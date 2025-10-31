Vì sao FIFA vẫn chưa công bố án phạt với LĐBĐ Malaysia, 7 cầu thủ nhập tịch liệu có thoát nạn?

Theo đó, ngày 30/10 được biết là hạn chót của cuộc kháng cáo mà LĐBĐ Malaysia (FAM) theo đuổi liên quan tới 7 cầu thủ nhập tịch gian lận giấy tờ gồm Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel.

Dù vậy đến sáng nay (31/10, giờ Việt Nam), FIFA vẫn chưa có động thái mới nào. Điều này khiến dư luận bày tỏ sự hoang mang.

Ngày 26/9, FIFA công bố án phạt FAM 350.000 franc Thụy Sĩ (hơn 11,5 tỷ đồng), cấm thi đấu 12 tháng với 7 cầu thủ nhập tịch, gồm Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel, đồng thời phạt mỗi người 2.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 66 triệu đồng). Nhóm cầu thủ này bị cáo buộc gian lận giấy tờ, qua đó đủ điều kiện khoác áo đội tuyển Malaysia. Phía FAM sau đó đã gửi đơn kháng cáo án phạt này.

Tuy nhiên trên thực tế đây không phải điều bất ngờ. Cố vấn pháp lý của FAM, ông Serge Vittoz, trong phát biểu vào ngày 17/10 đã lý giải cụ thể về quy trình kháng cáo lên FIFA.

Theo đó, sau khi FIFA thông báo án phạt vào ngày 26/9, đến ngày 14/10 tới lượt FAM nộp đơn kháng cáo. Ủy ban Kháng cáo của FIFA sẽ xem xét và đưa ra quyết định cuối cùng vào ngày 30/10, tuy nhiên thời điểm công bố rộng rãi thông tin này thì chưa được xác định.

“Quyết định sẽ được đưa ra vào ngày 30/10 và nhiều khả năng sẽ được thông báo cho các bên trong cùng ngày hoặc vài ngày sau đó”, ông Serge Vittoz cho biết.

Cố vấn pháp lý Serge Vittoz nỗ lực giúp FAM kháng cáo nhưng tình hình khó xoay chuyển.

Trên thực tế, dư luận Malaysia tỏ ra không mấy lạc quan về kết quả kháng cáo. Cố vấn tuyển Malaysia – Thái tử bang Johor, Tunku Ismail Sultan Ibrahim – cho biết FIFA có thể xem xét giảm án, nhưng theo giới quan sát, hy vọng này không nhiều.

Trong khi đó, nhà phê bình thể thao Datuk Pekan Ramli thì bày tỏ trên tờ Stadium Astro: “Không cần tranh cãi hay biện minh nhiều nữa, Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) đang bị trừng phạt vì chính sai lầm của mình. Chúng ta phải đối mặt với thực tế thay vì giả vờ rằng mình không có lỗi

Không có dấu hiệu nào cho thấy kết quả kháng cáo sẽ tích cực. FAM cần đón nhận quyết định này với sự nhận thức và hối lỗi đầy đủ”.

Chuyên gia Pekan Ramli cũng nhấn mạnh, nếu kháng cáo thất bại, FAM chỉ nên đưa vụ việc lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) khi có đủ cơ sở pháp lý rõ ràng. “FAM sẽ được gì khi kéo dài chuyện này? Nếu có bằng chứng chắc chắn, chúng ta đã không rơi vào tình cảnh này”, ông nói.

Vị chuyên gia kỳ cựu cho rằng điều bóng đá Malaysia cần lúc này không phải là tranh cãi hay đổ lỗi, mà là cải tổ và khôi phục niềm tin. “Vấn đề này càng kéo dài, quá trình phục hồi càng chậm. Chúng ta cần tiến về phía trước bằng sự liêm chính và cải cách toàn diện”, ông nhấn mạnh.

Đội hình nhập tịch giúp tuyển Malaysia thắng Việt Nam 4-0 vào ngày 10/6/2025.

Vụ bê bối đã khiến danh tiếng tuyển Malaysia tổn hại nghiêm trọng, đồng thời bộc lộ những lỗ hổng trong quy trình kiểm chứng và giám sát của FAM. Kết quả kháng cáo sẽ định đoạt tương lai của 7 cầu thủ nhập tịch – liệu họ có thể trở lại sớm hơn dự kiến, hay sẽ phải ngồi ngoài suốt một năm.

Dù kết quả ra sao, đây rõ ràng là cú sốc lớn, buộc bóng đá Malaysia phải nhìn lại và chấn chỉnh những vấn đề còn tồn tại.