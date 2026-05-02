Vi phạm nồng độ cồn bị tước giấy phép lái xe, một cán bộ xã vẫn lái xe trên cao tốc

Như Quỳnh |

Vi phạm nồng độ cồn kịch khung, bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe, một cán bộ xã vẫn điều khiển ô tô trên đường cao tốc.

Ngày 2-5, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) thông tin về việc một cán bộ xã bị tước bằng lái xe nhưng vẫn điều khiển ô tô trên đường cao tốc.

Vi phạm nồng độ cồn bị tước bằng, một cán bộ xã vẫn lái xe trên cao tốc

Ông C. bị tước bằng lái nhưng vẫn lái xe ô tô trên cao tốc. Ảnh: CACC

Trước đó khoảng 18 giờ ngày 29-4, tại Km 237 cao tốc Nội Bài - Lào Cai, tổ công tác Cục Cảnh sát giao thông đã trực tiếp dừng xe, phát hiện ông H.X.C. (SN 1987, trú phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai) lái ô tô (loại 5 chỗ) nhưng không có giấy phép lái xe. Kết quả tra cứu dữ liệu cho thấy ông H.X.C hiện là cán bộ, công chức đang công tác tại xã Bảo Hà, tỉnh Lào Cai..

Trước đó, ngày 27-2-2026, ông C. bị Phòng CSGT Công an tỉnh Lào Cai xử phạt về hành vi điều khiển ô tô khi trong cơ thể có nồng độ cồn vượt quá 0,4 mg/l khí thở (mức vi phạm kịch khung). Với lỗi này, ông C. bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe trong 23 tháng, thời hạn đến tháng 1-2028.

Tuy nhiên, trong thời gian bị tước bằng, người này vẫn tiếp tục điều khiển phương tiện trên cao tốc.

Với vi phạm mới, ông H.X.C bị xử phạt từ 18 - 20 triệu đồng. Cục CSGT cũng sẽ gửi thông báo tới Đảng ủy, UBND xã Bảo Hà để xem xét, xử lý kỷ luật theo quy định.

Cục CSGT cho biết thời gian tới, lực lượng sẽ tiếp tục phối hợp với công an cấp xã rà soát, quản lý chặt các trường hợp bị tước hoặc trừ hết điểm giấy phép lái xe nhưng vẫn cố tình điều khiển phương tiện, nhằm ngăn ngừa nguy cơ tai nạn giao thông.

