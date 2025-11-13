Vị anh hùng sở hữu võ công cái thế nhưng bất hạnh bậc nhất trong truyện Kim Dung

Đáp án đúng là: B. Kiều Phong – bi kịch Nhạn Môn Quan
Năm Kiều Phong 1 tuổi, cha mẹ bị cao thủ Trung Nguyên vây đánh tại Nhạn Môn Quan do mưu kế Mộ Dung Bác. Mẹ chàng tử trận, cha Tiêu Viễn Sơn ôm con nhảy vực nhưng ném chàng lên để bảo toàn mạng sống. Chàng được Huyền Khổ và Cái Bang cứu, nuôi dưỡng, nhưng không biết thân thế Khiết Đan – mở màn 30 năm bi kịch từ sơ sinh.
Đáp án đúng là: A. Kháng Long Hữu Hối – chưởng pháp Hàng Long
A Châu giả làm Đoàn Chính Thuần để hóa giải mối huyết thù. Kiều Phong, trong cơn phẫn nộ, tung chiêu Kháng Long Hữu Hối đánh trúng nàng, cướp đi sinh mạng. Đây là bi kịch lớn nhất đời chàng: giết chết người duy nhất mang lại tình yêu và hy vọng. Từ đó, Kiều Phong sống trong day dứt, dập tắt giấc mộng tiêu dao, tâm hồn như đã chết.
Đáp án đúng là: C. Tự vẫn trước quân hai nước
Bị vua Liêu cấm về quê, cha ruồng bỏ, mất A Châu, Kiều Phong đứng giữa hai đạo quân Tống-Liêu tại biên giới. Để ngăn binh đao, chàng tự vẫn trước mặt binh sĩ, dùng cái chết anh hùng hóa giải hận thù. Hành động này khép lại vòng bi kịch 30 năm: từ sống sót sơ sinh đến chọn cái chết vì đại nghĩa, thể hiện khí phách anh hùng bất hạnh.