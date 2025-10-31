Sa đà vượt mức pickleball, tôi dính phải "cái bẫy vô hình", tiền bạc không cánh mà bay

Tôi mới ra trường được hơn 1 năm và làm việc trong lĩnh vực truyền thông. Giống như các bạn đồng trang lứa, tôi tự thấy mình là người “bắt trend” khá nhanh. Bất cứ cái gì hot trên mạng xã hội, một cô gái giàu năng lượng như tôi đều tò mò tìm hiểu.

Gần đây, tôi bắt đầu chơi pickleball theo lời rủ rê của một nhóm bạn trong công ty. Khi ấy, tôi nghĩ đơn giản: “Chơi cho vui, vận động nhẹ nhàng sau giờ làm là được”. Tôi mua đại một cây vợt vài trăm nghìn, mang đôi giày thể thao cũ, mặc quần áo tập gym sẵn có. Chi phí bắt đấu với pickleball của tôi nói chung không đáng là bao so với thu nhập.

Thế rồi, mọi chuyện bắt đầu đi xa hơn tôi tưởng.

Mọi thứ bắt đầu thật đơn giản, nhưng rồi dần "vượt mức pickleball". (Ảnh minh họa)

Lần đầu ra sân, tôi thấy ai cũng cầm vợt đẹp, cầm chắc tay, nghe họ nói nào là “vợt carbon”, “vợt giúp kiểm soát tốt hơn”, “vợt trợ lực tấn công mạnh hơn”. Nghe nhiều quá, tôi bắt đầu nghĩ chắc mình cũng nên đổi vợt. Hai tuần sau, trong một đêm nằm lướt mạng, tôi “lỡ tay” đặt cây vợt hơn 2 triệu đồng. Và đó mới chỉ là khởi đầu.

Giày cũ của tôi trơn, có lần suýt trẹo chân, nên tôi lại tự nhủ “đầu tư một đôi tử tế để bảo vệ bản thân”. Thế là lại tối gần 2 triệu cho đôi giày chuyên pickleball. Rồi đến quần áo, ra sân nhìn các bạn lên đồ xinh xắn, năng động, tôi cũng muốn mình trông…chuẩn gu pickleball hơn một chút. Dần dà, mỗi lần lướt mạng thấy đồ đẹp là lại “thêm vào giỏ hàng”.

Không chỉ đồ đạc, tôi còn bắt đầu chi nhiều hơn cho việc chơi. Ban đầu chỉ chơi 1–2 buổi/tuần, giờ gần như tối nào tôi cũng xách vợt ra sân. Không có hội nhóm thì tôi lên mạng tìm sân “xé vé” (chơi giao lưu với người lạ). Có ngày nghỉ cuối tuần tôi đi xé vé đủ 3 buổi sáng – chiều – tối.

Thấy mình tiến bộ chậm, tôi lại tìm thuê HLV riêng để chỉnh kỹ thuật. Tất nhiên việc học thầy cũng tốn kém nên tôi tìm lớp ghép, học chung với 2-3 bạn nữa, nghĩ bụng thấy mình thật thông minh khi chọn cách này cho kinh tế.

Rồi đến lúc bạn bè rủ tham gia giải phong trào, tôi càng háo hức đăng ký. Mỗi giải, ngoài phí tham dự còn là tiền đồ ăn nhẹ, nước uống, rồi cả những buổi “ăn mừng nho nhỏ” sau mỗi trận đấu. Có lần bạn tôi còn rủ về đánh giải ở quê, tôi cũng đi ngay từ Hà Nội về tỉnh bạn để thi đấu. Thậm chí có giải do đánh hăng quá, tôi còn tự thưởng cho bản thân buổi đi massage giãn cơ.

Pickleball khiến tôi chi tiêu thoáng tay đến khó tin. (Ảnh minh họa)

Bỗng một ngày, khi tổng kết chi tiêu đã dành cho pickleball tôi mới giật mình. Pickleball giờ đã chiếm một khoản không hề nhỏ trong thu nhập của tôi. Tôi bắt đầu tự hỏi: “Mình đang chơi vì vui hay 'vượt mức pickleball' mất rồi?”.

Tôi vẫn yêu pickleball, mê cảm giác cầm vợt, thích những pha đấu lưới nghẹt thở. Những tràng cười sau mỗi pha hụt bóng, cảm giác khi có một pha ghi điểm đẹp, ngược dòng chiến thắng thật sự giúp tôi giải tỏa căng thẳng. Nhưng tôi cũng nhận ra bản thân đã dần sa đà quá nhiều, để đam mê lấn át cả sự cân bằng tài chính.

Pickleball vẫn đang là niềm vui của tôi, nhưng đó phải một “cái bẫy” vô hình mà tôi đang mắc phải, liệu có một ngày nó khiến tôi từ “vui” trở thành “vay” hay không?

Lời khuyên từ chuyên gia pickleball “Không riêng pickleball đâu, môn nào cũng thế. Nhiều người bắt đầu chỉ để rèn sức khỏe, nhưng càng chơi càng ham, rồi đầu tư thiết bị, tham gia giải đấu, thậm chí du lịch thể thao. Như ở môn cầu lông, việc sắm vợt, sắm cước, sắm giày với chi phí quá cao cũng là một “cái bẫy” với người chơi phong trào. Không phải cứ dùng dụng cụ xịn thì trình độ của mình sẽ tăng lên. Hay ở môn chạy bộ, không ít người “nghiện chạy” đến mức sẵn sàng chi không tiếc để tham dự rất nhiều giải chạy ở nhiều địa phương, chi phí tham dự và đi lại cũng không hề rẻ, bất chấp người thân nhắc nhở. Tôi cho rằng quan trọng là phải xác định rõ mục đích của mình. Nếu không, thể thao dễ trở thành gánh nặng tài chính thay vì niềm vui”, một HLV pickleball tại Hà Nội chia sẻ với chúng tôi. Theo vị HLV này, người chơi pickleball phong trào nên cân nhắc kỹ 4 yếu tố sau: Hãy đặt ngân sách thể thao hàng tháng, chỉ chi trong giới hạn cho phép, như một khoản “chi vui” cố định. Ưu tiên trải nghiệm hơn thiết bị, một cây vợt vừa tay và kỹ thuật đúng còn quan trọng hơn việc sở hữu vợt xịn. Tham gia cộng đồng chia sẻ đồ chơi cũ hoặc mượn thử trước khi mua, vừa tiết kiệm, vừa giúp biết mình hợp với loại nào. Và quan trọng nhất, hãy nhớ lý do ban đầu khiến bạn chơi thể thao: để vui, để khỏe, chứ không phải để chạy theo người khác. Pickleball có thể mang lại rất nhiều niềm vui, nhưng chỉ khi ta biết điểm dừng. Vì đôi khi, điều cần nâng cấp nhất… không phải là cây vợt, đôi giày hay bộ quần áo, mà là cách mình nhìn nhận đam mê.

(Tâm sự được gửi từ độc giả)