Hí hửng dự giải newbie pickleball, gái xinh nhận cú lừa cay đắng, uất nghẹn không nói lên lời

Tôi một nữ kế toán, mới chơi pickleball được hơn hai tháng. Ban đầu chỉ là để rèn luyện sức khỏe, sau thì mê luôn. Chiều cuối tuần là tôi lại xách vợt ra sân, đánh đến khi mồ hôi nhễ nhại mới chịu về. Dân newbie (người mới chơi – PV) nhưng tôi thấy mình thực sự nghiêm túc với pickleball.

Một hôm, có chị trong nhóm rủ: “Cuối tuần có giải newbie, đăng ký đi cho vui, giải này chỉ dành cho người chơi dưới 3 tháng thôi”.

Nghe vậy tôi hào hứng lắm. Lệ phí tham gia cũng vừa phải, còn giải thưởng thì hấp dẫn, ai vào top 3 nhận được tiền triệu, lại còn có vật phẩm tặng kèm nữa. Nếu không vào sâu, lệ phí đó coi như trả tiền sân, đắt hơn bình thường không nhiều. Nghĩ vậy, tôi gật đầu đăng ký cùng chị đồng nghiệp.

Nhưng niềm vui đó tan biến ngay từ khi tôi bước chân vào sân thi đấu.

Gái xin nhận cú lừa cay đắng khi đi đánh giải newbie. (Ảnh minh họa bằng AI)

Ngay vòng đầu tiên, đối thủ của tôi đã khiến tôi “xanh mặt”. Cách bạn ấy giao bóng, xử lý bóng trên lưới, rồi cả cú smash, drop, dink… đều mượt mà vượt mức một người “mới chơi dưới 3 tháng”. Tôi chỉ biết chạy theo bóng trong vô vọng. Sau vài pha liên tục không đỡ nổi, tôi bắt đầu nghi ngờ: “Có gì đó sai sai…”

Khi bị loại sau hai trận toàn thua, tôi mới vỡ lẽ, hầu như tất cả người tham dự đều đã chơi từ lâu. Có người từng đi học huấn luyện viên, người khác thì giàu kinh nghiệm tham gia những giải pickleball phong trào tự phát như thế này. Lúc đó tôi cảm thấy vừa bực vừa buồn cười, cảm thấy mình như bị lừa. Giải “newbie” mà toàn cao thủ, thì người mới như tôi làm sao trụ nổi?

Tôi không tiếc tiền lệ phí, cũng chẳng tiếc công tập luyện, tôi chỉ thấy khó chịu mình vừa bị đối thủ cho “ăn quả lừa”, vừa không phục với cách tổ chức quá kém của giải. Ban tổ chức chẳng kiểm tra trình độ ai cả, chỉ cần nộp tiền là được tham dự. Còn những người chơi giỏi kia thì vẫn vui vẻ nhận danh “newbie”, miễn sao có cơ hội gom tiền thưởng.

Giải kết thúc, tôi xách vợt về nhà trong nỗi thất vọng. Nhưng cũng nhờ vậy, tôi hiểu rằng pickleball phong trào ở ta đang tồn tại một vấn đề đáng lo ngại.

Lời khuyên của chuyên gia pickleball Chia sẻ câu chuyện của độc giả trên với một HLV pickleball tại TP.HCM, chúng tôi nhận được thông tin: “Tình trạng này không hiếm. Có nhiều người chơi tốt rồi nhưng vẫn đăng ký ở bảng newbie để dễ đoạt giải. Ban tổ chức thì không kiểm soát kỹ, chỉ quan tâm đến số lượng người tham gia và tiền lệ phí. Nếu không có quy chuẩn rõ ràng, những người mới thật sự sẽ nản và bỏ cuộc sớm”. Để tránh gặp phải tình trạng trên, chuyên gia đưa ra 4 lời khuyên với người chơi: 1. Tìm hiểu kỹ ban tổ chức xem họ có uy tín không, có từng tổ chức giải trước đó và công khai danh sách vận động viên không. 2. Hỏi rõ quy định xếp bảng trình độ, xem có kiểm tra thực tế hay chỉ “ai nói sao nghe vậy”. 3. Đi cùng nhóm quen biết nếu bị xử ép hay gặp người chơi không đúng trình độ, ít nhất bạn cũng có người chứng kiến, góp ý với BTC. 4. Đặt niềm vui lên trên kết quả. Nếu bạn thật sự yêu pickleball, hãy coi mỗi giải đấu như một trải nghiệm học hỏi, không phải cuộc chiến tiền thưởng. Pickleball là môn thể thao vui, dễ chơi và đang lan nhanh ở Việt Nam. Nhưng để phong trào phát triển đúng hướng, điều quan trọng là sự trung thực và minh bạch từ cả người chơi lẫn ban tổ chức.

(Tâm sự được gửi từ độc giả)