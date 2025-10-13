Đời tư ồn ào, đầy tai tiếng của DJ Ngân 98 trước khi bị bắt

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM (Phòng Cảnh sát kinh tế) vừa khởi tố, bắt tạm giam Võ Thị Ngọc Ngân (hay còn gọi là Ngân 98 ) để điều tra hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm theo Điều 193 Bộ luật Hình sự.

Trước khi bị bắt, Ngân 98 nổi tiếng trên mạng xã hội bởi loạt ồn ào suốt nhiều năm qua.

Công an TP.HCM đã khởi tố, bắt giam Ngân 98 để điều tra.

Ngân 98 (tên thật là Võ Thị Ngọc Ngân), sinh năm 1998 tại Bình Định, hiện sinh sống và làm việc tại TP.HCM. Cô bắt đầu được biết đến với vai trò người mẫu ảnh, sau đó lấn sân sang DJ và diễn xuất. Tuy nhiên, những lần xuất hiện của cô phần lớn đều gắn với hình ảnh ăn mặc táo bạo, gây sốc. Cô từng đăng ký tham gia cuộc thi The Face Vietnam 2017 nhưng sau đó rút lui vì "không chịu nổi áp lực".

Dù từng góp mặt trong một số sản phẩm nghệ thuật như phim Xóm trọ thiên đường hay MV của Quang Hà, Bằng Cường, Akira Phan..., song Ngân 98 không tạo được dấu ấn đáng kể về chuyên môn. Thay vào đó, cô thường xuyên "chiếm sóng" truyền thông bằng những chiêu trò gây tranh cãi.

Tháng 3/2020, Ngân 98 bị tạm giữ do liên quan đến vụ việc 45 thanh niên dương tính với chất ma túy tại một quán bar ở Tây Ninh. Cô lên tiếng khẳng định mình bị oan, nói đây là lần đầu tiên bị đưa về làm việc với cơ quan chức năng, nhưng vụ việc vẫn gây xôn xao dư luận.

Tháng 6/2020, cô bị Yaya Trương Nhi đâm đơn kiện lên Tòa án nhân dân quận 8, TP.HCM vì phát ngôn sai sự thật, vu khống.

Tháng 7/2020, Ngân 98 tiếp tục "gây bão" khi mặc phản cảm lúc biểu diễn trong một quán bar ở Hà Nội. Sở Văn hóa - Thể thao Hà Nội đã ra quyết định xử phạt, cấm cô biểu diễn trong vòng 4 tháng tại địa bàn thành phố. Cô sau đó thừa nhận chủ quan trong việc chọn trang phục và vị trí biểu diễn, song những lời giải thích không giúp cô thoát khỏi làn sóng chỉ trích.

Trước đó, Ngân 98 nhiều lần gây tranh cãi vì phong cách thời trang "mặc như không". Bộ ảnh chụp cùng Mon 2K từng khiến cô nhận "mưa gạch đá" từ dân mạng.

Cô gây tranh cãi vì ăn mặc quá hở hang, phản cảm.

Nữ DJ cũng từng là cái tên hot nhất mạng xã hội khi bị lộ loạt ảnh cùng clip nhạy cảm. Sau khi loạt ảnh bị phát tán rộng rãi, Ngân 98 lên tiếng giải thích đó là clip được quay cách đây khá lâu và quay vì sở thích cá nhân.

Tuy nhiên, do bị mất điện thoại nên bị người lạ gây áp lực tống tiền. “Điện thoại bị mất tôi không cài mật khẩu. Bên trong có ảnh riêng tư của tôi và bạn trai cũ. Kẻ lấy trộm điện thoại đã tạo nhiều tài khoản Facebook, gửi các hình ảnh cho tôi và đòi tống tiền”, Ngân 98 kể. Ngân 98 không chấp nhận điều kiện nên các clip cùng ảnh nhạy cảm bị tung ra gây xôn xao cộng đồng mạng suốt một thời gian.

Không chỉ dừng lại ở trang phục, Ngân 98 còn nổi tiếng với những phát ngôn gây sốc. Trong đoạn clip hậu trường bị rò rỉ, cô từng tuyên bố: "Khi nào mặc đồ lót đi shopping ngoài đường mới gọi là phản cảm. Đằng này hai đứa chỉ chụp ảnh sexy, nghệ thuật thôi mà lên án quá vậy".

Thậm chí, cô từng công khai bày tỏ quan điểm về hôn nhân ngay trên livestream: “Thời buổi bây giờ có quyền đi chọn lựa một người đàn ông muốn cưới chứ không phải đàn ông muốn cưới là cưới đâu” . Cô còn khẳng định: “Biết tại sao ít có đàn ông nào mà dám cưới Ngân không, tại vì cái loại như Ngân không phải muốn cưới là cưới đâu!”.

Ngân 98 cũng gây ồn ào bởi mối quan hệ với Lương Bằng Quang.

Bên cạnh đó, mối quan hệ giữa Ngân 98 và nhạc sĩ Lương Bằng Quang cũng là đề tài được dân mạng đặc biệt quan tâm. Bắt đầu công khai hẹn hò từ năm 2018, cặp đôi hơn nhau 16 tuổi từng khiến dư luận choáng váng với việc cùng nhau phẫu thuật thẩm mỹ, liên tục livestream chia sẻ những khoảnh khắc thân mật quá mức.

Cả hai đã đăng ký kết hôn vào tháng 7/2024. Trước đó, vào năm 2019, họ có thời gian ngắn chia tay rồi tái hợp.

Sau một thời gian chia tay do "chán", Ngân 98 còn úp mở chuyện có người thứ ba, cả hai bất ngờ quay lại và tung ảnh cưới khiến nhiều người ngỡ ngàng. Tuy nhiên, hành động nhạy cảm của Lương Bằng Quang với bạn gái ngay trên livestream khiến làn sóng phản ứng càng dữ dội.