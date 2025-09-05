Người phụ nữ bị gác chắn đường sắt rơi trúng, gãy sụn tai: Camera "bóc" diễn biến bất ngờ trước đó vài phút

Sự việc được nhắc tới xảy ra vào khoảng 13h57', ngày 3/9, tại đường ngang dân sinh thuộc xã Mao Điền, TP Hải Phòng. Thời điểm này, một ô tô tải mang BKS 99H-001.XX đã không chấp hành tín hiệu chuông, đèn và biển “Dừng lại quan sát tàu hỏa khi qua đường sắt."

Trong quá trình này, chiếc ô tô đã gây hư hỏng nghiêm trọng hệ thống cần chắn tự động và phụ kiện (gãy 2 cần chắn) Km44+210 do Công ty Cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Hà Nội đang quản lý, khai thác và sử dụng.

Cần chắn còn lại bị gãy, khi nâng lên sau khi tàu thông qua đã gãy rời và rơi trúng vào người tham gia giao thông. Nạn nhân được xác định là chị Phạm Thị Nga (SN 1984, trú tại thôn Chi Mãi, xã Mao Điền, TP. Hải Phòng). Chị Nga phải khâu 5 mũi và gãy sụn tai. Ngay sau vụ việc, đại diện lãnh đạo Công ty Cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Hà Nội đã đến thăm hỏi nạn nhân.

Hiện, vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Một vụ tai nạn xe máy đâm gãy chắn đường tàu khác cũng từng gây xôn xao mạng xã hội vào cuối tháng 8 vừa qua. Theo đó, sự việc xảy ra vào khoảng 21h28' ngày 22/8 trên đường ngang giao với đường sắt Bắc - Nam tại Km1649+528 thuộc địa phận phường Long Khánh (Đồng Nai).

Vào thời điểm trên, các nhân viên đường sắt đã đóng chắn để chuẩn đón tiến tàu SE4 thông qua. Nhưng bất ngờ một nam thanh niên chạy xe máy mang BKS: 52-F1.2021 phóng nhanh, không làm chủ tốc độ, tông thẳng vào gác chắn số 1 đường ngang. Nam thanh niên và chiếc xe máy mắc kẹt lại trên đường ray trong khi tàu hỏa sắp đến.

2 nữ nhân viên gác chắn thuộc cung cầu đường Long Khánh, đội đường sắt Long Khánh đã rất bình tĩnh xử lý và gỡ bỏ mọi tình huống nguy hiểm.

Theo báo cáo của tổng công ty Đường sắt Việt Nam, trong 8 tháng của năm 2025, trên toàn tuyến đã ghi nhận 201 vụ ôtô và xe máy vi phạm tín hiệu đường ngang có chắn tự động và chắn có người gác. Cụ thể, trong quý 1 đã xảy ra 112 vụ, chủ yếu tập trung tại các tuyến có mật độ giao thông đường bộ cao, ý thức chấp hành luật giao thông của một bộ phận người dân chưa tốt, công tác xử lý vi phạm còn nhiều hạn chế.

Tới quý 2, toàn tuyến đường sắt xảy ra 60 vụ. Con số này đã giảm rất nhiều, sau khi các đơn vị đường sắt phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, lực lượng công an địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm, xử lý triệt để, có tính răn đe cao đồng thời đã chủ động tuyên truyền trên các phương tiện thông tin truyền thông.

Đặc biệt, tháng 7 và 8/2025 có 29 vụ phương tiện vi phạm tín hiệu đường ngang có chắn tự động và chắn có người gác, trong đó có 2 vụ xe máy đâm vào dàn chắn, khi chắn đã đóng.

Cũng trong 8 tháng qua, tại các đường ngang có cần chắn tự động đã xảy ra 9 vụ tai nạn, làm bị thương 5 người, tử vong 5 người (đều là những người đi xe máy cố tình vượt tín hiệu chuông đèn và khi cần chắn đã đóng).