà Cò, Phú Mỹ, Phù Ninh, Quyết Thắng, Sông Lô, Tam Đảo, Tam Sơn, Tân Pheo, Tân Sơn, Thái Hòa, Thung Nai, Thượng Cốc, Tiên Lữ, Tiền Phong, Văn Miếu, Vân Sơn, Vĩnh An, Vĩnh Phú, Vĩnh Tường, Xuân Đài, Xuân Lũng, Yên Lãng, Đức Nhàn, Thu Cúc Lào Cai Bản Hồ, Bản Lầu, Bản Liền, Bản Xèo, Bảo Ái, Bảo Hà, Bảo Yên, Bát Xát, Cảm Nhân, Chấn Thịnh, Châu Quế, Chiềng Ken, Cốc San, Đông Cuông, Dương Quỳ, Gia Hội, Gia Phú, Hợp Thành, Hưng Khánh, Khánh Hòa, Khánh Yên, Lâm Thượng, Lục Yên, Lùng Phình, Lương Thịnh, Mậu A, Mỏ Vàng, Mường Bo, Mường Lai, Nậm Chày, Nghĩa Đô, Nghĩa Tâm, Ngũ Chỉ Sơn, phường Âu Lâu, phường Cam Đường, phường Nam Cường, phường Sa Pa, phường Văn Phú, phường Yên Bái, Phình Hồ, Phong Dụ Hạ, Phong Dụ Thượng, Phong Hải, Phúc Khánh, Phúc Lợi, Quy Mông, Sơn Lương, Tả Củ Tỷ, Tả Phìn, Tả Van, Tà Xi Láng, Tân Hợp, Tân Lĩnh, Tằng Loỏng, Thác Bà, Thượng Hà, Trấn Yên, Trịnh Tường, Tú Lệ, Văn Bàn, Văn Chấn, Việt Hồng, Võ Lao, Xuân Ái, Xuân Hòa, Y Tý, Yên Bình, Yên Thành, A Mú Sung, Bắc Hà, Bảo Nhai, Bảo Thắng, Cao Sơn, Cát Thịnh, Cốc Lầu, Dền Sáng, Hạnh Phúc, Khao Mang, Lâm Giang, Liên Sơn, Minh Lương, Mường Hum, Mường Khương, phường Cầu Thia, phường Lào Cai, phường Nghĩa Lộ, phường Trung Tâm, Pha Long, Púng Luông, Si Ma Cai, Sín Chéng, Thượng Bằng La, Trạm Tấu, Xuân Quang, Chế Tạo, Lao Chải, Mù Cang Chải, Nậm Có, Nậm Xé Tuyên Quang Bắc Mê, Bản Máy, Bình An, Bình Ca, Cán Tỷ, Cao Bồ, Côn Lôn, Đồng Yên, Du Già, Đường Hồng, Đường Thượng, Giáp Trung, Hồ Thầu, Hoàng Su Phì, Hồng Sơn, Hùng Đức, Hùng Lợi, Lâm Bình, Lao Chải, Lùng Tám, Mậu Duệ, Minh Sơn, Nà Hang, Nấm Dẩn, Nậm Dịch, P. Mỹ Lâm, Pà Vầy Sủ, Phú Lương, Pờ Ly Ngài, Quản Bạ, Quảng Nguyên, Sơn Thủy, Tân Mỹ, Tân Tiến, Thàng Tín, Thanh Thủy, Thông Nguyên, Thượng Lâm, Thượng Sơn, Tiên Nguyên, Tiên Yên, Tri Phú, Trung Thịnh, Trường Sinh, Vĩnh Tuy, Xín Mần, Xuân Giang, Yên Cường, Yên Hoa, Yên Lập, Yên Minh; Bắc Quang, Bạch Đích, Bạch Ngọc, Bạch Xa, Bằng Hành, Bằng Lang, Bình Xa, Chiêm Hóa, Đồng Tâm, Đông Thọ, Đồng Văn, Hàm Yên, Hòa An, Hồng Thái, Hùng An, Khâu Vai, Khuôn Lùng, Kiên Đài, Kiến Thiết, Kim Bình, Liên Hiệp, Linh Hồ, Lực Hành, Lũng Cú, Lũng Phìn, Mèo Vạc, Minh Ngọc, Minh Quang, Minh Tân, Minh Thanh, Nghĩa Thuận, Ngọc Đường, Ngọc Long, Nhữ Khê, Niêm Sơn, phường An Tường, phường Bình Thuận, phường Hà Giang 1, phường Hà Giang 2, phường Minh Xuân, phường Nông Tiến, Phố Bảng, Phú Linh, Phù Lưu, Quang Bình, Sà Phìn, Sơn Dương, Sơn Vĩ, Sủng Máng, Tân An, Tân Long, Tân Quang, Tân Thanh, Tân Trào, Tân Trịnh, Tát Ngà, Thái Bình, Thái Hòa, Thái Sơn, Thắng Mố, Thuận Hòa, Thượng Nông, Trung Hà, Trung Sơn, Tùng Bá, Tùng Vài, Vị Xuyên, Việt Lâm, Xuân Vân, Yên Nguyên, Yên Phú, Yên Sơn, Yên Thành Thái Nguyên Bạch Thông, Bằng Vân, Bình Thành, Bình Yên, Cẩm Giàng, Chợ Đồn, Chợ Mới, Đại Phúc, Đại Từ, Điềm Thụy, Đồng Hỷ, Đức Lương, Hiệp Lực, La Bằng, La Hiên, Lam Vỹ, Nà Phặc, Nam Hòa, Ngân Sơn, Nghiên Loan, Nghinh Tường, phường Bá Xuyên, phường Bắc Kạn, phường Bách Quang, phường Đức Xuân, phường Gia Sàng, phường Linh Sơn, phường Phan Đình Phùng, phường Phổ Yên, phường Phúc Thuận, phường Quan Triều, phường Quyết Thắng, phường Sông Công, phường Tích Lương, phường Trung Thành, phường Vạn Xuân, Phú Bình, Phú Đình, Phú Thịnh, Phủ Thông, Phú Xuyên, Phúc Lộc, Quân Chu, Quang Sơn, Tân Cương, Tân Khánh, Tân Kỳ, Thần Sa, Thành Công, Thanh Mai, Thanh Thịnh, Thượng Minh, Thượng Quan, Trại Cau, Trung Hội, Văn Hán, Văn Lang, Văn Lăng, Vạn Phú, Vĩnh Thông, Xuân Dương, Yên Bình, Yên Thịnh, An Khánh, Ba Bể, Bằng Thành, Cao Minh, Chợ Rã, Côn Minh, Cường Lợi, Dân Tiến, Định Hóa, Đồng Phúc, Hợp Thành, Kha Sơn, Kim Phượng, Na Rì, Nam Cường, Nghĩa Tá, Phong Quang, Phú Lạc, Phú Lương, Phượng Tiến, Quảng Bạch, Tân Thành, Trần Phú, Tràng Xá, Võ Nhai, Vô Tranh, Yên Phong, Yên Trạch, Sảng Mộc Cao Bằng Bế Văn Đàn, Ca Thành, Cần Yên, Cô Ba, Đàm Thủy, Độc Lập, Đông Khê, Đức Long, Hà Quảng, Hạnh Phúc, Hòa An, Huy Giáp, Lũng Nặm, Lý Quốc, Minh Tâm, Nam Tuấn, Nguyên Bình, Nguyễn Huệ, phường Nùng Trí Cao, phường Tân Giang, phường Thục Phán, Phục Hòa, Quang Hán, Quang Trung, Quảng Uyên, Tam Kim, Thạch An, Thành Công, Thanh Long, Tĩnh Túc, Tổng Cọt, Trà Lĩnh, Trùng Khánh, Trường Hà, Vinh Quý, Xuân Trường, Bạch Đằng, Bảo Lạc, Bảo Lâm, Canh Tân, Cốc Pàng, Đình Phong, Đoài Dương, Hạ Lang, Hưng Đạo, Khánh Xuân, Kim Đồng, Lý Bôn, Minh Khai, Nam Quang, Phan Thanh, Quảng Lâm, Quang Long, Sơn Lộ, Thông Nông, Yên Thổ Lạng Sơn Công Sơn, phường Kỳ Lừa, Quốc Khánh, Tân Tiến, Thất Khê, Tràng Định, Ba Sơn, Bình Gia, Cao Lộc, Chiến Thắng, Điềm He, Đình Lập, Đoàn Kết, Đồng Đăng, Hoa Thám, Hoàng Văn Thụ, Hội Hoan, Hồng Phong, Kháng Chiến, Khánh Khê, Khuất Xá, Kiên Mộc, Lộc Bình, Lợi Bác, Mẫu Sơn, Na Dương, Na Sầm, Nhân Lý, phường Đông Kinh, phường Lương Văn Tri, phường Tam Thanh, Quốc Việt, Quý Hòa, Tân Đoàn, Tân Văn, Thiện Hòa, Thiện Long, Thiện Thuật, Thống Nhất, Thụy Hùng, Văn Lãng, Văn Quan, Yên Phúc, Bắc Sơn, Bằng Mạc, Cai Kinh, Châu Sơn, Chi Lăng, Hưng Vũ, Hữu Liên, Hữu Lũng, Nhất Hòa, Quan Sơn, Tân Thành, Tân Tri, Thái Bình, Thiện Tân, Tri Lễ, Tuấn Sơn, Vạn Linh, Vân Nham, Vũ Lăng, Vũ Lễ, Xuân Dương, Yên Bình Quảng Ninh Lục Hồn, Bình Liêu, Hoành Mô, phường Bãi Cháy, phường Hoành Bồ, phường Việt Hưng, Ba Chẽ, đặc khu Cô Tô, đặc khu Vân Đồn, Đầm Hà, Điền Xá, Đông Ngũ, Kỳ Thượng, Lương Minh, phường An Sinh, phường Bình Khê, phường Cao Xanh, phường Đông Triều, phường Hà Lầm, phường Hạ Long, phường Hà Tu, phường Hoàng Quế, phường Hồng Gai, phường Mạo Khê, phường Tuần Châu, phường Vàng Danh, phường Yên Tử, Quảng Đức, Quảng La, Quảng Tân, Thống Nhất, Tiên Yên, Vĩnh Thực Bắc Ninh Dương Hưu, Hoàng Vân, Hợp Thịnh, Sơn Động, Xuân Cẩm, An Lạc, Đại Sơn, Hiệp Hòa, Ngọc Thiện, Nhã Nam, phường Tự Lạn, phường Vân Hà, phường Việt Yên, Quang Trung, Tam Tiến, Tân Sơn, Xuân Lương, Yên Định, Yên Thế, Bắc Lũng, Bảo Đài, Biển Động, Biên Sơn, Bố Hạ, Đèo Gia, Đồng Kỳ, Đông Phú, Kép, Kiên Lao, Lạng Giang, Lục Nam, Lục Ngạn, Lục Sơn, Mỹ Thái, Nam Dương, Nghĩa Phương, phường Chũ, phường Nếnh, phường Phượng Sơn, phường Tân An, Phúc Hòa, Sa Lý, Sơn Hải, Tân Dĩnh, Tân Yên, Tây Yên Tử, Tiên Lục, Trường Sơn, Tuấn Đạo, Vân Sơn Thanh Hoá Tây Đô, Thạch Bình, Thành Vinh; Bá Thước, Cẩm Tân, Cẩm Vân, Hồi Xuân, Ngọc Liên, Ngọc Trạo, Phú Lệ, Quý Lương, Thạch Quảng, Vân Du, Văn Nho, Văn Phú, Yên Phú, Bát Mọt, Cẩm Thạch, Cẩm Thủy, Cẩm Tú, Cổ Lũng, Điền Lư, Điền Quang, Đồng Lương, Giao An, Hiền Kiệt, Hợp Tiến, Kiên Thọ, Linh Sơn, Lương Sơn, Mậu Lâm, Minh Sơn, Mường Chanh, Mường Lát, Mường Lý, Mường Mìn, Na Mèo, Nam Xuân, Ngọc Lặc, Nguyệt Ấn, Nhi Sơn, Phú Xuân, Pù Luông, Pù Nhi, Quan Sơn, Quang Chiểu, Sơn Điện, Sơn Thủy, Tam chung, Tam Lư, Tam Thanh, Thạch Lập, Thiên Phủ, Thiết Ống, Trung Hạ, Trung Lý, Trung Sơn, Trung Thành, Xuân Du, Xuân Tín, Yên Khương, Yên Nhân, Yên Thắng Nghệ An Na Ngoi, Bắc Lý, Chiêu Lưu, Huồi Tụ, Hữu Khuông, Hữu Kiệm, Keng Đu, Lượng Minh, Mường Lống, Mường Quàng, Mường Típ, Mường Xén, Mỹ Lý, Na Loi, Nậm Cắn, Nhôn Mai, Quế Phong, Thông Thụ, Tiền Phong, Tri Lễ, Tương Dương, Yên Na



