Cục Hàng không Việt Nam vừa báo cáo Bộ Xây dựng xem xét cho lùi thời gian hoàn thành 6 dự án thuộc Dự án thành phần 4 tại Cảng Hàng không quốc tế Long Thành (Đồng Nai), nhằm đảm bảo đồng bộ với tiến độ khai thác chung.

Theo Cục Hàng không Việt Nam (HKVN), đề xuất lùi thời gian hoàn thành 6 dự án xuất phát từ những chỉ đạo mới của cấp có thẩm quyền, khi thời gian dự kiến đưa giai đoạn 1 của sân bay Long Thành vào khai thác đồng bộ được điều chỉnh từ vào tháng 6 sang quý IV năm nay.

Cục HKVN nhận định đây là sự thay đổi khách quan về chính sách làm thay đổi cơ bản nội dung hợp đồng. Cơ quan này nhấn mạnh rằng, nếu các nhà đầu tư vẫn giữ nguyên tiến độ hoàn thành vào tháng 6/2026 theo hợp đồng cũ, các công trình sẽ không thể hoạt động ngay lập tức , gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quá trình vận hành, kinh doanh và dẫn đến lãng phí nguồn vốn đầu tư.

Nhóm công trình được kiến nghị lùi tiến độ bao gồm 6 dự án trọng điểm phục vụ trực tiếp cho hoạt động của sân bay, với toàn bộ sự đồng thuận và chủ động đề xuất từ phía các nhà đầu tư.

Cụ thể, 2 dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh dịch vụ cung cấp suất ăn hàng không số 1 và số 2 ban đầu dự kiến hoàn thành xây dựng vào ngày 13/6 và 7/6 năm nay. Đồng thời, 2 dự án về dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng phương tiện, trang thiết bị hàng không và phục vụ kỹ thuật thương mại mặt đất số 1 và số 2 cũng có hạn chót thi công cũ lần lượt là ngày 27/6 và 10/6 này.

2 dự án còn lại thuộc lĩnh vực dịch vụ bảo dưỡng tàu bay số 1, số 3 và số 4 vốn được lên kế hoạch hoàn thành vào các ngày 4/7 và 13/7 năm nay.

Sân bay Long Thành.

Thay vì hoàn thành vào những mốc thời gian trên, toàn bộ 6 dự án vừa nêu hiện được đề xuất lùi thời điểm hoàn thành đầu tư xây dựng đến cuối tháng 8, để kịp thời hoàn thiện thủ tục và chính thức đưa vào khai thác thương mại trong quý IV năm nay.

Về thủ tục pháp lý, dù Cục HKVN đã được Bộ Giao thông Vận tải (nay là Bộ Xây dựng) ủy quyền làm đại diện ký kết và quản lý các hợp đồng này từ tháng 3/2024, việc quyết định điều chỉnh tiến độ chính thức vẫn thuộc thẩm quyền của Bộ Xây dựng.

Do đó, Cục HKVN đã kiến nghị Bộ Xây dựng sớm xem xét, chấp thuận phương án điều chỉnh để doanh nghiệp tuân thủ đúng quy định pháp luật và tập trung tối đa nguồn lực hoàn thiện dự án, đảm bảo đưa toàn bộ công trình dịch vụ này vào khai thác đồng bộ cùng siêu sân bay Long Thành.