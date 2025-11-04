VFF lên tiếng, làm rõ khả năng tuyển Malaysia bị loại khỏi giải châu Á sau khi FIFA bác đơn

Tối 3/11, Ủy ban Giải quyết khiếu nại FIFA đã ban hành quyết định bác bỏ toàn bộ đơn kháng cáo của FAM và 7 cầu thủ nhập tịch liên quan đến án kỷ luật do Ủy ban Kỷ luật FIFA đưa ra trước đó.

Ngay lập tức, dư luận đã đặt ra nhiều giả thuyết về số phận của tuyển Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027. Thậm chí, nhiều khán giả tin rằng có thể bị gạch tên ngay lập tức khỏi giải đấu, thay vì chỉ bị xử thua tuyển Việt Nam và Nepal 0-3. Tuy nhiên theo thông báo của VFF, các trận đấu sắp tới của tuyển Malaysia vẫn sẽ được diễn ra.

“Đội tuyển Malaysia vẫn được phép thi đấu các trận còn lại tại vòng loại cuối Asian Cup 2027. Tuy nhiên, theo quy định về kỷ luật của AFC, đội tuyển Malaysia đối mặt với nguy cơ bị xử thua 0-3 ở các trận đấu trước Nepal và Việt Nam, do sử dụng cầu thủ không đủ tư cách thi đấu.

Quyết định cuối cùng về vấn đề này sẽ do AFC – đơn vị tổ chức Asian Cup – xem xét và đưa ra sau khi FAM hoàn tất toàn bộ quy trình pháp lý liên quan. Quá trình này dự kiến không kéo dài quá ngày 31/3/2026, thời điểm kết thúc vòng loại cuối, nhằm đảm bảo có đủ cơ sở xác định các đội tuyển giành quyền tham dự VCK Asian Cup 2027”, trang chủ VFF thông tin.

FAM tuyên bố sẽ gửi đơn kháng cáo lên Toàn án trọng tài thể thao (CAS) sau khi bị FIFA bác đơn.

Theo kết luận của FIFA, 7 cầu thủ gồm Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Tomás Garcés, Rodrigo Julián Holgado, Imanol Javier Machuca, João Vítor Brandão Figueiredo, Jon Irazábal Iraurgui và Hector Alejandro Hevel Serrano cùng với FAM đã vi phạm Điều 22 của Bộ luật Kỷ luật FIFA, liên quan đến hành vi làm giả và giả mạo tài liệu nhằm hợp thức hóa tư cách thi đấu cho đội tuyển quốc gia Malaysia.

Sau khi xem xét toàn bộ hồ sơ, các chứng cứ và tiến hành phiên điều trần, Ủy ban giải quyết khiếu nại FIFA quyết định bác bỏ toàn bộ kháng cáo và giữ nguyên các án phạt được Ủy ban Kỷ luật FIFA ban hành trước đó, cụ thể: LĐBĐ Malaysia (FAM) bị phạt 350.000 franc Thụy Sĩ (CHF) (hơn 11,5 tỷ đồng), 7 cầu thủ vi phạm mỗi người bị phạt 2.000 CHF (gần 70 triệu đồng) và tiếp tục chịu án đình chỉ 12 tháng khỏi mọi hoạt động bóng đá (tính từ ngày 26/9/2025 đến 26/9/2026).

Theo thông báo từ FIFA, FAM và các cầu thủ đã được gửi quyết định trong ngày 3/11. Các bên có 10 ngày để yêu cầu bản quyết định chi tiết, và sau đó có 21 ngày để kháng cáo lên Tòa án Trọng tài Thể thao.