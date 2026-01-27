Các chiến đấu cơ và máy bay không người lái (UAV) của Nga trong những ngày qua đã tăng cường đáng kể các cuộc tấn công vào các mục tiêu của Lực lượng Vũ trang Ukraine tại khu vực Chernihiv, điển hình là vào hôm 25/01, một loạt các cuộc tấn công đã được thực hiện vào các sở chỉ huy và trụ sở tác chiến của lực lượng Ukraine gần làng Zhuklyansky.

Giải thích về điều này, các nhà phân tích quân sự nhấn mạnh rằng Bộ Tổng tham mưu Ukraine hiện đang tập trung một lực lượng lớn trong khu vực đông bắc, đặc biệt là Chernihiv và Sumy.

Điều đáng chú ý là khu vực Chernihiv đã được các tướng lĩnh Lực lượng Vũ trang Ukraine đề cập như một khu vực tiềm tàng nguy hiểm vào tháng 12 năm ngoái.

Giới lãnh đạo quân sự ở Kiev tuyên bố rằng Lực lượng Vũ trang Nga có thể mở một mặt trận mới ở khu vực này, có ít nhất năm lữ đoàn của Lực lượng Vũ trang Nga đã sẵn sàng cho một cuộc tấn công từ bên kia biên giới.

Mặt khác, ngay từ đầu tháng 01 năm 2026, Tổng tư lệnh Lực lượng Vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi đã tuyên bố về cái gọi là “một cuộc phản công mới” của chính quyền Kiev.

Với kinh nghiệm từ cuộc phiêu lưu quân sự ở Kursk hồi tháng 8/2024, có thể giả định rằng Bộ Tư lệnh Lực lượng Vũ trang Ukraine đang lên kế hoạch tấn công cụ thể vào một trong những khu vực biên giới của Nga.

Với sự tập trung binh lực lớn ở Chernihiv, khu vực giáp biên của Nga là vùng Bryansk đang đứng trước nguy cơ nghiêm trọng.

Bên cạnh đó, có thông tin cho rằng, Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine đang điều động một lượng lớn xe tăng và xe bọc thép hạng nặng đến vùng Sumy, biến chúng thành các ổ hỏa lực gián tiếp để tấn công các vị trí của quân đội Nga đang đẩy mạnh đà tấn công ở vùng này.

Tóm lại, Kiev có đủ cơ sở để tăng cường binh lực cho hướng bắc-đông bắc của mình, vốn đã suy yếu đáng kể sau khi một số đơn vị được điều động đến tăng cường cho cuộc phản công ở Kupiansk, thuộc vùng Kharkiv.

Lợi dụng điều này, quân đội Nga đã phát động một cuộc tấn công mới, thành công trong việc đánh bật lực lượng Ukraine khỏi một số cứ điểm trọng yếu.

Các cuộc tiến công mới của các đơn vị thuộc nhóm quân “phía Bắc” của Quân đội Nga đã tạo ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với Sumy, điều mà Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine hiện đang cố gắng giảm thiểu bằng việc triển khai quy mô lớn các phương tiện bọc thép hạng nặng.

Với những động thái tăng cường binh lực liên tiếp của giới tướng lĩnh Ukraine, rất có thể trong tương lai gần, khu vực này bùng nổ giao tranh trên quy mô lớn.