Tối 28/8/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hoá đã thi hành lệnh khám xét khẩn cấp nơi làm việc của ông Cao Tiến Đoan để điều tra hành vi vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại Điều 221, Bộ Luật hình sự 2015.

Ông Cao Tiến Đoan, sinh năm 1960, trú tại phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hoá.﻿

Ông Cao Tiến Đoan.

Ông được biết đến là Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn Bất động sản Đông Á (gọi tắt là Tập đoàn Đông Á).



Ngoài sự nghiệp kinh doanh, ông Cao Tiến Đoan từng là Ủy viên ban chấp hành phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI) nhiệm kỳ 2015 – 2020, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa, Ủy viên Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Thanh Hóa, Ủy viên Ban chấp hành Liên đoàn bóng đá Việt Nam khóa IX...﻿

Bên cạnh đó, ông hiện là Chủ tịch CLB bóng đá Đông Á Thanh Hóa hay còn gọi là "bầu Đoan". ﻿

﻿Loạt dự án nghìn tỷ của Tập đoàn Đông Á

Tập đoàn Đông Á được thành lập năm 1996 và sở hữu nhiều dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa với tổng mức đầu tư khoảng 10.000 tỷ đồng gồm: Khu đô thị mới ven sông Hạc (quy mô 37 ha, tổng vốn đầu tư 1.980 tỷ đồng); Dự án chung cư Đông Á Riverside (2 ha, 650 tỷ đồng); Dự án tòa nhà văn phòng – Khách sạn Đông Á (1.600 m2, 250 tỷ đồng); Dự án Khu đô thị sinh thái biển Đông Á Sầm Sơn (60,46 ha, 5.000 tỷ đồng); Dự án Khu du lịch sinh thái – Văn hóa núi Trường Lệ (146 ha, 3.000 tỷ đồng); Dự án Khu đô thị mới Quảng Tân (15 ha, 350 tỷ đồng).



Trong đó, hồi đầu năm 2024, Tập đoàn Đông Á khởi kiện UBND TP Thanh Hóa liên quan đến việc thực hiện dự án Khu đô thị ven sông Hạc.

Phối cảnh dự án Khu đô thị ven sông Hạc.

Cụ thể, Tập đoàn Đông Á gửi đơn yêu cầu tòa án giải quyết: Buộc UBND TP Thanh Hóa thực hiện giải phóng mặt bằng, hoàn thiện cơ sở hạ tầng của mặt bằng quy hoạch số 731/QĐ-UBND ngày 22/1/2020.



Đồng thời, yêu cầu UBND thành phố Thanh Hóa bàn giao 196 lô đất tái định cư, tương đương 3,5ha đất tại mặt bằng quy hoạch số 731 cho Tập đoàn Đông Á, liên quan đến dự án Khu đô thị mới ven sông Hạc (thành phố Thanh Hóa).



Được biết, ngày 11/1/2006, UBND tỉnh Thanh Hóa có quyết định số 151/QĐ-UBND về phê duyệt quy hoạch chi tiết cải tạo sông Hạc và dân cư ven sông Hạc (đoạn từ cầu đường sắt đến cầu Bốn Voi) tại TP. Thanh Hóa.﻿

Sau đó, dự án được điều chỉnh lại nhiều lần, lý do là để đảm bảo phù hợp quy hoạch chi tiết 1/2000 khu đô thị Bắc cầu Hạc, TP. Thanh Hóa; Đảm bảo yêu cầu xây dựng khu đô thị mới với việc cải tạo, chỉnh trang khu dân cư ven sông Hạc; Tạo lập khu đô thị hoàn chỉnh về mặt hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, đảm bảo cảnh quan môi trường và điều kiện sống tốt hơn cho dân cư đô thị.

Theo đó, dự án khu đô thị mới ven sông Hạc do Tập đoàn Đông Á triển khai trên diện tích 37ha, liên quan đến hơn 1.000 hộ dân của 3 phường Đông Thọ, Trường Thi và Nam Ngạn, với tổng mức bồi thường GPMB hơn 550 tỷ đồng.

Ngày 19/7/2018, Tập đoàn Đông Á có bàn giao cho UBND thành phố Thanh Hóa 194 lô đất kinh doanh của doanh nghiệp này (thuộc mặt bằng quy hoạch 3037) để thành phố sử dụng phục vụ tái định cư cho các dự án trên địa bàn thành phố Thanh Hóa. Số lô đất trên là đất ở đô thị đã đầy đủ hạ tầng kỹ thuật.

Năm 2019, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo, giao UBND thành phố Thanh Hóa bổ sung quỹ đất cho dự án Khu đô thị mới ven sông Hạc, thành phố Thanh Hóa (mặt bằng quy hoạch 371), kinh phí thực hiện từ ngân sách để bổ sung quỹ đất ở. Đồng thời yêu cầu UBND thành phố Thanh Hóa bàn giao cho Tập đoàn Đông Á trước ngày 30/11/2019.

Ngày 14/11/2023, Tập đoàn Đông Á có công văn về việc đề nghị UBND thành phố Thanh Hóa bàn giao quỹ đất ở thuộc mặt bằng quy hoạch 371 theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa. Tuy nhiên, UBND thành phố Thanh Hóa vẫn chưa có văn bản trả lời dẫn tới việc Tập đoàn Đông Á khởi kiện. Sau đó vụ kiện đã bị tạm đình chỉ.

Trong khi đó, dự án có quy mô khủng nhất của Tập đoàn Đông Á là Khu đô thị sinh thái biển Đông Á Sầm Sơn lại vướng lùm xùm chậm triển khai. Dự án này được UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 vào ngày 08/4/2017.



Dự án được thực hiện tại phường Trường Sơn và phường Quảng Vinh, TP. Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa với quy mô sử dụng đất khoảng 60,46 ha. Quy mô xây dựng gồm khoảng 256 căn nhà biệt thự, 1.000 phòng khách sạn, khu dịch vụ thương mại, vui chơi giải trí phục vụ cho khoảng gần 10.000 người, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của TP. Sầm Sơn.

Tổng vốn đầu tư 3.800 tỷ đồng, tiến độ thi công dự án gồm 2 giai đoạn: Giai đoạn 1: thi công hạ tầng kỹ thuật trong 04 năm (từ Quý I/2018 đến Quý IV/2021) với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 1.200 tỷ đồng; Giai đoạn 2 thi công công trình kiến trúc trong 6 năm (từ năm 2020 đến năm 2026) với tổng mức đầu tư 2.600 tỷ đồng.

Ngày 25/07/2018, UBND tỉnh Thanh Hóa đã giao 125.577m2 đất đợt 1 và đến ngày 27/11/2018, UBND tỉnh Thanh Hóa tiếp tục giao 45.151,5m2 đất đợt 2 cho Tập đoàn Đông Á để thực hiện dự án trên.

Tuy nhiên, đến đầu năm 2024, dự án mới chỉ dừng lại ở khâu san lấp mặt bằng, ép cọc chống biển lấn.

Trong số các dự án của Tập đoàn Đông Á, tháng 12/2023, tập đoàn đã đem "khu du lịch sinh thái cao cấp của Trường Lệ, Phường Trường Sơn, thị xã Sầm Sơn" làm tài sản bảo đảm cho khoản vay tại Vietcombank chi nhánh Thanh Hóa.

﻿Khối tài sản khổng lồ của ông Cao Tiến Đoan

Nổi tiếng với khối tài sản khủng, ông Đoan từng gây bão mạng xã hội khi tuyên bố mua máy bay trực thăng để làm taxi. Ngoài ra, vị doanh nhân tuổi Đinh Dậu còn sở hữu của toà lâu đài "Bạch Dinh" toạ lạc trên khu đất rộng 50.000 m2 tại xã Quảng Châu, TP. Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hoá.



Bên trong khuôn viên tòa lâu đài, vị đại gia xứ Thanh dành một phần diện tích để xây dựng sân bay cá nhân, đồng thời xây dựng khu nhà ở nghỉ dưỡng sinh thái với đường dạo quanh khuôn viên, đường xe điện, bể bơi, sân thể thao tenis, trong đó, nổi bật nhất vẫn là khu nhà gỗ rường truyền thống, phủ thờ công chúa Mỵ Châu...

Ông cũng nổi tiếng với thú chơi xe cổ khi sở hữu bộ sưu tập gồm 13 chiếc phần lớn là Mercedes. Từ chiếc xe là chiếc Mercedes cổ 190 từ những năm 50 cho đến chiếc sang trọng nhất S55 AMG.



Tháng 4/2023, vợ chồng ông Đoan đem một chiếc Mercedes biển Thanh Hóa thế chấp tại Vietcombank chi nhánh Thanh Hóa.



Ngoài Tập đoàn Đông Á, đại gia Cao Tiến Đoan còn đang đứng tên tại CTCP Tập đoàn Doanh nhân Thanh Hoá. Doanh nghiệp này được thành lập vào tháng 3/2018, trụ sở chính đặt tại tòa nhà Đông Á, 11A1 Tân Hương, TP. Thanh Hoá.

Bên cạnh đó, vị đại gia này còn có niềm đam mê với bóng đá. Năm 2020, ông Đoan thay bầu Đệ điều hành Câu lạc bộ bóng đá tỉnh Thanh Hóa bằng việc thành lập Công ty TNHH MTV Bóng đá Đông Á Thanh Hóa vốn điều lệ 36 tỷ đồng. Từ đó, đội bóng có tên Câu lạc bộ bóng đá Đông Á Thanh Hóa do bầu Đoan làm Chủ tịch. Giám đốc điều hành là con trai ông Đoan - Cao Hoàng Đức. Mùa giải 2023/2024, Đông Á Thanh Hóa bảo vệ thành công chức Vô địch cúp Quốc gia và được quyền tham dự cúp C2 châu Á và Cúp C1 Đông Nam Á. ﻿