Tử Cấm Thành hay còn gọi là Cố Cung, là điểm đến không thể bỏ qua khi du lịch Bắc Kinh, Trung Quốc. Nằm ở trung tâm Hoàng Thành với kiến trúc cổ kính, nơi đây từng là trung tâm chính sự và cũng là nơi sinh sống của hoàng đế cùng hậu cung. Trải qua hơn 600 năm và 24 đời hoàng đế, Tử Cấm Thành vẫn ẩn chứa nhiều bí mật, trong đó có những chiếc đinh vàng nổi bật trên cánh cổng đỏ rực dẫn vào khu cung điện.

Ý nghĩa của 81 chiếc đinh trên cổng chính

Trên hai cánh cổng chính của Tử Cấm Thành có tổng cộng 81 chiếc đinh, được sắp xếp thành 9 hàng và 9 cột. Con số này không phải ngẫu nhiên. Theo tác phẩm Chuyện Diên Kinh, trong văn hóa Trung Hoa, các số lẻ từ 1 đến 9 tượng trưng cho dương khí, và số 9 là lớn nhất trong các số dương.

Tử Cấm Thành là nơi ở của các hoàng đế triều Minh và Thanh nên mọi công trình ở đây đều liên quan đến con số 9, từ chiều dài, chiều rộng đến số lượng đinh cửa. Việc ứng dụng tỷ lệ này thể hiện rõ quyền uy và vị thế của hoàng đế trong cấu trúc cung điện.

Các cổng khác trong khu vực cũng có đinh, nhưng số lượng ít hơn, phản ánh địa vị người ra vào. Ví dụ, Cổng Đông Hoa có 72 chiếc đinh, dành cho quan chức quan trọng nhưng không phải hoàng tộc. Cổng của điện Thái Tử có 63 chiếc trong khi các công trình của quận vương, công tước chỉ có 49 chiếc. Những người bình thường không có quyền đóng đinh trên cổng nhà mình. Như vậy, đinh cửa vừa là vật trang trí, vừa thể hiện rõ thứ bậc trong xã hội. Việc sử dụng sai số lượng được coi là xúc phạm hoàng quyền.

Đinh cổng Tử Cấm Thành chủ yếu làm bằng đồng, biểu tượng cho quyền quý. Nhà quan chức bình thường sử dụng đinh gỗ hoặc đá, trong khi giới cao cấp dùng đinh đồng. Đầu đinh thường được làm tròn hoặc che kín để vừa thẩm mỹ, vừa an toàn, đồng thời mang ý nghĩa biểu tượng quyền lực và địa vị.

Vì sao không ai dám động vào đinh cổng?

Người tham quan Tử Cấm Thành thường được nhắc: “Nếu không sợ trời, không sợ đất, có mệnh lớn mới dám chạm vào đinh cổng”. Lý do không chỉ vì phong thủy mà còn vì lịch sử. Cổng chính Ngọ Môn từng là nơi ban hành niên giám và xét xử những tù nhân quan trọng của triều đình, chỉ những người có địa vị cao mới được phép gần.

Ngoài lý do tâm linh, việc cấm chạm còn nhằm bảo vệ những chiếc đinh vàng quý giá. Tử Cấm Thành chủ yếu làm bằng gỗ và đá, dễ bị phai màu, biến dạng theo thời gian và tác động của thời tiết. Hơn nữa, mỗi năm nơi đây đón hàng chục triệu khách du lịch, việc bảo vệ công trình cổ trở nên cấp thiết. Hiện tại, các chiếc đinh trên cổng chính đều được che bằng kính, đảm bảo an toàn cho di sản.

Từ hơn 600 năm qua, những chiếc đinh mạ vàng trên cổng Tử Cấm Thành không chỉ là vật trang trí mà còn là biểu tượng quyền lực, thứ bậc và văn hóa đặc sắc của triều đại phong kiến Trung Hoa.