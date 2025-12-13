Vì Mỹ Tâm mà Mai Tài Phến đã đến mức này

Trong buổi soundcheck chuẩn bị cho liveshow See The Light của Mỹ Tâm tại Hà Nội mới đây, một khoảnh khắc bất ngờ nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn tán của cộng đồng mạng. Giữa hàng ghế khán giả, Mai Tài Phến xuất hiện lặng lẽ, ngồi theo dõi phần tập dượt của Mỹ Tâm trên sân khấu, đủ khiến không khí trở nên rần rần.

Theo những hình ảnh được chia sẻ, nam diễn viên diện trang phục tối màu, đeo khẩu trang đen và đội nón lưỡi trai kéo thấp, gần như ngụy trang kín mít. Dù vậy, vóc dáng và phong thái quen thuộc vẫn khiến nhiều người nhanh chóng nhận ra Mai Tài Phến. Nam diễn viên ngồi ở khu vực ghế khán giả, chăm chú dõi theo từng khoảnh khắc Mỹ Tâm tổng duyệt, không phô trương hay tạo chú ý, nhưng chính sự xuất hiện âm thầm ấy lại khiến netizen xôn xao.

Hình ảnh Mai Tài Phến trùm kín mít theo dõi buổi soundcheck của Mỹ Tâm tại Hà Nội

Không kém Mỹ Tâm, Mai Tài Phến là người sốt ruột cho liveshow See The Light. Không chỉ theo chân tình tin đồn ra Hà Nội để xem buổi soundcheck, trước đó Mai Tài Phến đã liên tục có nhiều động thái ủng hộ đàn chị.

Cách đây không lâu, nam diễn viên chia sẻ về thông tin concert của Mỹ Tâm, kèm chú thích đặc biệt: "Mai lai. Nhiều fan cho rằng Mai Tài Phến quá "chiêu trò" trong việc thể hiện tình cảm của mình. Theo đó, "Mai lai" là cách viết Việt hóa của "My life" (Cuộc sống của tôi) hoặc "My light" (Ánh sáng của tôi).

Sau đó, Mai Tài Phến đã có chia sẻ poster ủng hộ concert See The Light sắp tới của "tình tin đồn" tại Hà Nội. Mai Tài Phến tranh thủ khoe chữ ký trên tấm thẻ đặc biệt của Mỹ Tâm và chia sẻ cực mập mờ: "Săn em thì được, săn vé thì anh xin thua".

Hành động này nhanh chóng nhận được phản ứng phấn khích từ khán giả. Nhiều người không chỉ "đẩy thuyền" nhiệt tình cho cặp đôi mà còn thay nam diễn viên "đòi danh phận" với giọng ca Ước Gì.

Mai Tài Phến liên tục công khai ủng hộ Mỹ Tâm cho liveshow tại Hà Nội

Kể từ khi đóng phim chung và rộ tin tình cảm thì những show diễn của Mỹ Tâm đều không vắng mặt của Mai Tài Phến. Trong lần "Họa mi tóc nâu" tổ chức liveshow ở Vũng Tàu, Mai Tài Phến được xếp ở vị trí bạn bè thân thiết, gần với hàng ghế của bố Mỹ Tâm. Khi nữ ca sĩ bước xuống gần để giao lưu, Mai Tài Phến đã có hành động "bắn tim" cho đàn chị.

Về việc luôn được chú ý mỗi khi xuất hiện ở các show diễn của Mỹ Tâm, Mai Tài Phến hóm hỉnh trả lời: "Phến cũng không biết nữa, cũng không nghĩ tới điều đó luôn, chắc do mình ngồi ở hàng ghế đầu nên được mọi người chú ý (cười). Ở những show trước Phến chọn vé ngồi xa để được xem toàn bộ sân khấu, còn lần này mình muốn xem cận cảnh hơn cái cách chị Tâm biểu diễn, chỉ đơn giản vậy thôi. Còn mọi người nghĩ khác, thì mình không hiểu được, chắc là do lâu quá không thấy Phến ngồi ở đầu. Phến cũng như bao người khác thôi, cũng như mấy anh chị đến xem show bình thường, mọi người bàn tán với ý nghĩa khác thì Phến cũng không hiểu, bạn đi xem show Phến cũng đi xem show, đâu có gì đâu".

Mai Tài Phến luôn có mặt trong những sự kiện quan trọng của Mỹ Tâm

Sau bộ phim Chị Trợ Lý Của Anh, Mỹ Tâm và Mai Tài Phến vướng nghi vấn "phim giả tình thật". Trong dịp Tết 2022, netizen chia sẻ rầm rộ hình ảnh Mai Tài Phến về quê Mỹ Tâm đón Tết. Nam diễn viên tất bật cùng gia đình của "người yêu tin đồn" chuẩn bị cho năm mới. Qua đó, nhiều người cho rằng cả hai đã chủ động ra mắt gia đình 2 bên và sẵn sàng cho chuyện tương lai.

Tháng 2/2024, Mỹ Tâm và Mai Tài Phến bị ghi lại khoảnh khắc xuất hiện tại sân bay. Dù che chắn kĩ càng, song khán giả vẫn dễ dàng nhận ra cặp đôi. Tuy nhiên, cả hai khéo léo bằng việc giữ khoảng cách với đối phương. Chưa dừng lại ở đó, Mỹ Tâm "trượt tay" để lộ ảnh cùng Mai Tài Phến thả diều ở biệt thự riêng. Khi có nhiều bàn tán, nữ ca sĩ lên tiếng trong livestream với giọng hài hước: "Làm sao chị đi thả diều được mấy đứa. Không được. Hiểu lầm thôi. Hiểu lầm thôi mọi người".