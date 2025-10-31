VFF ra thông báo chính thức, đội bóng Việt Nam bị xử thua 0-3 vì dùng cầu thủ sai quy định

Ban kỷ luật Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) vừa đưa ra án phạt dành cho CLB Luxury Hạ Long vì vi phạm quy định nhân sự ở giải hạng Ba quốc gia 2025.

Theo thông báo được ban hành ngày 31/10, VFF xác định Luxury Hạ Long đã sử dụng một cầu thủ không đủ tư cách tham dự trong trận gặp Hà Nội Bulls hôm 26/10. Vì lý do này, Ban kỷ luật quyết định xử Luxury Hạ Long thua 0-3 và phạt hành chính 5 triệu đồng.

Luxury Hạ Long có quyền khiếu nại lên Ban Giải quyết khiếu nại của VFF theo quy định. Tuy nhiên, nếu án phạt được giữ nguyên, đội bóng sẽ tiếp tục đứng cuối bảng A khi chưa giành được điểm nào.

Luxury Hạ Long bị xử thua và xếp cuối bảng A với 0 điểm sau 2 trận.

Trước khi bị xử thua, Luxury Hạ Long từng hòa 0-0 với Hà Nội Bulls ở lượt trận mở màn. Ở vòng 2, họ để thua Trẻ Hoài Đức 1-3.

Việc được xử thắng 3-0 giúp Hà Nội Bulls tạm vươn lên vị trí thứ 3 bảng A, trong khi cuộc đua giành vé lên hạng ở giải hạng Ba năm nay đang trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.

Giải bóng đá hạng Ba quốc gia 2025 quy tụ 17 đội, chia làm ba bảng đấu khu vực. Các đội thi đấu vòng tròn hai lượt để chọn ba đội nhất bảng và một đội nhì có thành tích tốt nhất giành quyền lên chơi tại giải hạng Nhì quốc gia 2026.

Trong bối cảnh nhiều đội bóng trẻ và trung tâm đào tạo đang dùng giải này làm “bệ phóng” cho cầu thủ trẻ, việc bị xử thua vì lỗi hành chính như Luxury Hạ Long là lời cảnh báo không nhỏ về công tác đăng ký và quản lý nhân sự của các đội tham dự.