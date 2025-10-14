HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Vì sao DJ Ngân 98 bị khởi tố, bắt giam?

Lương Ý |

Võ Thị Ngọc Ngân (tức DJ Ngân 98) bị khởi tố, bắt giam với cáo buộc sản xuất, buôn bán hàng giả, với doanh thu lên đến hàng trăm tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM (Phòng Cảnh sát kinh tế) vừa khởi tố, bắt tạm giam Võ Thị Ngọc Ngân ( tức DJ Ngân 98) , người điều hành Công ty TNHH TM-DV ZuBu và Hộ kinh doanh ZuBu shop, để điều tra tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm” theo Điều 193 Bộ luật Hình sự.

Theo điều tra, Ngân 98 thành lập và điều hành hai pháp nhân nêu trên, song mọi hoạt động điều hành, tài chính và kinh doanh đều do cô trực tiếp chỉ đạo, hưởng lợi. Danh nghĩa giám đốc công ty được đứng tên bởi mẹ ruột của Ngân, còn hộ kinh doanh ZuBu shop đứng tên người khác.

Vì sao DJ Ngân 98 bị khởi tố, bắt giam?- Ảnh 1.

Ngân 98 và tang vật thu giữ. (Ảnh: CACC)

Từ năm 2021, Ngân hợp tác với một số nhà máy tại Hà Nội để gia công các sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe hỗ trợ giảm cân như Super Detox X3, X7, X1000.

Trên giấy tờ, đây là các sản phẩm được cấp phép lưu hành. Tuy nhiên, Ngân đã lợi dụng hình thức “hàng tặng kèm” để đưa ra thị trường thêm sản phẩm “viên rau củ Collagen” không được cấp phép, không có hồ sơ công bố sản phẩm.

Loại “viên rau củ Collagen” này được Ngân cho đóng gói, dán nhãn trùng thương hiệu với các sản phẩm X3, X7, X1000 và quảng cáo có tác dụng “tăng hiệu quả giảm cân khi dùng kèm”.

Vì sao DJ Ngân 98 bị khởi tố, bắt giam?- Ảnh 2.

Bị can Võ Thị Ngọc Ngân tại cơ quan công an. (Ảnh: CACC)

Trên bao bì, sản phẩm ghi “hàng tặng kèm, không bán” nhằm đối phó cơ quan quản lý, nhưng thực tế được bán trọn bộ cùng sản phẩm chính, tạo thành liệu trình giảm cân hoàn chỉnh.

Các sản phẩm được vận chuyển từ nhà máy ở Hà Nội vào kho hàng của ZuBu shop tại TP.HCM, rồi phân phối qua mạng xã hội Facebook, TikTok và đường dây nóng của công ty. Khách hàng được tư vấn mua theo “liệu trình giảm cân” từ 4 đến 15 kg, với giá mỗi bộ sản phẩm từ 870.000 đến 1,1 triệu đồng.

Tiền bán hàng được chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng của người thân và nhân viên để che giấu dòng tiền, trước khi tập trung về tài khoản cá nhân của Ngân. Theo dữ liệu từ các đơn vị giao hàng, chỉ riêng giai đoạn 2023–2024, doanh thu từ hoạt động này ước đạt hàng trăm tỷ đồng.

Giám định tại Phân viện khoa học hình sự - Bộ Công an, cơ quan chức năng xác định các sản phẩm do Võ Thị Ngọc Ngân sản xuất, kinh doanh không đạt chỉ tiêu chất lượng theo công bố, là hàng giả, trong đó một số mẫu (sản phẩm viên Collagen) có chứa các chất cấm sibutramin và phenolphthalein.

Đây là những hoạt chất bị cấm sử dụng trong thực phẩm do có thể gây rối loạn tim mạch, tăng huyết áp, rối loạn tiêu hóa và tiềm ẩn nguy cơ ung thư, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng.

Theo Cơ quan công an, trong quá trình làm việc với cơ quan điều tra, Ngân không thành khẩn, khai nhận quanh co, đổ lỗi cho các cá nhân khác nhằm trốn tránh trách nhiệm. Tuy nhiên các chứng cứ về dòng tiền, dữ liệu giao hàng, hợp đồng sản xuất và lời khai của nhân viên đều khẳng định Ngân là người chủ mưu, điều hành toàn bộ hoạt động sản xuất - kinh doanh hàng giả.

Vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM tiếp tục mở rộng điều tra.

Đời tư ồn ào, đầy tai tiếng của DJ Ngân 98 trước khi bị bắt

Tags

tin nóng

Ngân 98

bộ công an

Võ Thị Ngọc Ngân

Ngân 98 bị bắt

Super Detox

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại