Vì sao bạn không nên mua vàng?

Hà Nguyên |

Nếu bạn đang ở những trạng thái dưới đây, thì có thể việc mua vàng lúc này chưa phải lựa chọn phù hợp.

1. Bạn đang mua vàng để “cảm thấy an toàn” hơn là có chiến lược tài chính

Nếu động lực chính của bạn là lo lắng, bất an hoặc muốn “giữ cái gì đó trong tay cho yên tâm”, thì bạn đang dùng vàng như một công cụ cảm xúc nhiều hơn là công cụ đầu tư. Vàng có thể giúp bạn cảm thấy ổn hơn trong ngắn hạn, nhưng nó không giải quyết gốc rễ là bạn chưa có một kế hoạch tài chính rõ ràng. Khi đó, bạn dễ nhầm giữa “đỡ lo” và “đúng hướng”.

2. Bạn đang bị ảnh hưởng bởi đám đông và FOMO nhiều hơn là hiểu thị trường

Nếu quyết định mua vàng của bạn đến từ việc thấy giá tăng, thấy người xung quanh bắt đầu mua, hoặc sợ “không kịp chuyến tàu”, thì rất có thể bạn đang phản ứng theo đám đông. Vàng là một tài sản dễ bị tâm lý chi phối, và khi số đông cùng tin rằng nó an toàn, đó thường lại là giai đoạn giá đã phản ánh kỳ vọng khá nhiều. Mua trong trạng thái này không sai, nhưng rủi ro là bạn không còn đang ra quyết định dựa trên phân tích.

Ảnh minh hoạ Pinterest

3. Bạn đang kỳ vọng vàng giúp mình “tích sản”, nhưng chưa hiểu nó không tạo dòng tiền

Nếu bạn xem vàng như một cách để tích lũy tài sản dài hạn mà không có kế hoạch khác, thì cần nhìn lại kỳ vọng này. Vàng không tạo ra thu nhập định kỳ, không sinh dòng tiền và cũng không tự tăng giá trị nội tại theo thời gian. Nó chỉ thay đổi giá trị khi bạn bán ra. Vì vậy, nếu dùng vàng như “kho tích sản chính”, bạn có thể đang bỏ qua những kênh tài sản phù hợp hơn với mục tiêu tăng trưởng tài chính.

Không phải vàng không tốt. Mà là có những thời điểm, cách bạn mua vàng quan trọng hơn chính việc bạn mua nó. Nếu bạn đang rơi vào một trong những trạng thái trên, có thể điều cần điều chỉnh trước không phải là danh mục đầu tư, mà là cách bạn đang ra quyết định tài chính.

