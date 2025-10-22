HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Vì sao 1 cân vàng không phải là 27 cây vàng?

Bích Câu |

1 cây vàng là cụm từ mà nhiều người quen dùng, nhưng 1kg vàng thì sao?

3 điều cần biết về quy đổi đơn vị vàng ở Việt Nam

Cùng khám phá quy đổi đơn vị vàng ở Việt Nam qua 3 câu hỏi.

Câu hỏi 1/3
Hỏi 1: 1 cân vàng bằng bao nhiêu cây vàng?

Đáp án đúng là: B. 26 cây 6 chỉ

Giải thích: Theo đơn vị đo lường quốc tế, 1 kg vàng xấp xỉ tương đương 266 chỉ vàng. Vì 1 cây vàng = 10 chỉ vàng, nên 266 chỉ vàng = 26 cây 6 chỉ (266 ÷ 10 = 26 cây dư 6 chỉ). Do đó, 1 cân vàng (1 kg) tương đương 26 cây 6 chỉ vàng, tức 997,5 gram vàng. 

Câu hỏi 2/3
Hỏi 2: Theo đơn vị đo lường vàng ở Việt Nam, 1 cây vàng bằng bao nhiêu chỉ?

Đáp án đúng là: B. 10 chỉ

Giải thích: 1 cây vàng = 1 lượng vàng = 10 chỉ vàng = 37,5 gram. Quy đổi này là chuẩn mực tại Việt Nam, đảm bảo tính thống nhất trong đo lường khối lượng vàng. 

Câu hỏi 3/3
Hỏi 3: Theo đơn vị đo lường vàng ở Việt Nam, 1 chỉ vàng bằng bao nhiêu phân?

Đáp án đúng là: C. 10 phân

Giải thích: 1 chỉ vàng = 10 phân vàng = 3,75 gram. Đơn vị phân vàng được sử dụng để tính khối lượng vàng nhỏ hơn, mang lại sự linh hoạt trong giao dịch. 

Tags

Quizz Soha

Gold Quizzes

Trắc nghiệm Vàng

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại