VF 5 sẽ là 'tiên quân' của VinFast khi gia nhập thị trường Philippines?

Theo trang Autoindustriya, năm 2022 và 2023 được ghi nhớ là thời điểm các thương hiệu ô tô Trung Quốc dốc toàn lực vào thị trường Philippines. Tuy nhiên, năm 2024 dự đoán sẽ có thêm nhiều cái tên ấn tượng, trong đó có thương hiệu ô tô Việt Nam VinFast.

Theo đó, hãng đang tuyển dụng các giám đốc có kinh nghiệm để đảm nhận các vai trò quan trọng trong công ty. Mẫu ô tô điện VinFast sẽ tiên phong tiến vào thị trường Philippines cũng đã được tiết lộ.

Trong danh sách xe điện được Bộ Năng lượng Philippines mới cập nhật xuất hiện cái tên VinFast VF 5. Tính tới hiện tại, đây là mẫu xe có giá thấp nhất của hãng, chỉ từ 458 triệu đồng (chưa kể ưu đãi), tương đương hơn 1 triệu peso Philippines.

VinFast VF 5 là mẫu SUV phân khúc A với chiều dài dưới 4m, nhỏ hơn một chút so với Nissan Kicks e-Power và BYD Dolphin.

VF 5 do Pininfarina và Torino Design thiết kế, với dải đèn LED cánh chim đặc trưng. Xe sử dụng pin Lithium 37,23kWh, quãng đường 300km/lần sạc theo tiêu chuẩn NEDC. Động cơ cho sức mạnh 134 mã lực, 135Nm mô-men xoắn tối đa.

Hiện chưa rõ khi nào VinFast VF 5 sẽ chính thức ra mắt thị trường Philippines. Nhưng nếu ra mắt trong thời điểm này, phân khúc xe điện tầm giá 1 triệu peso (440 triệu đồng) chưa có nhiều đối thủ.

Ở tầm giá trên, nếu không xét đến kiểu dáng, hạng phân khúc, Philippines mới có vài cái tên tiêu biểu là BYD Atto 3 (SUV C, từ 1,598 triệu peso), BYD Dolphin (hatchback C, từ 1,398 triệu peso), MG4 EV (hatchback C, từ 1,469 triệu peso) và mở rộng hơn có thể xếp thêm Nissan Kicks e-POWER (SUV B, từ 1,239 triệu peso).

Ngoài Philippines, mẫu xe VF 5 đang là 'con bài' chiến lược mà VinFast sử dụng để thâm nhập vào các thị trường Đông Nam Á khác như Indonesia. VF 5 nhiều khả năng sẽ được giới thiệu tại Triển lãm Ô tô Quốc tế Indonesia 2024 (IIMS 2024) ngay trong tháng 2.

Vị giám đốc bán hàng của VinFast Indonesia cho biết VF 5 sẽ nằm trong phân khúc xe giá rẻ, thậm chí có thể còn rẻ hơn so với Wuling Air EV - một trong những mẫu xe điện có giá phải chăng nhất ở Indonesia.