HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Vì sao chủ tiệm vàng Kim Lý, Ngọc Tâm và Ngọc Châu Âu bị khởi tố?

Minh Tuệ
|

Bước đầu cho thấy các đối tượng đã cấu kết với đầu mối người Ấn Độ, vận chuyển trái phép kim cương qua đường hàng không, sử dụng mạng xã hội mã hóa và phương thức giao dịch bí mật để tiêu thụ tại Việt Nam.

Liên quan vụ “Khởi tố chủ tiệm vàng Kim Lý ở TP.HCM” như đã thông tin, ngày 14/7, Bộ Công an cùng Công an các địa phương đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy bắt các đối tượng có liên quan để đấu tranh làm rõ các hành vi vi phạm, thu hồi triệt để số hàng hóa vi phạm, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật với đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia.

Theo đó, mở rộng điều tra, ngày 12/7, Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố thêm 4 bị can về Lê Thị Ngọc Mỹ (SN 1960, Giám đốc Công ty TNHH vàng bạc và đá quý Kim Lý, chủ tiệm vàng Kim Lý); Nguyễn Thị Liên (SN 1980, là Giám đốc Công ty TNHH Ngọc Tâm, chủ tiệm vàng Ngọc Tâm); Hoàng Thị Thanh Nga (SN 1980, là Giám đốc Công ty TNHH đầu tư NCA, chủ tiệm vàng Ngọc Châu Âu); Trần Tiễn Như Nghi (SN 1987, là nhân viên kiểm định thuộc Công ty TNHH một thành viên giám định PNJ (PNJ-LAP)) về tội "Buôn lậu".

Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra xác định phương thức, thủ đoạn hoạt động phạm tội của các đối tượng hết sức tinh vi: thông qua các ứng dụng mạng xã hội, các đối tượng trên đã liên hệ đấu mối đặt mua kim cương của các đối tượng người Ấn Độ, tổ chức vận chuyển trái phép kim cương về Việt Nam, tìm kiếm khách hàng để bán kiếm lời.

Bà Lê Thị Ngọc Mỹ - Giám đốc Công ty TNHH vàng bạc và đá quý Kim Lý (chủ tiệm vàng Kim Lý)

Các đối tượng thuê nhân viên là người Ấn Độ sang Việt Nam đến trực tiếp các cửa hàng kinh doanh vàng bạc, đá quý để giới thiệu sản phẩm, chào bán hàng hóa kim cương.

Sau khi trao đổi khách đồng ý mua hàng thì lập các nhóm WhatsApp chung để thuận lợi cho việc báo giá, đặt hàng và nhận hàng.

Các đối tượng sau khi có khách hàng sẽ được phân công phụ trách, giám sát việc giao nhận hàng hóa tại Việt Nam; Giá cả sản phẩm được các đối tượng chào bán thường rẻ hơn 1/3 so với giá bán hiện hành tại thị trường Việt Nam.

Nhóm khách hàng các đối tượng hướng đến để chào bán giới thiệu sản phẩm là các hộ kinh doanh vàng bạc hoặc các Công ty kinh doanh vàng bạc mới thành lập, cần mở rộng thị trường khách hàng.

Lợi dụng tính chất nhỏ gọn của kim cương, đối tượng vận chuyển sẽ cất giấu hàng hóa tinh vi trong hành lý cá nhân, giày dép, quần áo để vận chuyển qua đường hàng không, nhập cảnh tại các sân bay Tân Sơn Nhất, Đà Nẵng, Nội Bài, Phú Quốc nhưng không được kê khai hải quan.

Hàng về đến Việt Nam, các đối tượng được thuê vận chuyển hàng tại Việt Nam sẽ được chủ hàng tại Hồng Kông trực tiếp thành lập các nhóm WhatsApp để báo số lượng hàng về, thời gian nhận hàng và thông tin khách hàng để giao. Hàng hóa khi về Việt Nam đã được phân loại cụ thể theo từng khách, được chuyển qua nhiều đối tượng trung gian hoạt động độc lập để giao đến khách hàng.

3 bị can khác cũng bị khởi tố về tội "Buôn lậu"

Các đối tượng là nhân viên người Ấn Độ được thuê làm việc tại Việt Nam sẽ được trang bị, cung cấp phương tiện, thiết bị để làm việc, quản lý đơn hàng. Các vấn đề phát sinh hàng hóa, lịch trình di chuyển đều được theo dõi, báo cáo trực tiếp về Hồng Kông để chỉ đạo, điều hành.

Quá trình từ khi chào bán hàng hóa đến khi nhận hàng, thanh toán tiền được hoạt động trong một quy trình khép kín, đầu mối trung tâm chỉ huy đều do đối tượng Ấn Độ tại Hồng Kông điều hành, các đối tượng đều hoạt động độc lập một chiều, việc trao đổi mua bán đều sử dụng các ứng dụng mạng xã hội có tính bảo mật cao như WhapsApp, Viber cài sẵn chế độ tự động xóa tin nhắn, việc giao hàng nhận tiền đều sử dụng quy ước “số seri trên tờ tiền USD” .

Với các phương thức thủ đoạn hoạt động tinh vi trên, quá trình điều tra của Cơ quan điều tra đã gặp rất nhiều khó khăn trong việc thu thập, đánh giá tài liệu chứng cứ, xác định giá trị tang vật, chứng minh dòng tiền và việc truy vết, thu hồi hàng hóa buôn lậu. Tuy nhiên, Ban chuyên án đã áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, vượt qua mọi khó khăn để đấu tranh mở rộng Chuyên án, củng cố tài liệu chứng cứ và khởi tố các bị can theo quy định của pháp luật.

Điều tra số tài sản hơn 1 tỷ đồng, công an bắt Nguyễn Văn Sáng SN 1993
google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

Công an tỉnh Thanh Hoá

Công ty TNHH vàng bạc và đá quý Kim Lý

Hoàng Thị Thanh Nga

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

01:31
Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

01:30
Choáng ngợp giây phút công an phá chuyên án 3.500 tỷ đồng đặc biệt lớn, 85 người tra tay vào còng

Choáng ngợp giây phút công an phá chuyên án 3.500 tỷ đồng đặc biệt lớn, 85 người tra tay vào còng

01:33
Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

00:54
Giữ khẩn cấp thầy giáo để tránh tẩu tán tài liệu, xoá dấu vết vụ 154 điểm 10 toán tốt nghiệp ở Tuyên Quang?

Giữ khẩn cấp thầy giáo để tránh tẩu tán tài liệu, xoá dấu vết vụ 154 điểm 10 toán tốt nghiệp ở Tuyên Quang?

01:31
Làm việc tự do được Nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội, nhận lương hưu như bình thường

Làm việc tự do được Nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội, nhận lương hưu như bình thường

01:04
Nghỉ hưu sớm 5 năm không bị giảm tỷ lệ hưởng lương hưu: Điều kiện thực tế là gì?

Nghỉ hưu sớm 5 năm không bị giảm tỷ lệ hưởng lương hưu: Điều kiện thực tế là gì?

01:03
Xe tay ga Nhật mới ra mắt có gì để cạnh tranh Honda SH Mode nếu mở bán về Việt Nam?

Xe tay ga Nhật mới ra mắt có gì để cạnh tranh Honda SH Mode nếu mở bán về Việt Nam?

02:19
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại