Vì sao 1 cân vàng không phải là 27 cây vàng?

Cùng khám phá quy đổi đơn vị vàng ở Việt Nam qua 3 câu hỏi.
Đáp án đúng là: B. 26 cây 6 chỉ
Giải thích: Theo đơn vị đo lường quốc tế, 1 kg vàng xấp xỉ tương đương 266 chỉ vàng. Vì 1 cây vàng = 10 chỉ vàng, nên 266 chỉ vàng = 26 cây 6 chỉ (266 ÷ 10 = 26 cây dư 6 chỉ). Do đó, 1 cân vàng (1 kg) tương đương 26 cây 6 chỉ vàng, tức 997,5 gram vàng.
Đáp án đúng là: B. 10 chỉ
Giải thích: 1 cây vàng = 1 lượng vàng = 10 chỉ vàng = 37,5 gram. Quy đổi này là chuẩn mực tại Việt Nam, đảm bảo tính thống nhất trong đo lường khối lượng vàng.
Đáp án đúng là: C. 10 phân
Giải thích: 1 chỉ vàng = 10 phân vàng = 3,75 gram. Đơn vị phân vàng được sử dụng để tính khối lượng vàng nhỏ hơn, mang lại sự linh hoạt trong giao dịch.