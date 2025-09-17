VF 5 bị Xpander ‘kèm 1-1’, VF 3 áp đảo CX-5 và loạt xe nắm nhiều đề cử nhất tại CCA 2025!

* Số liệu update đến 16h sáng ngày 16/9/2025

VinFast VF 5 và Mitsubishi Xpander so kè từng hạng mục, trong khi VF 3 bứt phá ở giải “Xe GenZ của năm”. Những cái tên quen thuộc như Mazda CX-5, Honda CR-V e:HEV RS, Lynk & Co 06 hay BYD Sealion 6 cũng góp mặt, tạo nên bức tranh toàn cảnh về thị hiếu xe hơi của người Việt năm nay.

VinFast VF 5: 3 hạng mục đề cử

VinFast VF 5 là cái tên đầu tiên góp mặt trong 3 hạng mục của giải thưởng Car Choice Awards 2025 (CCA 2025), bao gồm Xe Gia đình của năm (Hạng dưới 600 triệu đồng), Xe Dịch vụ của năm và Xe dẫn dắt thị trường. Sau 7 ngày bình chọn, mẫu SUV hạng A nhà VinFast đang tạm dẫn đầu ở 2 hạng mục đầu tiên với lần lượt 9.044 bình chọn và 7.897 bình chọn. Riêng ở hạng mục Xe dẫn dắt thị trường, VF 5 đứng thứ 3 với 4.785 bình chọn, xếp sau VinFast VF 3 (8.092 bình chọn) và Mazda CX-5 (7.561 bình chọn).

VinFast VF 5 hiện được niêm yết ở mức giá 529 triệu đồng, thấp hơn khoảng 11 triệu đồng so với giai đoạn trước. Nhờ chính sách ưu đãi dành riêng cho xe điện, phí trước bạ của VF 5 đang được áp dụng mức 0% đến hết tháng 2/2027, giúp người mua tiết kiệm đáng kể chi phí lăn bánh so với xe xăng cùng phân khúc.

Về thông số kỹ thuật, VF 5 thuộc phân khúc SUV cỡ A với kích thước tổng thể dài 3.965 mm, rộng 1.720 mm, cao 1.580 mm và chiều dài cơ sở 2.513 mm. Xe được trang bị động cơ điện công suất 100 kW (134 mã lực), mô-men xoắn 135 Nm, dẫn động cầu trước. Gói pin lithium dung lượng khoảng 37,23 kWh cho phép VF 5 di chuyển hơn 300 km sau mỗi lần sạc đầy. Ngoại thất mang phong cách trẻ trung, năng động với bộ mâm 17 inch, đèn định vị LED, đường gân dập nổi và chi tiết viền crom tạo điểm nhấn đặc trưng.

Khoang nội thất của VF 5 được thiết kế theo hướng tối giản nhưng hiện đại, gồm màn hình kỹ thuật số 7 inch cho bảng đồng hồ và màn hình giải trí trung tâm 8 inch, hệ thống âm thanh 4 loa, vô-lăng vát đáy thể thao, ghế da cùng hàng ghế sau gập 60:40. Xe hỗ trợ cập nhật phần mềm OTA, điều khiển bằng giọng nói và nhiều tính năng tiện ích khác. Về an toàn, VF 5 sở hữu đầy đủ trang bị như phanh ABS/EBD/BA, cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang, hỗ trợ phanh khẩn cấp, cảm biến lùi, camera lùi, 6 túi khí và ghế ISOFIX cho trẻ em.

Mitsubishi Xpander: 3 hạng mục đề cử

Giống VF 5, Mitsubishi Xpander cũng là đề cử của 3 hạng mục Xe Gia đình của năm (Hạng dưới 600 triệu đồng), Xe Dịch vụ của năm và Xe dẫn dắt thị trường trong CCA 2025. Dẫu vậy, lượt bình chọn của mẫu MPV này vẫn chưa thể leo lên được top đầu hạng mục. Cụ thể, Xpander nhận được 4.962 bình chọn ở Xe Gia đình của năm, 4.196 bình chọn ở Xe Dịch vụ của năm và 4.711 bình chọn ở Xe dẫn dắt thị trường.

Mitsubishi Xpander 2025 tại Việt Nam có 3 phiên bản gồm MT, AT và AT Premium, giá niêm yết từ khoảng 560 đến 658 triệu đồng. Giá lăn bánh sẽ cao hơn tùy khu vực do cộng thêm phí trước bạ, biển số và đăng kiểm.

Xe có kích thước dài 4.595 mm, rộng 1.750 mm, cao 1.750 mm, chiều dài cơ sở 2.775 mm, khoảng sáng gầm 205–225 mm. Ngoại thất theo ngôn ngữ Dynamic Shield, trang bị đèn LED hoặc halogen tùy bản, mâm 16–17 inch, gương chỉnh điện tích hợp báo rẽ, tay nắm cửa mạ chrome trên bản cao.

Nội thất gồm 7 chỗ ngồi, ghế da hoặc nỉ, màn hình giải trí 7–9 inch hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto, điều hòa, phanh tay điện tử và giữ phanh tự động ở bản Premium. Xe dùng động cơ xăng 1.5L công suất 103 mã lực, hộp số sàn hoặc tự động. An toàn có ABS, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, camera lùi, camera 360 độ và cảm biến trên bản cao.

Mazda CX-5: 3 hạng mục đề cử

Mazda CX-5 cũng xuất sắc góp mặt trong 3 hạng mục gồm Xe Gia đình của năm (Hạng 600 triệu – 1 tỷ đồng), Xe GenZ của năm và Xe dẫn dắt thị trường. Sau 7 ngày bình chọn, CX-5 đang đứng nhì ở cả 3 hạng mục với lần lượt 8.275 bình chọn cho Xe Gia đình của năm, 4.975 bình chọn cho Xe GenZ của năm và 7.562 bình chọn trong Xe dẫn dắt thị trường.

Mazda CX-5 2025 tại Việt Nam được phân phối với 7 phiên bản, giá niêm yết từ 749 triệu đồng cho bản 2.0 Deluxe và cao nhất 979 triệu đồng cho bản 2.5L Signature Exclusive. Đây là mẫu SUV hạng C quen thuộc, cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ như Hyundai Tucson hay Honda CR-V.

Về kích thước, Mazda CX-5 có số đo dài 4.550 mm, rộng 1.840 mm, cao 1.680 mm, chiều dài cơ sở 2.700 mm và khoảng sáng gầm 200 mm. Thiết kế ngoại thất giữ phong cách KODO đặc trưng, đường nét mềm mại nhưng khỏe khoắn, kết hợp lưới tản nhiệt lớn và cụm đèn LED sắc nét. Tùy phiên bản, xe có mâm hợp kim 17–19 inch cùng các chi tiết trang trí và phối màu khác nhau, tạo sự khác biệt về độ sang trọng.

Mazda CX-5 sử dụng động cơ xăng Skyactiv-G với hai lựa chọn: 2.0L công suất 154 mã lực, mô-men xoắn 200 Nm hoặc 2.5L công suất 188 mã lực, mô-men xoắn 252 Nm. Đi kèm là hộp số tự động 6 cấp, hệ dẫn động cầu trước, tích hợp tính năng dừng-khởi động i-Stop và chế độ lái Sport. Nhờ vậy, xe đáp ứng tốt nhu cầu vận hành linh hoạt trong đô thị lẫn đường trường.

Honda CR-V e:HEV RS: 2 hạng mục đề cử

Honda CR-V e:HEV RS có mặt trong 2 đề cử Xe Gia đình của năm (Hạng 1–2 tỷ đồng) và Xe Hybrid của năm, với số bình chọn lần lượt 4.971 và 10.762. Riêng ở hạng mục Xe Hybrid, CR-V e:HEV đang tạm dẫn đầu và tạo ra cách biệt 5.776 bình chọn so với mẫu xe đứng thứ hai là Toyota Camry HEV (4.986 bình chọn).

Honda CR-V e:HEV RS sở hữu thiết kế thể thao với lưới tản nhiệt tổ ong sơn đen, đèn full LED, mâm 18 inch và cụm đèn hậu LED đặc trưng. Xe có kích thước dài 4.691 mm, rộng 1.866 mm, cao 1.681 mm, chiều dài cơ sở 2.701 mm và khoảng sáng gầm gần 200 mm.

Khoang nội thất được hoàn thiện cao cấp với ghế da, ghế lái chỉnh điện kèm nhớ vị trí, màn hình trung tâm 9 inch hỗ trợ Apple CarPlay không dây, dàn âm thanh Bose 12 loa, cửa sổ trời toàn cảnh và cụm đồng hồ kỹ thuật số 10,2 inch. Xe còn có điều hòa tự động 2 vùng, cửa gió sau và cốp điện thông minh.

Về vận hành, CR-V e:HEV RS dùng động cơ hybrid e:HEV kết hợp máy xăng 2.0L và mô-tơ điện cho công suất khoảng 204 mã lực, hộp số e-CVT và dẫn động cầu trước. Mức tiêu thụ nhiên liệu chỉ khoảng 5,2 lít/100 km, đi kèm gói an toàn Honda SENSING với phanh giảm thiểu va chạm, giữ làn đường, ga tự động thích ứng, cùng đầy đủ trang bị an toàn chủ động và bị động hiện đại.

VinFast VF 3: 2 hạng mục đề cử

Xe GenZ của năm và Xe dẫn dắt thị trường là 2 hạng mục có sự góp mặt của VinFast VF 3 trong giải thưởng Car Choice năm nay. Mẫu xe điện mini cũng đang dẫn đầu cả 2 hạng mục này với lần lượt 11.429 và 8.096 bình chọn.

VinFast VF 3 là mẫu ô tô điện cỡ nhỏ với kích thước dài 3.114 mm, rộng 1.673 mm, cao 1.567 mm, chiều dài cơ sở 2.075 mm và khoảng sáng gầm 191 mm. Xe có 4 chỗ ngồi với hai hàng ghế, trong đó hàng ghế sau có thể gập lại để tăng không gian chứa đồ, phù hợp di chuyển trong đô thị.

Về vận hành, VF 3 được trang bị động cơ điện đặt ở cầu sau, công suất tối đa 32 kW (43 mã lực) và mô-men xoắn cực đại 110 Nm. Xe tăng tốc từ 0 đến 50 km/h trong khoảng 5,3 giây và có thể đạt tốc độ tối đa 100 km/h khi pin còn trên 50%. Pin lithium-ion dung lượng khả dụng 18,64 kWh cho phạm vi hoạt động khoảng 210 km theo chuẩn NEDC, với khả năng sạc nhanh từ 10 đến 70% trong khoảng 36 phút hoặc sạc chậm đầy sau 5 giờ.

Trang bị ngoại thất của VF 3 gồm la-zăng 16 inch, đèn pha, đèn hậu và đèn định vị halogen. Nội thất được bố trí đơn giản với màn hình cảm ứng trung tâm 10 inch hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto, vô-lăng 2 chấu kiểu D-cut cùng không gian đủ cho 4 người. Xe có thêm tính năng phanh tái sinh, nhiều tùy chọn màu sơn và khả năng gập hàng ghế sau để mở rộng dung tích khoang hành lý.

Lynk & Co 06: 2 hạng mục đề cử

Lynk & Co 06 là đại diện duy nhất của hãng xe Trung Quốc góp mặt trong giải thưởng Car Choice Awards 2025. Mẫu SUV hạng B góp mặt trong 2 hạng mục Xe GenZ của năm và Xe của thương hiệu mới được yêu thích nhất. Ở hạng mục Xe GenZ, Lynk & Co 06 nhận về 4.583 bình chọn, xếp ở vị trí thứ tư. Nhưng sang đến hạng mục Xe của thương hiệu mới, mẫu SUV này lại xuất sắc với 12.471 bình chọn, tạm dẫn đầu.

Lynk & Co 06 thuộc phân khúc B-SUV, phát triển trên khung gầm Geely BMA với kích thước dài 4.340 mm, rộng 1.820 mm, cao 1.625 mm và trục cơ sở 2.640 mm. Ngoại thất trẻ trung với lưới tản nhiệt Urban Matrix, đèn LED hai thấu kính, dải định vị ban ngày kiểu “Aurora Borealis” và mâm hợp kim 18 inch.

Khoang nội thất nổi bật với màn hình trung tâm 12,3 inch, bảng đồng hồ điện tử 10,25 inch và thiết kế nhiều tầng hiện đại. Xe có ghế thể thao ôm sát, điều hòa tự động, cửa sổ trời toàn cảnh, gạt mưa tự động, lọc không khí và đầy đủ cổng kết nối USB cho cả hai hàng ghế.

Về vận hành, Lynk & Co 06 sử dụng động cơ tăng áp 1.5L cho công suất 178 mã lực, mô-men xoắn 290 Nm, kết hợp hộp số ly hợp kép 7 cấp. Xe được trang bị treo sau đa liên kết, phanh đĩa cả bốn bánh và gói an toàn ADAS với khoảng 17 tính năng, trong đó có ga tự động thích ứng, giữ làn đường chủ động và hệ thống camera 540 độ hiển thị cả gầm xe.

BYD Sealion 6: 2 hạng mục đề cử

BYD Sealion 6 góp mặt trong 2 đề cử Xe Hybrid của năm và Xe của thương hiệu mới được yêu thích nhất. Trong đó, Sealion 6 nhận về 4.701 bình chọn ở Xe Hybrid và 4.393 bình chọn cho Xe của thương hiệu mới.

BYD Sealion 6 ra mắt Việt Nam tháng 4/2025, thuộc phân khúc crossover plug-in hybrid hạng C với hai phiên bản Dynamic và Premium, giá lần lượt 799 và 899 triệu đồng. Giá lăn bánh tại Hà Nội khoảng hơn 917 triệu đồng.

Xe có kích thước dài 4.775 mm, rộng 1.890 mm, cao 1.670 mm, trục cơ sở 2.765 mm. Ngoại thất hiện đại với đèn pha LED, đèn hậu LED nối liền, mâm 19 inch, cửa sổ trời toàn cảnh và cốp điện một chạm.

Sealion 6 kết hợp động cơ xăng 1.5L với mô-tơ điện, cho tổng công suất 214 mã lực và mô-men xoắn 300 Nm. Pin Blade dung lượng 18,3 kWh giúp xe chạy điện thuần khoảng 100 km, mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình chỉ 3,5–4,7 lít/100 km, thậm chí xuống 1,1 lít/100 km khi pin trên 70%. Xe cũng trang bị màn hình trung tâm 15,6 inch, hệ thống an toàn ADAS, camera 360 độ và điều hòa hai vùng.

