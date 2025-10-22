Vì sao 1 cân vàng không phải là 27 cây vàng?

Giải thích: Theo đơn vị đo lường quốc tế, 1 kg vàng xấp xỉ tương đương 266 chỉ vàng. Vì 1 cây vàng = 10 chỉ vàng, nên 266 chỉ vàng = 26 cây 6 chỉ (266 ÷ 10 = 26 cây dư 6 chỉ). Do đó, 1 cân vàng (1 kg) tương đương 26 cây 6 chỉ vàng, tức 997,5 gram vàng.

Đáp án đúng là: B. 26 cây 6 chỉ

A. 25 cây 6 chỉ sai B. 26 cây 6 chỉ đúng C. 27 cây 6 chỉ sai D. 28 cây 6 chỉ sai

Hỏi 1: 1 cân vàng bằng bao nhiêu cây vàng?

Hỏi 2: Theo đơn vị đo lường vàng ở Việt Nam, 1 cây vàng bằng bao nhiêu chỉ?

A. 8 chỉ sai B. 10 chỉ đúng C. 12 chỉ sai D. 14 chỉ sai