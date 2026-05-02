Tin gió mùa đông bắc mới nhất: Ngày mai, miền Bắc sẽ có mưa rất to

Duy Anh |

Bắc Bộ sẽ đón một đợt không khí lạnh mới trong ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ, trời chuyển mát.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (2/5), một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống nước ta.

Khoảng trưa và chiều 3/5, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực vùng núi và khu Đông Bắc Bắc Bộ, sau đó mở rộng ra các khu vực khác.

Ở khu vực Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ chiều và đêm 3/5 trời chuyển mát. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Đông Bắc Bộ phổ biến từ 20–23 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ; ở Bắc Trung Bộ phổ biến 21–24 độ.

Do tác động của không khí lạnh, từ chiều và đêm 3/5, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa trong đó có thủ đô Hà Nội có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Tin gió mùa đông bắc mới nhất: Ngày mai, miền Bắc sẽ có mưa rất to - Ảnh 1.

Ảnh minh họa (Nguồn: Báo Nhân dân).

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm mùng 2 và ngày 3/5

Thời tiết Hà Nội đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Nhiệt độ từ 23-30 độ.

Phía Tây Bắc Bộ đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Nhiệt độ từ 20-30 độ.

Phía Đông Bắc Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Nhiệt độ từ 21-29 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, riêng vùng núi phía Tây có nắng nóng; từ chiều mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 22-36 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 24-35 độ.

Cao nguyên Trung Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ từ 20-33 độ.

Nam Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng; chiều tối mai có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Nhiệt độ từ 24-36 độ.

