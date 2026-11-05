Con số tưởng chừng ngẫu nhiên ấy thật ra có ý nghĩa đặc biệt đằng sau.

Đầu năm học nào cũng có buổi đo chiều cao và cân nặng, khi cả lớp xếp hàng trước chiếc thước, hồi hộp xem mình cao hơn hay thấp hơn bạn bao nhiêu. Chú mèo máy Doraemon, nhân vật chính của bộ truyện kinh điển do tác giả Fujiko F. Fujio sáng tác, kể về hành trình đến từ thế kỷ 22 để giúp cậu bé hậu đậu Nobita, cũng có những con số riêng. Mèo ú cao 129,3 cm, nặng 129,3 kg, vòng ngực cũng đúng 129,3 cm. Một dãy số cứ lặp đi lặp lại như vậy hẳn không phải chuyện tình cờ.

Mọi thông số của Doraemon đều liên quan đến con số 129,3

Thật vậy, 129,3 cm là chiều cao trung bình của học sinh lớp 4 ở Nhật vào thời điểm bộ truyện bắt đầu được đăng. Doraemon ra đời trên các tạp chí dành cho học sinh tiểu học, nên khi chọn số đo cho chú mèo máy, tác giả để Doraemon cao ngang một bạn nhỏ cùng lứa. Nhờ vậy, Doraemon luôn đứng cùng tầm mắt với Nobita và những độc giả nhỏ tuổi, thay vì nhìn họ từ trên cao.

Điều thú vị là con số ấy không dừng lại ở chiều cao. Chân của Doraemon dài 129,3 mm, công suất của mèo ú là 129,3 mã lực. Mỗi khi trông thấy chuột, Doraemon sợ đến mức nhảy cao 129,3 cm rồi chạy trốn với tốc độ 129,3 km mỗi giờ. Gần như mọi thông số đều được "đóng dấu" cùng một con số, khiến nó thành một chi tiết thú vị mà người hâm mộ thích tìm hiểu.

Doraemon được thiết kế gần gũi nhất với lứa tuổi học sinh tiểu học Nhật Bản thời bấy giờ

Bí mật còn nằm ở ngày sinh của Doraemon. Doraemon chào đời vào ngày 3 tháng 9 năm 2112, và nếu ghép 12, 9, 3 lại với nhau sẽ thành 1293. Trang chính thức của bộ truyện thậm chí gọi 1293 là con số kỳ diệu làm nên nhân vật này. Cũng vì vậy mà năm 2012, nhân dịp 100 năm trước ngày sinh của Doraemon, thành phố Kawasaki, nơi có bảo tàng Fujiko F. Fujio, đã trao cho Doraemon một tờ "hộ khẩu đặc biệt". Trên đó ghi đủ số đo 129,3 và thành phố còn phát miễn phí đúng 129.300 tờ cho người hâm mộ.

Nhìn lại, một chú robot đến từ thế kỷ 22 lại có chiều cao của một học sinh tiểu học ở thế kỷ 20. Có lẽ cũng vì thế mà khi nhìn Doraemon, các bạn nhỏ thấy mèo ú giống một người bạn cùng lớp hơn là một cỗ máy đến từ tương lai.