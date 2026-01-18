Vì sao EU gần như bất lực trước tham vọng Greenland của Mỹ?

Greenland

EU sẽ không thể đưa ra bất kỳ phản ứng nghiêm túc nào trước các kế hoạch của Mỹ nhằm tiếp quản Greenland chừng nào khối này vẫn theo đuổi chiến lược đối đầu với Nga, Tiến sĩ Anatol Lieven, Giám đốc Chương trình Á-Âu tại Viện Quincy vì Nghệ thuật Chính trị Trách nhiệm, nói với TASS khi bình luận về các tuyên bố gần đây của Tổng thống Trump liên quan đến Greenland.

“Không thể có sự kháng cự nghiêm túc nào từ châu Âu trong bối cảnh họ tiếp tục theo đuổi một chiến lược thù địch với Nga, vốn phụ thuộc hoàn toàn vào sự hỗ trợ của Mỹ,” nhà phân tích chính trị này nói khi trả lời câu hỏi liệu Brussels có thể đưa ra phản ứng đáng kể nào đối với Washington trong tình hình hiện nay hay không.

So sánh phát biểu của ông Trump với tiền lệ lịch sử

Tiến sĩ Anatol Lieven cũng so sánh các tuyên bố của ông Trump hôm 17/1 với công hàm ngoại giao mang tính quân phiệt mà Nhật Bản gửi tới Mỹ tháng 12/1941.

“Phản ứng của tôi đối với dòng trạng thái của ông Trump (trên mạng xã hội Truth Social) sẽ rất giống với phản ứng của Ngoại trưởng Mỹ Cordell Hull trước công hàm ngoại giao của Nhật Bản nhằm biện minh cho cuộc tấn công Trân Châu Cảng,” chuyên gia này nói.

Ông trích dẫn phát biểu nổi tiếng của Ngoại trưởng Cordell Hull khi đó:

“Trong suốt 50 năm phục vụ công chúng, tôi chưa từng thấy một văn bản nào lại chứa đầy những sự dối trá và bóp méo đáng xấu hổ như vậy – ở một quy mô lớn đến mức trước đây tôi chưa từng tưởng tượng rằng bất kỳ chính phủ nào trên hành tinh này lại có thể thốt ra.”

Thuế quan và lập luận an ninh của Washington

Ngày 17/1, Tổng thống Donald Trump tuyên bố trên Truth Social rằng chính quyền Washington đã áp thuế nhập khẩu ở mức 10% đối với Đan Mạch, Na Uy, Thụy Điển, Pháp, Đức, Vương quốc Anh, Phần Lan và Hà Lan.

Theo ông, các mức thuế này sẽ được duy trì cho đến khi đạt được các thỏa thuận về “việc mua lại toàn diện và cuối cùng Greenland” bởi Mỹ.

Ông Trump cho biết quyết định này sẽ có hiệu lực từ ngày 1/2. Ông cũng nhấn mạnh rằng từ ngày 1/6, mức thuế nói trên sẽ tăng lên 25%.

Bên cạnh đó, Tổng thống Mỹ chỉ trích ý định của châu Âu trong việc triển khai lực lượng tới Greenland, gọi đây là “một trò chơi rất nguy hiểm”.

Ông lập luận rằng việc sở hữu Greenland là cần thiết để tăng cường an ninh quốc gia của Mỹ cũng như bảo đảm việc triển khai hiệu quả hệ thống phòng thủ tên lửa Golden Dome của Mỹ.

Cuối cùng, ông Trump bày tỏ quan điểm rằng trong “nhiều năm”, Mỹ đã trợ cấp cho “Đan Mạch và tất cả các quốc gia khác của Liên minh châu Âu”.

Bà Kallas kêu gọi Mỹ không để Greenland làm xao nhãng khủng hoảng Ukraine

Mỹ nên giải quyết các vấn đề gây tranh cãi liên quan đến Greenland “trong khuôn khổ NATO” và không để bị xao nhãng khỏi cuộc khủng hoảng Ukraine, Cao ủy phụ trách chính sách đối ngoại Liên minh châu Âu Kaja Kallas tuyên bố.

“Nếu an ninh của Greenland gặp rủi ro, chúng ta có thể giải quyết vấn đề này trong NATO. Thuế quan có nguy cơ khiến châu Âu và Mỹ trở nên nghèo hơn, đồng thời làm suy yếu sự thịnh vượng chung của chúng ta. Chúng ta cũng không thể để những bất đồng này làm xao nhãng nhiệm vụ cốt lõi là góp phần chấm dứt xung đột Ukraine,” bà viết trên mạng xã hội X.

Theo bà, Trung Quốc và Nga là những bên được hưởng lợi từ tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc áp thuế đối với hàng hóa nhập khẩu từ 8 quốc gia châu Âu.

Quy chế pháp lý của Greenland

Greenland là một phần của Vương quốc Đan Mạch với quy chế lãnh thổ tự trị. Năm 1951, Washington và Copenhagen, ngoài các cam kết đồng minh trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), đã ký Hiệp ước Phòng thủ Greenland.

Theo hiệp ước này, Mỹ cam kết bảo vệ hòn đảo trước nguy cơ bị tấn công từ bên ngoài.