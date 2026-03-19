Vì sao động vật có vú hiếm khi sặc sỡ như chim cá và bò sát?

Trong thế giới tự nhiên đầy màu sắc, nơi chim khoe bộ lông rực rỡ, cá phát sáng dưới nước và bò sát mang những gam màu nổi bật, động vật có vú lại hiện lên với vẻ ngoài khá trầm lặng. Phần lớn các loài trong nhóm này chỉ xoay quanh những gam màu quen thuộc như nâu, đen và trắng, khiến nhiều người không khỏi đặt câu hỏi vì sao chúng không sở hữu những sắc thái nổi bật như tím hay hồng neon.

Theo các nhà khoa học, câu trả lời nằm ở sự kết hợp của nhiều yếu tố sinh học và tiến hóa, bắt đầu từ chính cách mà màu sắc được tạo ra trong cơ thể động vật. Có hai cơ chế chính để tạo màu trong tự nhiên, bao gồm sắc tố và cấu trúc. Trong khi sắc tố hoạt động bằng cách hấp thụ và phản xạ ánh sáng để tạo màu, thì màu cấu trúc lại được hình thành từ các cấu trúc siêu nhỏ có khả năng bẻ cong ánh sáng, tạo nên những hiệu ứng óng ánh và rực rỡ.

Tuy nhiên, động vật có vú gần như không tận dụng được cả hai cơ chế này. Khác với chim hay cá có nhiều loại sắc tố đa dạng, động vật có vú chủ yếu chỉ dựa vào melanin. Loại sắc tố này tạo ra các gam màu từ đen đến nâu, và khi không có melanin sẽ tạo ra màu trắng. Chính sự hạn chế này khiến bảng màu của động vật có vú trở nên nghèo nàn hơn đáng kể so với các nhóm động vật khác.

Không chỉ dừng lại ở sắc tố, cấu trúc của lớp lông cũng là một rào cản lớn. Lông của động vật có vú không có độ phức tạp cần thiết để hình thành các cấu trúc nano tạo màu như lông vũ của chim hay vảy của cá. Điều này khiến chúng gần như không thể tạo ra các màu sắc ánh kim hoặc rực rỡ thông qua cơ chế vật lý.

Một số trường hợp đặc biệt như loài khỉ mandrill có màu sắc nổi bật thực chất lại xuất hiện ở vùng da trần, không có lông. Điều này càng cho thấy chính lớp lông là yếu tố giới hạn khả năng biểu hiện màu sắc của động vật có vú.

Yếu tố tiến hóa cũng đóng vai trò quan trọng trong việc định hình diện mạo của nhóm động vật này. Khi mới xuất hiện, động vật có vú phải sống dưới cái bóng của khủng long, những kẻ săn mồi thống trị hệ sinh thái. Để tồn tại, chúng đã thích nghi với lối sống về đêm trong suốt hơn 100 triệu năm.

Trong môi trường thiếu ánh sáng, những màu sắc rực rỡ không mang lại lợi ích mà thậm chí còn khiến chúng dễ bị phát hiện. Ngược lại, các gam màu tối như nâu và xám giúp chúng ngụy trang hiệu quả hơn. Bằng chứng từ các hóa thạch cho thấy những loài động vật có vú cổ đại đều mang màu sắc trầm, phản ánh áp lực chọn lọc tự nhiên trong giai đoạn này.

Ngay cả khi khủng long tuyệt chủng và động vật có vú bùng nổ về số lượng loài, đặc điểm màu sắc này vẫn được duy trì. Một phần nguyên nhân đến từ thị giác của chúng. Phần lớn động vật có vú chỉ có hai loại tế bào cảm nhận màu sắc, khiến khả năng phân biệt màu bị hạn chế so với các loài có ba loại tế bào như chim hay con người.

Khi không thể nhìn thấy đầy đủ các màu sắc, việc phát triển những gam màu rực rỡ để giao tiếp hay thu hút bạn tình trở nên không cần thiết. Thay vào đó, nhiều loài động vật có vú lựa chọn sử dụng hoa văn và độ tương phản để truyền đạt thông tin.

Những sọc đen trắng của chồn hôi không chỉ là đặc điểm nhận diện mà còn là tín hiệu cảnh báo kẻ săn mồi. Đuôi trắng của chó hoang châu Phi giúp các cá thể trong đàn dễ dàng nhận biết nhau khi săn mồi. Trong khi đó, các hoa văn tương phản ở sóc khổng lồ Ấn Độ lại đóng vai trò ngụy trang trong môi trường rừng rậm.

Một ví dụ thú vị khác là loài hổ. Dưới góc nhìn của con người, bộ lông màu cam của hổ rất nổi bật, nhưng đối với con mồi, màu sắc này lại hòa vào môi trường xung quanh như màu xanh lá, giúp chúng trở thành những kẻ săn mồi đáng gờm.

Dù vậy, nghiên cứu gần đây cho thấy động vật có vú không hoàn toàn “nhạt nhòa” như chúng ta vẫn nghĩ. Một số loài có khả năng phát sáng dưới tia cực tím, trong khi những loài khác sở hữu hiệu ứng ánh kim mà trước đây chưa từng được ghi nhận.

Những phát hiện này cho thấy thế giới màu sắc của động vật có vú vẫn còn nhiều bí ẩn chưa được khám phá. Dù không sở hữu những gam màu rực rỡ như chim hay cá, chúng đã phát triển những chiến lược riêng để thích nghi với môi trường sống.

Từ góc nhìn tiến hóa, sự “đơn điệu” về màu sắc không phải là điểm yếu, mà là kết quả của hàng trăm triệu năm chọn lọc tự nhiên. Trong một thế giới mà khả năng sinh tồn quan trọng hơn vẻ ngoài, động vật có vú đã chọn con đường ít màu sắc hơn nhưng hiệu quả hơn, và chính điều đó đã giúp chúng tồn tại và phát triển mạnh mẽ cho đến ngày nay.