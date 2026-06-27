Vì sao Brad Pitt mãi không cho tình mới trẻ trung một "danh phận"?

Brad Pitt đang say đắm bên Ines de Ramon nhưng hoàn toàn không có ý định cưới cô.

Page Six đưa tin Brad Pitt và Ines de Ramon đang rất hạnh phúc bên nhau, nhưng hôn nhân hiện chưa nằm trong kế hoạch của cặp đôi này. “Ines vô cùng thân thiết với gia đình Brad. Họ rất yêu quý cô ấy và luôn chào đón cô ấy nồng nhiệt ngay từ đầu. Đến thời điểm này, họ coi cô ấy như người thân trong gia đình vậy. Nhưng Brad không có ý định kết hôn dù Ines đã trở nên thân thiết với mọi người” - một nguồn tin độc quyền tiết lộ với Page Six.

Theo nguồn tin thân cận, nhà thiết kế trang sức nổi tiếng 33 tuổi đã hẹn hò với Brad Pitt (62 tuổi) từ năm 2022 - đã xây dựng được mối quan hệ chân thành với toàn bộ gia đình của anh. “Gia đình của Ines và Brad thường xuyên giữ liên lạc và thực sự thích dành thời gian với cô ấy. Họ không bao giờ cảm thấy cô ấy là 'bạn gái của Brad'. Cô ấy chỉ là một thành viên trong gia đình khi họ ở bên nhau” - nguồn tin cho biết.

Ảnh: Page Six

Ines de Ramon rất thân thiết với gia đình Brad Pitt. Ảnh: Page Six

“Cô ấy đã xây dựng được những mối quan hệ thực sự với mọi người. Cô ấy dành thời gian cho anh trai và chị gái của Brad, các cháu trai và cháu gái, tham dự các buổi họp mặt gia đình và đã nỗ lực để hiểu rõ từng người trong số họ" - nguồn tin thân cận cho biết thêm rằng mối quan hệ của Ines de Ramon với những người thân yêu của Brad Pitt không chỉ giới hạn ở bản thân nam diễn viên đoạt giải Oscar.

Ngay cả khi không có Brad Pitt, Ines de Ramon vẫn giữ liên lạc với gia đình anh. Cô có tính cách giản dị, dễ gần, có thể ngồi cười nói vui vẻ với mọi người hàng giờ liền và hoàn toàn thoải mái, không hề gượng ép. Gia đình anh cũng vui vẻ đón nhận cô. Tuy nhiên, Brad Pitt không hề có ý muốn cưới hay có thêm con với Ines de Ramon. Theo nhiều suy đoán, anh vẫn chưa vượt qua được chướng ngại tâm lý từ cuộc hôn nhân cũ với Angelina Jolie.

Brad Pitt chưa vượt qua được chướng ngại tâm lý từ cuộc hôn nhân cũ. Ảnh: Page Six

Tài tử này đã hoàn tất thủ tục ly hôn kéo dài với Angelina Jolie vào tháng 12/2024, kết thúc hơn 8 năm kiện tụng. Angelina Jolie đã đệ đơn ly hôn vào tháng 9/2016. Cặp đôi có 6 con, cả con đẻ lẫn con nuôi nhưng phần lớn chúng đã quay lưng lại với Brad Pitt bằng cách bỏ họ Pitt. Hiện tại, có Pax Thiên vẫn giữ mối quan hệ thân thiết với bên nội, nhưng không mặn mà chuyện gặp bố.

Lần đầu tiên Brad Pitt lên tiếng về việc hoàn tất thủ tục ly hôn sau hơn 8 năm tranh chấp pháp lý gay gắt là vào tháng 5/2025. Trò chuyện với GQ, nam diễn viên đã bác bỏ những câu hỏi liên quan đến việc liệu anh có cảm thấy "nhẹ nhõm" sau khi đạt được thỏa thuận ly hôn hay không: “Không, tôi không nghĩ đó là chuyện quá lớn. Chỉ là một việc đang dần hoàn tất. Về mặt pháp lý thôi”.

Sau 8 năm, cặp đôi mới chấm dứt kiện tụng. Ảnh: Page Six

Tài tử cũng hé lộ một vài thông tin hiếm hoi về mối quan hệ của mình với Ines de Ramon, khi được hỏi liệu việc cả hai cùng xuất hiện trước công chúng lần đầu tiên tại một chặng đua Công thức 1 có phải là một quyết định có chủ đích hay không. Brad Pitt cười và nói với phóng viên: "Không, anh bạn, chuyện này không hề được tính toán kỹ lưỡng như vậy đâu. Nếu bạn đang sống, trời ơi, điều đó sẽ mệt mỏi đến mức nào? Nếu bạn phải sống với việc liên tục tính toán như vậy? Không, cuộc sống chỉ đơn giản là phát triển. Các mối quan hệ cũng phát triển”.

Khi được hỏi về khoảng thời gian không xuất hiện trước công chúng, Brad Pitt nói: “Đời sống cá nhân của tôi luôn là tâm điểm chú ý của báo chí. Nó đã xuất hiện trên báo chí suốt 30 năm rồi, anh bạn ạ. Hoặc ít nhất là một phiên bản nào đó về đời sống cá nhân của tôi, cứ cho là như vậy đi”.

Ảnh: Page Six

Ảnh: Page Six