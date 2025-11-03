Vì sao 2018 là năm huyền thoại của phim cổ trang Trung Quốc: 5 tuyệt phẩm càn quét châu Á, xem xong chỉ muốn tua lại từ đầu

2018 - Thời kỳ vàng của phim cổ trang Hoa ngữ

Nếu phải chọn một năm mà màn ảnh Trung Quốc thực sự “ngập tràn cổ trang”, thì đó chính là 2018. Từ đầu năm đến cuối năm, khán giả gần như không có tháng nào được nghỉ ngơi khi hết siêu phẩm này đến siêu phẩm khác nối đuôi nhau ra mắt.

Điểm chung của những bộ phim này không chỉ nằm ở phần nhìn bối cảnh, trang phục, kỹ xảo, mà còn ở cốt truyện sâu sắc, diễn xuất bứt phá và sức lan tỏa vượt khỏi biên giới Trung Quốc.

Trong khi 2017 là năm khởi đầu cho trào lưu tiên hiệp - thần thoại với Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa, thì 2018 chính là thời điểm thể loại này đạt độ “chín” cả về nội dung lẫn sức ảnh hưởng. Bên cạnh đó, dòng phim cung đấu - vốn được xem là “đặc sản” của truyền hình Hoa ngữ cũng trở lại đầy mạnh mẽ, tạo nên những màn tranh quyền đoạt vị kịch tính đến nghẹt thở.

1. Diên Hi Công Lược - Khi cung đấu trở thành hiện tượng toàn châu Á

Ra mắt giữa mùa hè, Diên Hi Công Lược nhanh chóng trở thành “cơn địa chấn” của năm. Phim kể hành trình từ cung nữ trở thành phi tần quyền lực của Ngụy Anh Lạc (Ngô Cẩn Ngôn), với phong cách kịch tính, nhịp phim nhanh và hình ảnh đẹp như tranh.

Điều làm nên sức hút của Diên Hy Công Lược là sự đổi mới táo bạo thay vì motif “nữ chính yếu đuối”, phim khắc họa một Anh Lạc thông minh, sắc sảo và biết phản kháng. Hình tượng này khiến khán giả, đặc biệt là giới trẻ, vô cùng yêu thích.

Bộ phim không chỉ đưa Ngô Cẩn Ngôn và Tần Lam lên hàng sao hạng A mà còn khiến “Phó Hằng” Hứa Khải trở thành nam thần thế hệ mới. Cụm từ “Cung đấu tốc độ cao” từ đó đi vào văn hóa mạng, khẳng định Diên Hi Công Lược là biểu tượng truyền hình của 2018.

2. Hương Mật Tựa Khói Sương - Đỉnh cao tiên hiệp ngôn tình

Nếu Diên Hi Công Lược là “hoàng cung quyền mưu”, thì Hương Mật Tựa Khói Sương lại là “thiên giới tình yêu” đầy nước mắt. Chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên, phim xoay quanh câu chuyện tình ngang trái giữa Cẩm Mịch (Dương Tử) và Húc Phượng (Đặng Luân).

Bộ phim chinh phục người xem nhờ tạo hình đẹp mắt, kỹ xảo lung linh và nhất là diễn xuất nhập tâm của Dương Tử - người được ví là “linh hồn của phim”. Sau tác phẩm này, cô chính thức bước vào hàng ngũ nữ diễn viên thực lực thế hệ 9x, còn Đặng Luân trở thành gương mặt được săn đón khắp châu Á.

Hương Mật Tựa Khói Sương đạt hàng tỷ lượt xem trực tuyến và liên tục nằm trong top tìm kiếm Weibo suốt mùa hè, minh chứng cho sức sống mãnh liệt của dòng phim tiên hiệp.

3. Như Ý Truyện - Chuẩn mực mới của dòng phim hậu cung

Được coi là “đối thủ trực diện” của Diên Hi Công Lược, Như Ý Truyện lại chọn hướng đi khác: chậm rãi, tinh tế và thấm đẫm bi kịch. Với sự góp mặt của Châu Tấn và Hoắc Kiến Hoa, bộ phim là bức tranh tàn khốc nhưng sâu sắc về tình yêu, quyền lực và sự cô độc chốn hoàng cung.

Dù không tạo nên cơn sốt “viral” như Diên Hi Công Lược, nhưng Như Ý Truyện được giới phê bình khen ngợi là bộ phim cung đấu có chiều sâu tâm lý và mỹ thuật tốt nhất thập kỷ. Đây cũng là một trong những tác phẩm hiếm hoi được khán giả quốc tế đánh giá cao về nghệ thuật quay dựng và diễn xuất đỉnh cao của Châu Tấn.

4. Phù Dao Hoàng Hậu - Khi nữ cường lên ngôi

Giữa làn sóng cung đấu và tiên hiệp, Phù Dao Hoàng Hậu vẫn giữ được chỗ đứng riêng nhờ câu chuyện về nữ chính mạnh mẽ, thông minh và bản lĩnh. Phim kể về hành trình của Phù Dao (Dương Mịch) - một cô gái từ thân phận thấp kém dần trở thành người nắm quyền sinh sát trong thiên hạ.

Phù Dao Hoàng Hậu được khen ngợi bởi tạo hình hoành tráng, bối cảnh được đầu tư công phu và khí chất quyền lực của Dương Mịch. Sau thành công của phim, cô tiếp tục củng cố vị thế “nữ hoàng cổ trang” trong lòng khán giả. Nam chính Nguyễn Kinh Thiên cũng nhận được nhiều lời khen về diễn xuất và phản ứng hóa học với bạn diễn.

Bộ phim này thể hiện rõ xu hướng “nữ cường trỗi dậy” trong phim cổ trang Trung Quốc, góp phần làm đa dạng hóa hình tượng nữ chính - từ yếu đuối sang chủ động, thông minh và có lý tưởng.

5. Minh Lan Truyện - Cổ trang chính kịch chạm đến trái tim

Khép lại năm 2018, Minh Lan Truyện xuất hiện như một bản giao hưởng dịu dàng nhưng đầy chiều sâu. Lấy bối cảnh thời Bắc Tống, phim kể về hành trình trưởng thành của cô gái thông minh Minh Lan (Triệu Lệ Dĩnh) trong xã hội trọng nam khinh nữ.

Không có phép thuật hay đấu đá hậu cung, Minh Lan Truyện chinh phục người xem bằng kịch bản chắc tay, lời thoại giàu triết lý và diễn xuất tinh tế. Đây cũng là bộ phim đánh dấu sự thăng hạng của Triệu Lệ Dĩnh từ “nữ hoàng rating” thành diễn viên thực lực hàng đầu.

2018 - Hàng loạt ngôi sao vụt sáng

Nhìn lại, năm 2018 không chỉ là năm của những bộ phim hay, mà còn là năm “sinh ra sao hạng A”. Ngô Cẩn Ngôn từ vô danh trở thành gương mặt trang bìa tạp chí hàng đầu, Dương Tử từ “diễn viên trẻ” thành “quốc dân nữ chính”, Đặng Luân, Hứa Khải, La Vân Hi, Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch… đều có bước tiến rực rỡ trong sự nghiệp.

Cùng lúc, các nhà sản xuất nhận ra sức mạnh thương mại khổng lồ của phim cổ trang - thể loại có thể vừa tạo doanh thu, vừa nuôi dưỡng fandom lâu dài. Những thành công này khiến các nền tảng streaming Trung Quốc (Tencent, iQIYI, Youku) bước vào giai đoạn cạnh tranh khốc liệt để giành quyền phát sóng các dự án cổ trang lớn.

2018 là năm mà phim cổ trang Trung Quốc chạm tới đỉnh cao hiếm có: vừa thỏa mãn khán giả đại chúng, vừa được giới chuyên môn thừa nhận. Cung đấu, tiên hiệp, chính kịch - mọi thể loại đều có tác phẩm xuất sắc, tạo nên bức tranh rực rỡ của một thời kỳ vàng son.

Sau năm ấy, dù nhiều phim cố gắng tái hiện vinh quang tương tự, nhưng khó có năm nào có thể lặp lại được sự bùng nổ toàn diện như 2018 - năm mà mỗi bộ phim đều là một cơn sốt, và mỗi diễn viên đều tìm thấy ngôi sao của chính mình trên bầu trời Hoa ngữ.