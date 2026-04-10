Vì sao Bộ Công Thương hay điều chỉnh giá xăng dầu lúc nửa đêm?

Phạm Duy |

Tại cuộc họp báo thường kỳ quý I, Bộ Công Thương đã lý giải về việc thường xuyên điều hành giá xăng dầu vào nửa đêm, từ khoảng 23h hôm trước đến 1h sáng hôm sau.

Cụ thể, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết: “ Việc điều hành giá xăng dầu nửa đêm là bởi khi cập nhật giá cơ sở, Bộ sẽ tiến hành rà soát, làm nền tảng xác định xu hướng tăng hay giảm, từ đó điều hành hợp lý, gần với xu thế nhất. Việc điều hành giá xăng dầu lúc nửa đêm đa số là khi tăng, còn điều hành giá xăng dầu ban ngày đa số là khi giảm để ổn định thị trường, tránh xáo trộn, hạn chế đầu cơ, mua bán găm hàng ”, ông Tân nói.

Thông tin thêm, đại diện Quản lý và Phát triển thị trường trong nước cho biết, việc điều hành lúc nửa đêm chỉ xảy ra ở một số kỳ bất thường chứ không liên tục, xuất phát từ bám sát nhu cầu thực tế Nghị quyết 36 của Chính phủ, sau đó Nghị quyết 55 của Chính phủ quy định: “ Khi giá cơ sở biến động tăng trên 15%, biến động giảm 10%, giá xăng dầu trong nước được điều chỉnh ”.

Vị này khẳng định việc điều hành cuối ngày giúp cơ quan quản lý cập nhật giá flat (giá cố định hoặc giá đồng loạt cho các loại xăng dầu) tại thị trường Singapore mới nhất, cập nhật giá cơ sở nhằm hạn chế tác động.

Việc thường xuyên điều hành giá xăng dầu vào nửa đêm nhằm tránh xáo trộn, hạn chế đầu cơ, mua bán găm hàng. (Ảnh minh họa)

Nguồn cung xăng dầu đảm bảo đến tháng 5

Trả lời câu hỏi của báo chí về nguồn cung xăng dầu, ông Nguyễn Anh Tuấn, đại diện Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước cho biết, Bộ Công Thương nhận được báo cáo từ các doanh nghiệp đầu mối là các lô hàng vẫn triển khai trong kế hoạch, dù một số lô bị vận chuyển gián đoạn nhất định.

Trong tháng 3, doanh nghiệp xăng dầu đã tăng cường nhập khẩu khối lượng lớn trên 3 triệu m³, cùng với lượng tồn kho trong nước nên đảm bảo được nguồn cung trong tháng 4 đến tháng 5/2026.

Ngoài ra, các doanh nghiệp hiện đã chủ động đa dạng hóa nguồn cung, không phụ thuộc thuộc vào nguồn dầu tư Trung Đông như trước đây.

Đối với xăng dầu hàng không, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước cho biết, giá nhiên liệu Jet A1 có chi phí khai thác tăng. Nhưng với chỉ đạo của Chính phủ, sự chủ động của doanh nghiệp, nhiên liệu cơ bản duy trì không để gián đoạn khai thác. Dù chịu áp dụng lớn nhưng giải pháp đồng bộ cung ứng xăng dầu đảm bảo đáp ứng nhu cầu tiêu dùng.

Cảnh "mưa tên lửa" Israel gửi xuống Lebanon: Hơn 250 người chết, Iran lập tức đe dọa trả đũa

Triều Tiên phóng tên lửa mang đầu đạn chùm, Hàn Quốc 'đứng ngồi không yên' yêu cầu họp khẩn

Nã đạn điên cuồng trước lãnh sự quán Israel ở Thổ Nhĩ Kỳ, 3 tay súng và 1 cảnh sát thương vong

Cô gái bị xe tải kéo lê hàng trăm mét: "Đến giờ em vẫn không nghĩ mình còn sống"

Phẫn nộ clip nam thanh niên nhổ nước bọt, hành hung phụ nữ lớn tuổi trong quán bánh bèo: Công an vào cuộc

Đã tìm ra nam công nhân có hành động không thể chấp nhận trên cao tốc

Subaru Crosstrek 2026 ra mắt: SUV đa dụng "full" công nghệ, nhập nguyên chiếc từ Nhật

Thảm cảnh thuyền chở 100 người bị lật úp 70 người mất tích: Nhói lòng cảnh nạn nhân chờ ứng cứu

