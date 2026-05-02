Một tháng ở viện dưỡng lão tốn bao nhiêu tiền? U50 cần chuẩn bị ngay những điều này trước khi quá muộn

Một tháng ở viện dưỡng lão có thể tốn từ vài triệu đến hàng chục triệu đồng, tùy loại phòng, tình trạng sức khỏe và mức độ chăm sóc. Với những người bước sang tuổi 40, hay nói cách khác là U50, đây không còn là câu chuyện quá xa mà là một bài toán tài chính nên được tính từ sớm.

Trước đây, nhiều gia đình Việt quen với suy nghĩ cha mẹ già sẽ sống cùng con cháu. Tuy nhiên, nhịp sống đô thị, mô hình gia đình hạt nhân, con cái bận rộn hoặc sống xa khiến nhu cầu chăm sóc người cao tuổi bằng dịch vụ chuyên nghiệp ngày càng được quan tâm.

Câu hỏi đặt ra là: Nếu một ngày cần vào viện dưỡng lão, chi phí sẽ là bao nhiêu? Và người đang ở tuổi 40 hôm nay cần chuẩn bị gì để tuổi già không rơi vào thế bị động?

Ví dụ cụ thể về chi phí khi ở viện dưỡng lão

Mức phí tại các viện dưỡng lão hiện không có một con số cố định. Chi phí thường phụ thuộc vào vị trí, loại phòng, tình trạng sức khỏe của người cao tuổi, mức độ cần hỗ trợ sinh hoạt và các dịch vụ y tế đi kèm.

Theo Dưỡng lão Diên Hồng, chi phí 1 tháng ở viện dưỡng lão tại Việt Nam hiện thường dao động từ khoảng 7–25 triệu đồng/tháng, tùy mô hình từ cơ bản đến cao cấp. Ở phân khúc cơ bản, chi phí thường gồm chỗ ở, bữa ăn và hỗ trợ sinh hoạt hằng ngày; các gói nâng cao có thêm chăm sóc y tế chuyên sâu, phục hồi chức năng và hoạt động nâng cao thể chất – tinh thần.

Dưỡng lão Thanh Xuân công bố mức phí cơ bản theo loại phòng từ 8–15 triệu đồng/người/tháng. Cụ thể, phòng 7–8 giường khoảng 8 triệu đồng/tháng, phòng 3–4 giường khoảng 9 triệu đồng/tháng, phòng 2 giường khoảng 10 triệu đồng/tháng, phòng đơn khoảng 15 triệu đồng/tháng. Cơ sở này cũng có chăm sóc ban ngày khoảng 400.000–600.000 đồng/ngày và chăm sóc ngắn ngày khoảng 600.000–1,2 triệu đồng/ngày.

Một số khoản phát sinh cũng cần được tính trước. Viện dưỡng lão Hà Nam công bố phí chăm sóc ăn qua sonde là 500.000 đồng/tháng, chăm sóc mở nội khí quản 1 triệu đồng/tháng, chăm sóc vết loét 1–1,5 triệu đồng/tháng, ở lại viện dịp Tết Nguyên đán 2 triệu đồng/năm.

Như vậy, nếu chọn mức 10 triệu đồng/tháng, một năm chăm sóc tại viện dưỡng lão cần khoảng 120 triệu đồng. Nếu chọn mức 18 triệu đồng/tháng, chi phí có thể lên tới 216 triệu đồng/năm. Con số này chưa tính thuốc men, vật tư y tế, viện phí ngoài cơ sở hoặc các khoản phát sinh khi người cao tuổi cần chăm sóc đặc biệt.

Số tiền đó bao gồm những dịch vụ gì?

Không nên hiểu chi phí viện dưỡng lão chỉ là "tiền phòng". Phần lớn các cơ sở tính phí dựa trên gói chăm sóc tổng thể, gồm ăn ở, hỗ trợ sinh hoạt, theo dõi sức khỏe và sinh hoạt tinh thần.

Các dịch vụ cơ bản thường bao gồm phòng ở, giường tủ, ăn uống, vệ sinh cá nhân, giặt giũ, dọn phòng, hỗ trợ đi lại, hỗ trợ dùng thuốc, theo dõi sức khỏe và tổ chức sinh hoạt tập thể. Dưỡng lão Thanh Xuân cho biết gói chăm sóc cơ bản có chỗ ở, chế độ ăn 4 bữa/ngày, chăm sóc y tế cơ bản, sinh hoạt tập thể và các dịch vụ thiết yếu hằng ngày.

Điều gia đình cần lưu ý là chi phí sẽ tăng khi người cao tuổi cần hỗ trợ nhiều hơn. Người còn khỏe, tự sinh hoạt được thường chỉ cần gói cơ bản. Ngược lại, người sau tai biến, suy giảm vận động, nằm lâu, cần ăn qua sonde, thở oxy, chăm sóc vết loét hoặc phục hồi chức năng sẽ cần gói chuyên sâu hơn.

Vì vậy, khi hỏi "một tháng ở viện dưỡng lão tốn bao nhiêu", gia đình không nên chỉ nhìn vào mức giá niêm yết. Cần hỏi kỹ giá đó đã bao gồm những gì, chưa bao gồm gì, thuốc men và vật tư y tế tính riêng ra sao, phụ phí lễ Tết thế nào, khi sức khỏe chuyển nặng thì chi phí có thay đổi không.

Người bước sang tuổi 40 cần chuẩn bị gì để không bị động?

Với người ngoài 40 tuổi, điều quan trọng không phải là lập tức chọn một viện dưỡng lão, mà là bắt đầu tính các kịch bản tuổi già: sống cùng con, sống riêng, thuê người chăm tại nhà, chăm sóc bán trú hay vào viện dưỡng lão dài hạn.

Trước hết, cần kiểm tra nền tảng an sinh. Theo Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, tiền lương hưu được tính theo công thức: tiền lương hưu = tỷ lệ hưởng lương hưu x mức bình quân tiền lương đóng BHXH. Điều này có nghĩa mức lương hưu khi về già phụ thuộc vào thời gian đóng và mức tiền lương làm căn cứ đóng BHXH.

Bên cạnh BHXH và BHYT, người từ tuổi 40 nên có quỹ dưỡng già riêng, tách khỏi quỹ khẩn cấp, tiền học của con hoặc tiền mua nhà. Nếu muốn dự phòng 5 năm chăm sóc ở mức 10 triệu đồng/tháng, cần khoảng 600 triệu đồng. Nếu ở mức 15 triệu đồng/tháng, con số này là khoảng 900 triệu đồng; còn mức 18 triệu đồng/tháng là khoảng 1,08 tỷ đồng.

Một điểm quan trọng khác là giữ một phần tài sản có tính thanh khoản, thay vì dồn toàn bộ tiền vào nhà đất hoặc tài sản khó bán. Khi về già, nhu cầu tiền mặt có thể đến bất ngờ: nằm viện, phục hồi chức năng, thuê người chăm, mua thiết bị y tế hoặc chuyển sang mô hình chăm sóc chuyên nghiệp.

Cuối cùng, lựa chọn mô hình dưỡng lão cần dựa trên sức khỏe và khả năng tài chính. Người còn khỏe, có con cháu gần bên có thể ưu tiên chăm sóc tại nhà. Người cần giao lưu, được theo dõi ban ngày nhưng vẫn muốn về nhà buổi tối có thể cân nhắc mô hình bán trú. Người cần chăm sóc liên tục, con cái ở xa hoặc gia đình không đủ điều kiện chăm 24/7 có thể tính đến viện dưỡng lão nội trú.



