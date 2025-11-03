Chi tiền cho bạn gái học pickleball, tôi ân hận trước cảnh tượng "đập vào mắt" trên sân

Tôi vốn là người mê thể thao, đặc biệt là pickleball. Từ khi biết đến môn này, tôi gần như ra sân đều đặn vài lần mỗi tuần, cảm giác được “phiêu” với những cú smash, drive mạnh mẽ, những màn "đấu lưới" trên sân khiến tôi mê mẩn.

Bạn gái tôi thì ngược lại. Em ấy chưa từng thực sự chơi môn thể thao nào nghiêm túc. Nói đúng hơn, thể trạng bạn gái tôi khá yếu, ít vận động thể thao, ngày học học môn thể dục ở đại học cũng rất vất vả mới qua môn. Gần đây, em ấy đi khám và được bác sĩ khuyên nên tập luyện nhẹ để cải thiện sức khỏe. Thế là tôi nghĩ ngay: “Hay là rủ em ấy chơi pickleball cùng mình?”.

Tôi hình dung ra cảnh hai đứa cùng ra sân, vừa chơi vừa cười, chia sẻ niềm vui thể thao. Thậm chí, để em ấy không ngại, tôi còn mạnh tay chi tiền thuê hẳn HLV riêng dạy kèm, mua cho em ấy cây vợt xịn, đôi giày mới, đầy đủ đồ như dân chuyên.

Nhưng khi ra đến sân, tôi mới nhận ra mình đã quá vội vàng.

Bạn gái tôi không hợp với pickleball. (Ảnh minh họa)

Em ấy đứng cầm vợt mà lóng ngóng như lần đầu cầm… đũa. HLV nhẹ nhàng thả bóng cho em đánh, nhưng 10 lần thì bạn gái tôi vụt trượt cả 10. Bóng rơi ngay dưới chân, em ấy vẫn loay hoay tìm cách chạm vào nó. Tôi ban đầu còn cố cười trấn an, sau chỉ biết đứng chết lặng nhìn cảnh tượng ấy.

HLV kiên nhẫn suốt 30 phút, chỉnh tư thế, hướng dẫn cách cầm vợt, nhưng mọi thứ vẫn y nguyên. Anh thầy sau đó nhìn tôi cười gượng: “Chắc bạn gái em nên tìm môn thể thao khác phù hợp hơn, pickleball hơi khó với bạn ấy”.

Tôi nghe mà chỉ biết cười trừ. Trong đầu nhanh chóng hiện ra con số mình đã bỏ ra: tiền thuê thầy, mua đồ, đặt sân… tất cả chỉ để đổi lấy một buổi tập đầy bối rối. Em ấy cũng mệt, toát mồ hôi, vừa xấu hổ vừa áy náy vì “làm hỏng buổi chơi của bạn trai”.

Lúc ấy, tôi mới nhận ra mình đã không thực sự nghĩ cho em ấy. Tôi chỉ muốn chia sẻ sở thích của mình, muốn em ấy hòa vào thế giới pickleball mà tôi yêu thích, mà quên mất rằng mỗi người có khả năng và hứng thú khác nhau.

Giờ nhìn lại, tôi thấy đáng ra mình nên chọn những hoạt động nhẹ nhàng hơn cho bạn gái như đi bộ, tập yoga… những thứ giúp em ấy vận động, thư giãn mà không áp lực. Pickleball là môn rất hay, nhưng không dành cho tất cả mọi người, nhất là người chưa từng vận động hay thiếu phản xạ thể thao.

Lời khuyên của chuyên gia pickleball Chia sẻ về câu chuyện của độc giả trên, một HLV pickleball giàu kinh nghiệm tại Hà Nội bày tỏ: “Pickleball phù hợp với mọi lứa tuổi, nhưng không có nghĩa ai cũng nên bắt đầu bằng nó. Nếu người chơi không có nền tảng thể lực hoặc phản xạ, hãy tập những bài nhẹ để tăng độ linh hoạt trước. Nếu thử mà thấy không phù hợp, nên chuyển hướng sang môn khác. Nên nhớ, thể thao là để mang lại niềm vui, đừng biến nó thành nỗi sợ”. Rõ ràng, pickleball dù dễ chơi nhưng để thực sự tận hưởng được niềm vui mà môn thể thao này mang lại cũng không phải điều đơn giản. Mỗi người cần cân nhắc kỹ để đưa ra lựa chọn phù hợp với bản thân, tránh rơi vào tình thế khó xử.

(Tâm sự được gửi từ độc giả)