Vì sao đời người phải ăn đám cưới miền Tây 1 lần?

Miền Tây, một vùng đất có quá nhiều nét văn hoá đặc sắc không trộn lẫn với bất cứ đâu. Từ kiến trúc nhà đến vật dụng sinh hoạt, miền Tây luôn khiến người ta “wow” với những điều độc lạ và thú vị.

Một đặc trưng nữa mà nhiều người chia sẻ đó là đám cưới của người miền Tây. "Đời người phải ăn đám cuố miền Tây 1 lần" - không tự nhiên mà nhiều người truyền miệng nhận định này.

Có rất nhiều điều độc lạ bạn sẽ được trải nghiệm khi đi ăn cưới miền Tây, và chỉ miền Tây mới có.

Đó là rước dâu bằng ghe, xuồng, đi cầu khỉ…

Đặc trưng rước dâu ở miền Tây. Nguồn: Cưới hỏi miền Tây

Qua cầu khỉ cũng đặc biệt không kém. Nguồn: Tủn Cùi Bắp.

Nhiều người thắc mắc: Tại sao cứ đám cưới miền Tây lại rước dâu bằng ghe, xuồng; đi cầu khỉ,...



Câu trả lời có ngay ở vị trí địa lý, và lối sống đặc trưng của vùng Nam Bộ.

Miền Tây là vùng đất với hệ thống sông ngòi, kênh rạch chằng chịt, nơi sông nước gắn liền với đời sống hàng ngày. Vì vậy, việc rước dâu bằng ghe, xuồng trở thành một nét phong tục đặc sắc trong đám cưới.

Ghe, xuồng rước dâu thường được trang trí bằng lá dừa, lá cau, đôi khi kèm theo cổng hoa nhỏ đặt ở đầu xuồng để tăng phần lãng mạn. Đoàn rước dâu bao gồm nhiều xuồng: xuồng nhà trai, xuồng chở nhà gái, xuồng chở lễ vật và cả xuồng chở bạn bè, họ hàng đến chung vui.

Ghe, xuồng rước dâu thường được trang trí đẹp mắt, mở nhạc. Nguồn: bachyen998

Không chỉ là phương tiện di chuyển, các ghe xuồng còn trở thành phần lễ hội, nơi mọi người cùng hò hét, tạt nước nhau, tạo nên tiếng cười rộn rã vang trên sông.

Gia đình có điều kiện có thể thêm cổng hoa nhỏ đặt ở đầu xuồng để tăng sự vui tươi.

Đoàn rước dâu thường có nhiều xuồng: xuồng nhà trai, xuồng chở nhà gái, xuồng chở lễ vật, và cả xuồng chở bạn bè, họ hàng chung vui.

Sau buổi lễ nhận dâu, hành trình rước dâu của một đám cưới miền Tây kết thúc, hai họ tiếp tục vui chơi, chúc mừng nhau trong cái tình, cái nghĩa đậm đà.

Hơn nữa, cũng vì đặc điểm về địa lý nên thông thường xuồng, ghe là phương tiện chính đi lại trên sông của người dân miền Tây, giống như xe máy hay ô tô ở vùng khác. Vì sông nước nhiều xuồng ghe qua lại, chuyện tạt nước vui vẻ là khó tránh khỏi. Có những đám rước dâu, cô dâu ướt sũng, chú rể phải chịu trận mưa nước để bảo vệ vợ,....

Một nét đặc trưng khác là cầu khỉ - những cây cầu tre hẹp, trơn bắc qua sông, thử thách sự khéo léo và gan dạ của nhà trai khi đi đón dâu. Việc đi cầu khỉ không chỉ là thử thách vui nhộn mà còn là biểu tượng cho sự khéo léo, gan dạ và tinh thần đoàn kết giữa hai gia đình.

Để đón đoàn rước dâu, cầu khỉ trong ngày cưới thường được trang trí và gia công lại, đảm bảo an toàn cho nhiều người đi qua. Nguồn: hanhnguyen3011

Không ít lần, cô dâu chú rể cùng gia đình và bạn bè cười vang khi đi qua cầu, lỡ bước thì bị té xuống nước... nhưng tất cả đều trở thành kỷ niệm đáng nhớ trong lễ cưới. Nguồn: Tũn Cùi Bắp.

Rước dâu bằng thuyền, ghe trên sống cũng là một nét văn hóa, phong tục đặc sắc trong đám cưới của người miền Tây từ lâu đời. Bởi thế, tuy hiện tại giao thông phát triển, có nhiều đường bê tông, cầu lớn, xe cộ đi lại thuận tiện, nhưng nhiều đám cưới ở miền Tây vẫn ưu tiên rước dâu bằng vỏ lãi ít dần, nhưng phong tục này vẫn được gìn giữ.

Nhiều người cũng cho biết đám cưới là dịp mọi người tụ tập, giúp đỡ, cổ vũ nhau. Hình ảnh mọi người cùng hò hát, tạt nước, vui cười trên sông thể hiện tinh thần gắn kết và chia sẻ, vừa vui vẻ vừa ý nghĩa.

Một số gia đình chọn giữ nguyên lễ rước dâu trên sông, trong khi các cặp đôi trẻ có thể di chuyển bằng xe nhưng vẫn thêm một chặng đường nhỏ trên sông để tạo không khí và lưu giữ ký ức.

(Tổng hợp)