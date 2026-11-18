Pháo D-20 có thể bắn xa tới 24km, chúng có giá trị chiến đấu nào đối với Quân đội Belarus hay đây chỉ là một

Đầu tháng 11/2026, Quân đội Belarus đã tổ chức một cuộc tập trận tại thao trường huấn luyện binh chủng hỗn hợp số 227, trong đó việc đưa trở lại hoạt động các khẩu pháo D-20 cỡ 152mm từ những năm 1950 được "nhấn mạnh".

Nếu dựa trên dữ liệu từ trang Defence24 của Ba Lan, thì Quân đội Belarus đã đưa toàn bộ các khẩu pháo D-20 còn lại vào kho dự trữ từ năm 2023. Trong bối cảnh đó, câu hỏi đặt ra là tại sao họ lại quyết định đưa vũ khí trên trở lại hoạt động.

Một trong những khẩu pháo D-20 đã ngừng hoạt động tại cuộc họp tác chiến của Quân đội Belarus,

Nếu tiếp tục dựa vào dữ liệu từ Defence24 chúng ta có thể hình dung như sau. Cơ cấu tổ chức và biên chế của Lực lượng vũ trang Belarus cho thấy pháo 152mm đóng vai trò là công cụ hỗ trợ hỏa lực cho các lữ đoàn cơ giới, mỗi lữ đoàn gồm 1 tiểu đoàn pháo binh với 2 khẩu đội pháo.

Thật khó để gọi pháo D-20 là lực lượng hùng hậu trong Quân đội Belarus bởi vào đầu những năm 2000, chỉ có 58 đơn vị hệ thống pháo này; và đến năm 2023, chỉ còn lại khoảng 20 đơn vị. Tầm bắn tối đa theo công bố chỉ là 24km.

Cho đến thời điểm này, các loại pháo 152mm của Belarus bao gồm 72 hệ thống pháo kéo Msta-B, 71 pháo tự hành 2S5 Hyacinth và 125 tổ hợp 2S3 Akatsiya. Do đó, quyết định đưa D-20 trở lại biên chế có thể xuất phát từ mong muốn của lãnh đạo Quân đội Belarus nhằm tăng cường những đơn vị pháo binh 152mm của mình, ít nhất là "trên lý thuyết".

Ngoài ra, theo thông tin từ trang Defense Express, vì Belarus đã tích cực giao vũ khí và đạn dược cho Nga từ năm 2022, nên rõ ràng sẽ rất khó để thống kê sơ bộ số lượng còn lại, bao gồm cả những khẩu D-20.

Hiện chưa rõ nên tập trung vào con số nào - 58, 20 hay thậm chí chỉ vài khẩu D-20 còn có mặt trong Quân đội Belarus.

Do vậy, việc cho pháo D-20 quay trở lại phục vụ trong Quân đội Belarus sau khi ngừng hoạt động vào năm 2023 có vẻ giống như một sự kiện thú vị và đáng chú ý, từ đó chưa thể đưa ra kết luận dài hạn.