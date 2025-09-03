Vì sao chuyện "buồn như phim hài" của Trúc Nhân ở đại lễ A80 gây sốt?

Trúc Nhân “Flex” hết mình: 77-49 chi tiết cực hài hước tại Lễ Diễu Binh 2-9!

Trúc Nhân bảo "không còn gì để flex (khoe)" nữa

"Không còn gì để flex (khoe)" là câu đúc kết của ca sĩ Trúc Nhân sau 77- 49 chi tiết hài hước khi anh tham gia tại lễ diễu binh ở Quảng trường Ba Đình ngày 2-9. Sáng 2-9, Trúc Nhân cùng nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Mỹ Tâm, Phương Mỹ Chi, Hòa Minzy,....vinh dự được biểu diễn tại lễ diễu binh tại Quảng Trường Ba Đình.

Dù được góp giọng trong một sự kiện trọng đại, mang tính lịch sử, thế nhưng Trúc Nhân chỉ được lên hình vỏn vẹn 1 giây. Nguyên do là bởi một vài đạo cụ trong màn trình diễn đã che mất mặt của nam ca sĩ. Khoảnh khắc hài hước này đã viral khắp mạng xã hội và thu hút nhiều sự chú ý của cư dân mạng.

Trúc Nhân kể: "Em makeup lúc 10h30 tối ngày 1-9, có mặt ở điểm tập kết lúc 1h30 sáng ngày 2-9. Em ngoan ngoãn chờ đợi gần 6 tiếng để đến lượt mình xuất hiện và cất cao giọng hát của bản thân.

Khi tiến vào quảng trường Ba Đình, tim em như nổ tung vì tự hào và hạnh phúc, em thấy thiêng liêng và xúc động vô cùng, em không biết nói sao cho hết sự vinh dự của bản thân khi được biểu diễn ở thời khắc lịch sử huy hoàng của Đất Nước và còn là trước lăng Bác .

Tới khúc em hát 2 câu solo của mình, em thấy xa xa có múa rồng đang tiến tới rất dũng mãnh... nhưng em không nghĩ là nó tới mức độ này...flex (khoe) cái gì nữa bây giờ.....Từ nay về sau đừng ai rủ đi coi múa rồng, cảm ơn".

Trúc Nhân “lộ diện” 1s gây sốt: cười ra nước mắt và màn an ủi “bá đạo” từ sao Việt!

Trúc Nhân lộ diện 1s gây sốt

Câu chuyện hài hước của Trúc Nhân trở thành đề tài bùng nổ trên mạng xã hội. Khoảnh khắc rõ mặt hiếm hoi kéo dài chừng 1s của Trúc Nhân tại màn biểu diễn tại sự kiện được cư dân mạng chia sẻ lại như lời an ủi Trúc Nhân. Nhiều bạn bè đồng nghiệp an ủi Trúc Nhân đầy hài hước. "Chị vẫn nhận ra giọng em mà!! Chúc mừng em với những nỗ lực không ngừng!", diễn viên Lê Phương chia sẻ.

Rapper Double2T có vẻ còn bi thương hơn: "Em makeup cùng giờ với anh nhưng sáng nay em chỉ có tiếng mà không có hình. Anh được như này là đỉnh lắm rồi ạ". MC Nguyên Khang gợi ý: "Hay giờ e cắt cái ảnh đẹp trai em dán vô cái chỗ rồng che đi được không?".

Tối 2-9, Trúc Nhân tiếp tục diễn ở quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục trong chuỗi sự kiện âm nhạc kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công, Quốc khánh 2-9. Thật ra, đây chỉ là câu chuyện vui và mỗi nghệ sĩ đều rất tự hào khi được tham gia vào sự kiện tuyệt đối ý nghĩa như đại lễ A80.