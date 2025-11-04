LĐBĐ Malaysia kiện lên tòa án quốc tế, ngày nào là thời hạn cho quyết định cuối cùng?

Sau khi bị FIFA bác đơn kháng cáo, trong tuyên bố của mình, LĐBĐ Malaysia cho biết sẽ kiện lên CAS: “LĐBĐ Malaysia sẽ gửi thư cho FIFA để xin đầy đủ thông tin chi tiết và lý do bằng văn bản cho quyết định này trước khi thực hiện bước tiếp theo là kháng cáo lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS). LĐBĐ Malaysia sẽ tiếp tục đấu tranh kiên quyết cho quyền lợi của các cầu thủ và lợi ích của bóng đá Malaysia ở cấp độ quốc tế".

LĐBĐ Malaysia tiếp tục theo đuổi vụ việc

CAS là một cơ quan tầm cỡ quốc tế được thành lập vào năm 1984 để giải quyết các tranh chấp liên quan đến thể thao thông qua trọng tài. Kiện lên CAS là cơ hội cuối cùng để LĐBĐ Malaysia hi vọng vào một màn “lội ngược dòng”.

Theo quy trình, LĐBĐ Malaysia có 10 ngày để yêu cầu FIFA cung cấp đầy đủ thông tin chi tiết và lý do bằng văn bản về quyết định bác đơn kháng cáo. Sau đó, cơ quan cao nhất của bóng đá Malaysia có 21 ngày để chuẩn bị hồ sơ và gửi kháng cáo lên CAS.

Vụ kiện thông thường có thể kéo dài nhiều tháng, thậm chí tính bằng đơn vị năm. Tuy nhiên, LĐBĐ châu Á (AFC) đã đưa ra thời hạn cuối cùng là ngày 31/3/2026 để có kết luận.

31/3/2026 chính là thời điểm mà vòng loại Asian Cup 2027 khép lại. AFC cần chốt danh sách 24 đội tuyển tham dự VCK Asian Cup 2027 để chuẩn bị cho lễ bốc thăm vòng bảng dự kiến diễn ra ngày 16/4/2026.

Trước đó, AFC cũng xác nhận nếu có hồ sơ chuyển từ FIFA thì sẽ đưa ra án phạt bổ sung dành cho LĐBĐ Malaysia. Án phạt này có thể bao gồm cả việc xử thua đội tuyển Malaysia trong 2 trận gặp Việt Nam và Nepal ở vòng loại Asian Cup 2027.