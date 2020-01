Vì sao Bộ Công an điều động 400 cảnh sát cơ động về Đồng Nai?

Công an tỉnh Đồng Nai ngày 14-1 cho biết vừa nhận bàn giao 400 cảnh sát cơ động từ Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, thuộc Bộ Công an về địa phương.

Trong đó, Công an tỉnh Đồng Nai sẽ sắp xếp 200 cán bộ, chiến sĩ bổ sung này thường trực chiến đấu tại đơn vị, nhằm xử lý các tình huống đột xuất cũng như tuần tra vũ trang trên địa bàn.

200 quân còn lại sẽ được bố trí tại các đơn vị trực thuộc công an tỉnh và công an các huyện, TP để hỗ trợ công tác tuần tra, kiểm soát an ninh trật tự khu vực.

Công an Đồng Nai ra quân trấn áp tội phạm

Lực lượng cảnh sát vừa được tăng cường (ảnh: Công an Đồng Nai)

Việc bổ sung này được thực hiện theo chỉ đạo của Bộ Công an về mở cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trên toàn quốc.

Dự kiến, 400 cảnh sát cơ động sẽ hỗ trợ Công an tỉnh Đồng Nai thực hiện nhiệm vụ đến hết tháng 2.

Hiện tại, hỗ trợ việc đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn tỉnh Đồng Nai còn có Trung đoàn Cảnh sát cơ động Đông Nam Bộ và Trung đoàn CSCĐ Đông Nam TP HCM - Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động - Bộ Công an.