Vì sao 60% số ca nghi tử vong do Covid-19 ở Moscow không được tính?

Trước những thông tin cho rằng, cơ quan y tế của thủ đô Moscow, Nga chưa báo cáo đủ số ca tử vong do Covid-19, giới chức Moscow đã phản hồi rằng dữ liệu của họ là hoàn toàn công khai. Tuy nhiên, các quan chức Moscow thừa nhận rằng số liệu thống kê chỉ tính các trường hợp tử vong với kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy nguyên nhân cái chết là do các biến chứng của dịch bệnh Covid-19.

Trong một tuyên bố ngày 13/5, cơ quan y tế Moscow cho biết các nhà chức trách đã tiến hành khám nghiệm tử thi 100% bệnh nhân nghi nhiễm SARS-CoV-2 và xác nhận rằng có 639 người đã tử vong do biến chứng của virus vào tháng 4.

“Đối với những trường hợp khác, không thể coi Covid-19 là nguyên nhân tử vong”, Bộ Y tế Moscow cho biết và thừa nhận rằng tỷ lệ tử vong tại thành phố này đã tăng vào tháng 4.

“Trong số hơn 60% các trường hợp nghi tử vong do Covid-19, bệnh nhân có thể tử vong do các nguyên nhân khác như suy tim, bệnh ác tính giai đoạn 4, bệnh bạch cầu và các bệnh nan y khác không thể chữa được”, giới chức thành phố Moscow nêu rõ.

Các nhà chức trách thành phố cho rằng, việc khám nghiệm tử thi bắt buộc được thực hiện trên tất cả các bệnh nhân nghi mắc Covid-19 để xác định nguyên nhân tử vong. Chẩn đoán sau tử vong và nguyên nhân tử vong được ghi nhận ở Moscow là chính xác và dữ liệu về tỷ lệ tử vong là hoàn toàn công khai. Không thể coi những ca tử vong khác là do Covid-19.

Số liệu thống kê tại thủ đô của Nga đã được xem xét kỹ lưỡng khi các nhà quan sát lưu ý rằng tổng số người tử vong do Covid-19 tại Nga tương đối thấp với 2.305 người chết tính tới nay, ngay cả khi nước này đứng thứ 2 trên thế giới về số ca mắc Covid-19.

Nga có số ca nhiễm SARS-CoV-2 cao thứ 2 trên thế giới sau Mỹ và Moscow là thành phố chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch Covid-19 ở Nga. Theo thống kê chính thức, Moscow đã ghi nhận 1.290 ca tử vong trong tổng số hơn 130.000 ca nhiễm virus tính đến ngày 14/5. Tuy nhiên, ông Serge Sobyanin, Thị trưởng Moscow cho biết số người nhiễm bệnh có khả năng cao hơn, dựa trên các nghiên cứu sàng lọc.

Theo tuyên bố từ cơ quan y tế Moscow, ngay cả khi tất cả các số liệu về số ca tử vong trong tháng 4 ở Moscow được điều chỉnh để quy kết nhiều bệnh nhân chết do Covid-19 hơn thì tỷ lệ tử vong do dịch bệnh tại thành phố này vẫn thấp hơn nhiều so với tại New York và London./.