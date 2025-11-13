Vị anh hùng sở hữu võ công cái thế nhưng bất hạnh bậc nhất trong truyện Kim Dung

Câu hỏi 1/3

Hỏi 1: Vị anh hùng nào trong truyện Kim Dung từ thuở sơ sinh đã mất cả cha lẫn mẹ do mưu kế giang hồ?

A Hư Trúc – bị bỏ rơi chùa Thiếu Lâm B Kiều Phong – bi kịch Nhạn Môn Quan C Đoàn Dự – thái tử Đại Lý lạc loài D Vi Tiểu Bảo – sinh ra trong kỹ viện